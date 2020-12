Rainer Tobias ist Träger des 7. Dan. (Frank Koch)

Herr Tobias, Konfuzius hat einst gesagt, der Edle verneigt sich, aber beugt sich nicht. Was verbinden Sie mit dieser Aussage in Bezug auf Taekwondo?

Rainer Tobias: Die Sportart bringt das sehr deutlich zum Ausdruck. Man geht sehr wertschätzend miteinander um, das ist die Kernaussage dieser Sportart. Das ist bestimmt auch ein Grund, warum viele Eltern ihre Kinder in diese Sportart schicken. Da gibt es ein paar Werte, die vermittelt werden, dazu gehört auch Respekt dem anderen gegenüber. Dazu gehört auch das Verbeugen zum Angrüßen.

Wie sind Sie zum Taekwondo gekommen?

Das war 1982. Ich gehörte damals zu einer Gruppe von Jugendlichen in einem Jugendzentrum in Oberneuland. Wir haben uns gedacht, dass wir uns mal im Bereich Kampfsport ausprobieren wollen und haben dann Trainer aus verschiedenen Sportarten eingeladen, die versucht haben, uns ihren Sport näher zu bringen. Dabei hat uns Taekwondo am meisten zugesagt. Das war der Ursprung.

Und wie ging es dann weiter? Sie waren ja eine unorganisierte Gruppe in diesem Jugendzentrum…

Wir haben mit dem Trainer gearbeitet, zwei-, dreimal pro Woche. Wir haben Strukturen geschaffen und uns dann auch dem Landesverband Bremen angeschlossen. Das Jugendzentrum hieß Sammelsurium. Wir sind als Sasu Oberneuland gestartet und haben da bis 1993 gemeinsam Sport gemacht.

Warum hat diese Kampfkunst solch einen Reiz auf Sie ausgelöst?

Ich habe das damals nicht als Kampfkunst kennengelernt. Für uns lief der Einstieg über eine andere Schiene. Wenn du als Jugendlicher unterwegs bist, hast du eher den klassischen Kampf vor Augen, der sich in irgendwelchen Straßenzügen entwickeln kann. Wir strotzten voller Kraft und wollten das irgendwie bündeln – und zwar auf vernünftigem Weg bündeln. Das war eine coole Geschichte.

Was genau war daran so cool?

Da waren viele Übungen dabei, wo du mit den Füßen gearbeitet hast, das kam uns am nächsten. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben uns gegenseitig motiviert.

Dann ging es für sie mehr um den Freikampf als um die Technik?

Die Grundtechniken waren ein Part, der dabei war. Zum damaligen Zeitpunkt aber war das Kicken das geile daran.

Wie ging es weiter mit Sasu und Taekwondo im Jugendzentrum?

Weil im Bremer Verband einiges auseinandergelaufen ist, haben wir uns 1993 mit fünf Bremer Vereinen und über 300 Leuten zur Taekwondo-Gemeinschaft Hanse zusammengetan und uns auch dem niedersächsischen Verband angeschlossen. Damit waren wir in Niedersachsen auch gleich der größte Verein.

Inzwischen haben Sie sich dem Bereich Formenlauf und Technik verschrieben. Was hat dafür den Ausschlag gegeben?

Ich war lange auf der Zweikampfschiene, früher hieß das Vollkontakt. Bis 2000 habe ich auch noch gekämpft und fand das großartig. Parallel habe ich aber auch als Trainer gearbeitet. In unserem Stadtteil Oberneuland gibt es auch aufgrund der sozialen Komponente nicht so viele Zweikämpfer, sondern eher Leute, die diesen Sport leise begehen. Der Formenbereich, der Technikbereich wird besser angenommen. So hat sich das im Lauf der Zeit entwickelt, letztlich bis hoch zur Bundesebene.

Jetzt sind Sie sogar Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes DTU. Was genau sind dort Ihre Aufgaben?

Ich bin verantwortlich für den Leistungssportbereich Technik und darf mit Unterstützung von vier Bundestrainern für den Individual- und Freestylebereich und einem Sportdirektor den Bundeskader betreuen und darüber hinaus mit drei Kampfrichterreferenten die Turnierabwicklung sowie die Ausbildung inklusive des Para-Bereiches abbilden.

Das hört sich sehr arbeitsintensiv an. Worum geht es im Detail?

Das geht los beim Festlegen von Zielen, verbunden mit der Schaffung von Strukturen zur Professionalisierung unter Einbeziehung der Vereins- und Landestrainer, bis hin zur Nominierung der Bundeskaderathleten zu internationalen Turnieren. Der Bereich Technik ist zwar der nicht-olympische Teil dieser Sportart, er ist aber das Flaggschiff des Verbandes, da werden die meisten Erfolge und Medaillen errungen. Dafür benötigen wir eine intensive Betreuung, um die Leute ganz nach vorne zu schieben.

Wie regelmäßig sind Sie heute noch aktiv? Wie hoch ist Ihr Trainingsumfang?

Bis vor drei Jahren stand ich noch dreimal wöchentlich in der Halle. Nach 28 Jahren habe ich den Umfang dann gedrosselt. Heute bin ich zweimal pro Woche da, aber nicht mehr für mich, sondern um als Vereinstrainer andere Sportler zu betreuen. Meine eigene Fitness hole ich mir im Fitnessstudio.

Was ist für Sie das Besondere am Taekwondo?

