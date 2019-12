In diesem Jahr werden erstmals bei der Amateurfußballerwahl im Land Bremen die Sieger in drei Kategorien ermittelt. (Christina Kuhaupt)

Es gibt einige Neuerungen bei der Amateurfußballerwahl im Land Bremen. Erstmals werden in diesem Jahr die Sieger in drei Kategorien ermittelt. Neben dem Fußballer des Jahres werden nun auch die Fußballerin und der Trainer des Jahres gekürt. Eines aber ist gleich geblieben bei dieser Gemeinschaftsaktion vom Bremer Fußball-Verband und dem WESER-KURIER: Die Auszeichnung der Gewinner findet wie gewohnt im Rahmen des Hallen-Masters in der ÖVB-Arena statt, das in diesem Jahr am Samstag, 21. Dezember ausgetragen wird – direkt nach den Halbfinalpartien gegen 17.20 Uhr und vor einer zahlenmäßig großen Kulisse.

Wer aber wird Fußballerin, Fußballer und Trainer des Jahres 2019? Wer wird im Spotlicht der Arena stehen und die Siegerplakette in die Höhe halten? Wer darf sich über den Hauptpreis freuen und mit einer Begleitperson zum DFB-Pokal-Endspiel 2020 nach Berlin reisen? Die Vorauswahl der Nominierten – drei je Kategorie – hat eine Jury getroffen, die Wahl selbst ist aber eine Leser- und Publikumswahl. Sie haben das Wort!

Wir stellen Ihnen die neun Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal mit Text und Bild vor. Und ab sofort können Sie mitentscheiden und für Ihre Favoritin beziehungsweise ihre Favoriten abstimmen. Zum einen durch das Telefonvoting, die Rufnummern der einzelnen Kandidaten finden Sie jeweils beim entsprechenden Text. Die Leitungen sind ab diesem Mittwoch frei und bis Donnerstag, 19. Dezember um Mitternacht geöffnet. Per Stimmkarte können Sie ihre Favoriten aber auch noch am Tag des Hallenturniers in der ÖVB-Arena unterstützen. Erst im Verlauf der Vorrunde werden die Urnen gegen 15 Uhr endgültig geschlossen, dann wird hinter den Kulissen fieberhaft ausgezählt.

Natürlich kann sich das Mitmachen für Sie auch lohnen: Unter allen Teilnehmern am Telefonvoting und an der Stimmkartenaktion beim Fußballturnier in der ÖVB-Arena verlost der WESER-KURIER attraktive Preise. Zu gewinnen gibt es zehn Tickets für die Sixdays am Montag, 13. Januar, zehn Tickets für die Sixdays am Samstag, 11. Januar, vier Karten für das GOP-Varieté-Theater und vier Eintrittskarten für die internationale Musikschau Bremen Tattoo am 18. Januar in der ÖVB-Arena.

Bitte beachten Sie: Die Kosten für einen Anruf aus dem deutschen Festnetz betragen 50 Cent, Mobilfunktarife sind deutlich teurer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.