Ein munteres Treffen, wenn auch nur virtuell: Handballerinnen der SG Findorff und des FC Schüttorf 09 im Videomeeting. (Annika Bartels)

Wenn in Bremen-Findorff und nahe der niederländischen Grenze die Toilettenpapierrollen nur so durch die Luft fliegen, dann hat das nichts mit einer Neuauflage der Hamstereinkäufe aus dem Frühjahrs-Lockdown zu tun. Es ist Teil einer Challenge, bei der die D-Jugend-Handballerinnen der SG Findorff und des FC Schüttorf 09 ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ein Kräftemessen der anderen Art, weil es in der Halle zurzeit coronabedingt nicht geht. Jede Spielerin ackert zu Hause für sich und das eigene Team – gegen einen Gegner in rund 180 Kilometer Entfernung.

Das Ungewöhnliche daran: Niemand aus den beiden Teams kannte sich vorab, nie waren sie sich über den Weg gelaufen. Ersteres wurde schnell behoben: Jede Spielerin drehte ein kurzes Video über sich, in dem sie sich vorstellte. Findorffs Trainerin Annika Bartels schnitt das für beide Teams zu einem Film zusammen: Schon war der erste Eindruck geschaffen. „Meinen Spielerinnen war es etwas peinlich, dass ich ihren Film mit der Findorffer Handballhymne gestartet habe", sagt Annika Bartels und schmunzelt. Der Song war vor einiger Zeit von der ersten Männer- und Frauenmannschaft der SG zum Besten gebracht worden.

Danach konnten sich die Spielerinnen via gemeinsames Internet-Meeting erstmals live beäugen, und dann ging der Distanz-Wettkampf auch schon los. Woche für Woche gibt es eine neue Aufgabe zu bewältigen, deren Erledigung und Häufigkeit per Handyvideo nachgewiesen wird. Mittlerweile geht der Wettkampf in die dritte Runde. Nach jeder Runde wird das Siegerteam ermittelt, wobei jeder Trainer die Einzelergebnisse der Konkurrenz auszählt. Es folgt die mit Spannung erwartete Ergebnisverkündung, dann startet die nächste Challenge. Wechselseitig gibt jeder Trainer eine durchzuführende Wochenaufgabe vor. Aktuell geht es um Koordinations-, Technik- oder Kraftaufgaben in den eigenen vier Wänden, bei besserer Wetterlage sollen auch Außenwettbewerbe wie Laufen, Fahrrad fahren oder Inline skaten folgen.

„Das ist voll cool, in der Corona-Zeit ist es eh schon langweilig“, freut sich die Findorffer D-Jugendliche Carolin Weymann über die Aktion. „Wir messen uns dieses Mal mit Gleichaltrigen und nicht nur im Verein", hebt ihre Mitspielerin Mina Schulte hervor. „Es ist abwechslungsreich, und man lernt andere Handballerinnen kennen", ergänzt Katharina Vuik. „Auch meine Spielerinnen sind begeistert", bestätigt Schüttorfs Trainer Ulrich Körner den frischen Wind im Trainingsalltag. Eventuell soll jeder Coach einmal das Internettraining der anderen Mannschaft übernehmen, um auch dem neue Impulse zu geben. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Annika Bartels (Mitte) ist bei der SG Findorff viel beschäftigt. Das Traineramt bei den Oberliga-Frauen hat sie inzwischen abgegeben, aber als Handball-Jugendwartin und D-Jugend-Trainerin kümmert sie sich verstärkt um den Nachwuchs. (Olaf Kowalzik)

Der Wettkampf zwischen den beiden Klubs entsprang dem Zufall. Es war im März des vergangenen Jahres, als Annika Bartels etwa 100 Vereine anschrieb, um sie für ein Freimarktsturnier in Findorff zu begeistern. Erst in die Halle, dann auf den Rummel: So lautete das Motto. Teams von Flensburg über Berlin bis nach Süddeutschland meldeten sich an, coronabedingt mussten sie jedoch auf das schöne Doppelevent verzichten.

In der Zwischenzeit hatten sich die beiden Trainer aus dem Bremer Westen und der Grafschaft Bentheim längst rege ausgetauscht. „Wir hatten für den Sommer 2020 sogar ein gemeinsames Trainingslager in Schüttorf vereinbart“, sagt Annika Bartels. Aber auch da kam den beiden Teams das Coronavirus in die Quere. Doch Aufgeben kam für die Verantwortlichen nicht infrage. Irgendwann entstand der Plan eines gemeinsamen Wettkampfes – trotz der großen Distanz. „Wir müssen den Handball für die Kinder attraktiv gestalten, die Konkurrenz ist in unserer Region durch die Pferde und das Reiten groß. Gerade bei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren", sagt Ulrich Körner.

In beiden Klubs sind die Ballwerferinnen trotz der nunmehr bald einjährigen Spielpause dabei geblieben, weil die Trainer ihre Teams ständig in Schwung halten. „Die klubübergreifende Challenge ist mit dem ganzen Drum und Dran gefühlt arbeitsintensiver als zweimal in der Woche in der Halle zu stehen„, sagt Annika Bartels lachend. Bei dem Engagement aller Beteiligten macht sie das gerne. Zurzeit wird locker darüber nachgedacht, ob der Verlierer des Gesamtwettkampfes dem Gewinner ein kleines Überraschungspaket schnürt. „Das erhöht die Spannung und die Freude noch einmal“, meint die Findorffer Trainerin.

Wie lange die Challenge zwischen der SG Findorff und dem FC Schüttorf 09 noch laufen wird? „Solange uns nicht die Ideen ausgehen, kann sie meinetwegen bis zum Ende des Lockdown immer weitergehen“, sagt Ulrich Körner. Er selbst hat mit Bremen sowieso viele gute Erfahrungen gemacht. Es ist rund 43 Jahre her, dass er als D-Jugendlicher eine über die Trainer initiierte Vereinsfreundschaft zu den Handballern des ATSV Habenhausen hautnah erlebte. „Jeder Spieler hatte bei sich zu Hause sogar mal einen des anderen Vereins aufgenommen“, sagt er.

Es folgten über die Jahre viele gegenseitige Turnierbesuche, später wurde der Habenhauser Bernd Schwenker sogar Schüttorfer Vereinspate und Bremens Handball-Legende „Hinni„ Schwenker dort Ehrenmitglied. Die Kontakte zu Axel Siemer, Ulf Behnken und Co., allesamt „Gegner“ von damals, hält Ulrich Körner noch heute. „Mit Bernd fahre ich in den Urlaub und bei Ulf trinke ich einen Kaffee, wenn ich mal zu Besuch bei der Habenhauser Sportwerbewoche bin„, sagt er. Wäre das auch ein dauerhaftes Freundschaftsmodell für die SG Findorff? „Sollte es zwischen den Spielerinnen harmonieren, warum nicht?“, möchte Annika Bartels jedenfalls nichts ausschließen.