Die letzten Meter eines begeisternden Etappen-Finales: Daniel Felipe Martinez hat sich auf den allerletzten Metern noch von Lennard Kämna (hinten) absetzen können, sodass der Bremer denkbar knapp seinen ersten Sieg bei der Tour de France verpasste. (Roth-Foto)

Alle Anfeuerungsrufe aus dem Hause Weispfennig waren vergeblich. Vater Erik sowie seine beiden Söhne, ebenfalls Radsportler, gaben vor dem heimischen Fernseher alles, doch Lennard Kämna konnten sie trotzdem nicht zu dessen bislang größten Erfolg schreien. „Was für ein Finale!“ Die Worte von Erik Weispfennig drückten gleichermaßen Begeisterung wie Anerkennung für die Leistung des 24-jährigen Bremers aus. „Das Rennen war aber auch eine super Leistung des Teams Bora-Hansgrohe insgesamt“, sagte Weispfennig. Das Topergebnis in der Tageswertung mit Platz zwei für Kämna und Platz drei für Maximilian Schachmann sei glänzend vorbereitet gewesen. Und Kämna hatte auch ein wenig Glück, dass er zunächst in der Verfolgergruppe des allein enteilten Schachmann verweilen durfte. Denn der Bremer brauchte keine Führungsarbeit zu leisten, weil es nicht in seinem Interesse lag, den Ausreißer einzufangen. Als der bärenstarke Daniel Felipe Martinez schließlich zur Aufholjagd blies, klemmte sich Kämna an dessen Hinterrad. So stellte Bora plötzlich sogar zwei Siegkandidaten, allerdings nicht den Mann mit der besten Tagesform. „Martinez war unglaublich stark“, sagte Weispfennig, „er war heute einfach der Beste.“ Doch Weispfennig ist überzeugt davon, dass Lennard Kämna in den weiteren Etappen abermals auf sich aufmerksam machen wird.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.