Ich habe eigentlich immer nur glückliche Momente erlebt. Wenn man sich entscheidet, in eine Richtung zu gehen, egal auf welchen Schwerpunkt man setzt, dann muss man einen relativ hohen Aufwand betreiben, wenn man sich vom normalen Durchschnitt absetzen möchte. Es waren immer super Gefühle, wenn man in einer Gruppe trainiert, die Bock hat, sich auch speziell mit Details auseinanderzusetzen.

Was treibt Sie an, sich auf so vielfältige Weise für diese Sportart zu engagieren?

Es ist das große Ganze, das man in seinem Herzen trägt. Der Reiz lag immer darin, in einer coolen Gruppe zu sein. Mit super Menschen zusammenzusein und schöne Momente zu erleben. Auf Turnieren erfolgreich zu sein. Entwicklungen und Karrieren über längere Zeiträume zu begleiten. Als Verantwortlicher oder Teammanager die Hymne zu hören, wenn du einen Sportler zu Welt- und Europameisterschaften begleitet hast – da läuft es Dir kalt den Rücken runter.

Was waren für Sie persönlich die wichtigsten Ereignisse als Sportler oder als Funktionär?

Das ist eine Frage, die sprengt eigentlich den Zeitrahmen. Da gab es kleine schöne Momente, und da gab es auch große schöne Momente. Da sehe ich Sportler, die früher als Kleinkind neben der Matte rumgerobbt sind und heute im Landeskader stehen. Da sehe ich ehemalige Jugendliche, die heute Familienväter und selbst Trainer sind. Oder ich sehe ein Team, dass mit meiner Unterstützung als Teamchef 2013 Vizeweltmeister geworden bin. Ich war in verschiedenen Funktionen an 13 Welt- und Europameisterschaften beteiligt, allein da gibt es viele bleibende Erinnerungen.

Was raten Sie jungen Leuten, die sich dieser Sportart widmen wollen?

Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Die Basis wird im Verein durch die Vereinstrainer gelegt. Der Erfolg ist die Gegenleistung für den Aufwand, den man betreibt. Wir sind immer viel auf Turnieren unterwegs. Da merken die Sportler dann, wie toll es ist, in so einer Gemeinschaft zu sein. Und wer das einmal so mitgemacht hat als junger Athlet, der bekommt Lust auf mehr.

Wie sehen in sportlicher Hinsicht Ihre Wünsche aus? Ist der 8. Dan noch ein Ziel?

Ich sage ganz ehrlich: Nachdem mir der 7. Dan im September 2018 ehrenhalber verliehen wurde, weil die geplante Prüfung ausfallen musste, ist das nichts mehr, was ich in meinem Fokus habe. Ich wollte nie eine Dan-Graduierung per Ritterschlag bekommen. Das war mir sehr unangenehm und ich spreche da sehr ungern drüber. Mein persönliches Ziel ist es, das Flaggschiff, das mir übergeben wurde, erfolgreich weiterzusteuern. Das ist schon eine Herkulesaufgabe.

Corona hat die Sportwelt in den vergangenen Monaten regelrecht lahmgelegt. Wie haben Sie die Pandemie im Taekwondo erlebt?

Es war ein schlimmer Moment, als man sich nicht mehr so bewegen konnte wie man es gewohnt war. Als man nicht mehr dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen konnte. Wir haben versucht, das durch Onlineformate und -meetings aufzufangen. Aber das ersetzt natürlich nicht das Gefühl, gemeinsam in der Halle zu stehen. Deshalb sind leider auch einige Sportler unserer Taekwondo-Gemeinschaft abgesprungen, auch leistungsstarke Sportler, die es nicht geschafft haben, sich über diesen Moment zu retten. Das eine oder andere Gesicht werden wir im nächsten Frühjahr leider nicht mehr sehen.

Im nächsten Sommer sollen in Tokio die olympischen Spiele stattfinden. Ist es richtig, an der Austragung festzuhalten?

Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Wenn auch nur der Hauch einer Gefährdung für die Sportler im Raum steht, würde ich mein Okay dafür nicht geben. Wir müssen auch die Sportler schützen. Das sieht das gesamte Präsidium der DTU genauso.

Das Gespräch führte Frank Büter.

Zur Person

Rainer Tobias (58)

ist Träger des 7. Dan und seit Herbst Präsidiumsmitglied der Deutschen Taekwondo-Union (DTU). Dort zeichnet der aus Bremen stammende Kriminalbeamte als einer von vier Vizepräsidenten für den Leistungssportbereich Technik verantwortlich. Rainer Tobias ist internationaler Kampfrichter und Vorsitzender der TG Hanse, der auch der TV Oberneuland angehört. Rainer Tobias ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

Zur Sache

Die Deutsche Taekwondo-Union

Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, die sich aus dem japanischen Karate entwickelt hat. Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg (do). Die Deutsche Taekwondo-Union (DTU) wurde 1981 gegründet und ging aus der Sektion Taekwondo des Deutschen Judo-Bundes hervor. Die DTU ist Mitglied in der World Taekwondo Europe (WTE) sowie des Weltdachverbandes WT. Damit ist die DTU vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als einziger Verband anerkannt und berechtigt, Sportler zu den Olympischen Spielen zu entsenden. Heute gehören der Deutschen Taekwondo-Union 935 Vereine und 45 Schulsportgruppen mit mehr als 60 000 Aktiven an.