Mit einem dritten Platz in Kiel-Schilksee ist der Wassersportverein Hemelingen gut in die verspätet gestartete neue Bundesliga-Saison gestartet. Tjorben Wittor (von rechts), Markus Maisenbacher, Eike Martens (verdeckt) und Steuermann Carsten Kemmling (hinten) kämpften sich am dritten Tag noch weit nach vorne. (Lars Wehrmann)

Die Freude bei Carsten Kemmling war fast schon mit Händen zu greifen. „Vor allem sind wir alle froh, endlich wieder segeln zu können“, sagte der Steuermann des Wassersportvereins Hemelingen (WVH) nach dem ersten Spieltag der Bundesliga. Corona-bedingt mit reichlich Verspätung, dafür mit umso größerer Sehnsucht der 18 Crews nach dem ersten Wettkampf in diesem Jahr durften die Segler in Kiel-Schilksee endlich aufs Wasser. Zudem verlief das dreitägige Auftaktwochenende auf der Ostsee für den amtierenden deutschen Vizemeister aus Hemelingen verheißungsvoll: Mit Platz drei nach 16 Rennen schaffte er es erneut aufs Siegerpodest.

Entsprechend zufrieden war Jan Seekamp. Absprachegemäß stand der Teamkapitän in Kiel noch nicht am Ruder, verfolgte die Rennen stattdessen aber online von Bremen aus. „Spieltagsplatzierungen zwischen Rang eins und fünf sind immer gut fürs Gesamtklassement“, sagte Seekamp, der an den kommenden beiden Spieltagen in Berlin Ende August und Mitte September mit Sven Gauter, Jens Tschentscher und Björn Schütte segeln soll. In Kiel überzeugte der WVH mit Carsten Kemmling, Tjorben Wittor, Markus Maisenbacher und Eike Martens – also in der Besetzung, die im Herbst 2019 in Glücksburg die Viezemeisterschaft perfekt gemacht hatte.

Bundesliga-Aufsteiger ONE Kiel, ein noch junger Verein aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mit überwiegend jungen Seglern, drückte auf heimischen Revier dem Geschehen seinen Stempel auf. Die Kieler beendeten zehn von 16 Rennen mit jeweils sechs J/70-Booten als Erste und gewannen den ersten Spieltag mit 31 Punkten klar vor dem Segel- und Motorboot-Club Überlingen (42) und dem WVH (43). Entsprechend der jeweiligen Platzierung, erhalten die Vereine ihre Punkte. „Natürlich haben wir uns geärgert, dass uns nur ein Punkt zu Platz zwei fehlte“, sagte Carsten Kemmling, „aber am Ende darf man dann auch nicht zu gierig sein.“

Nach einem eher missglückten zweiten Wettkampftag am Sonnabend und dem durchwachsen begonnenen Sonntag kämpfte sich der WVH nach einer starken Schlussserie mit den Rängen zwei, eins, eins und zwei in den letzten vier Rennen im Klassement noch wieder nach vorne. Was die Hemelinger optimistisch macht für die kommenden Spieltage: In zwei der letzten vier Rennen trafen sie auf die direkte Konkurrenz aus Kiel und lagen beide Male vor ihr. Zufrieden waren am Ende auch die Veranstalter, deren Hygienekonzept aufgegangen war. „Der Spieltag hat unsere Erwartungen noch übertroffen“, sagte Bundesliga-Sprecherin Deyke Zschachlitz.