Turan Büyükata (links) ist beim Bremer SV nicht mehr Assistent, sondern gemeinsam mit Maik Stolzenberger Trainer – Ralf Voigt (rechts) ist nicht mehr Trainer, sondern Sportlicher Leiter. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Der Regen nervte. Die Schirme aufgespannt, die Mienen ein wenig frustriert angesichts der stetigen Berieselung, standen sie am Hohweg. Die unentwegten Liebhaber des Amateurfußballs. Mittendrin: Ralf Voigt. Der neue Sportliche Leiter des Bremer SV hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und verfolgte den mühsamen 3:1 (1:1)-Erfolg seines Teams über den Habenhauser FV neben der überdachten Trainerbank stehend.

Das gehört jetzt zur neuen Rolle; der Platz bei den Spielern ist reserviert für das Trainerteam, bestehend aus seinen bisherigen Assistenten Turan Büyükata und Maik Stolzenberger. Allerdings kam Voigt während des Spiels schon mal der Gedanke, dem ständigen Regen zu entgehen und sich entgegen der Absprache doch noch mal einen Platz auf der Platz zu sichern. Dafür hätte allerdings ein BSV-Kicker gehen müssen. „Und ich jage keine Spieler weg“, meinte der Sportliche Leiter.

Noch nicht, könnte man sagen. Denn ein Hintergrund der in der vergangenen Woche vollzogenen Umstrukturierung ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die ab der kommenden Saison wieder in der Spitze der Bremen-Liga zuhause ist. Also könnte es durchaus sein, dass der ein oder andere Kicker schon bald keine Zukunft mehr hat im BSV-Trikot. Nur wird Ralf Voigt die Spieler auch dann nicht davonjagen. Er wird ihnen nahe legen, sich nach einem anderen Verein umzuschauen. „In aller Ruhe“, will sich der neue Mann in der verantwortlichen Position nun Gedanken über den kommenden Kader machen.

Das hat er in den vergangenen Monaten natürlich auch schon getan – neben seinem Amt als Trainer, also neben der Arbeit mit der Mannschaft. „Aber es geht nicht, dass sich einer um alles kümmern muss“, sagt Franz Roskosch, Spielleiter und Stadion-Sprecher in Personalunion. Die Verantwortlichen hätten der neuen Struktur deshalb sofort zugestimmt. Und es wurden alle gefragt: Der Vorstand ebenso wie der Freundeskreis, ein einflussreicher Zusammenschluss großer und kleiner BSV-Sponsoren. „Das ist mit allen besprochen worden“, sagt Fred Heise, 2. Vorsitzender des Vereins. Die „klareren Strukturen“ würden nun für „klarere Wege“ sorgen.

Auch für den Erfolg? „Vielleicht sind wir auf einem guten Weg“, sagt Heise vorsichtig. Man wolle die Entwicklung erst einmal bis zum Dezember beobachten. Ein bisschen unter Schock stehen sie noch beim Bremer SV, das macht sich schon bemerkbar. Im Mai hatte der Waller Traditionsklub die fünfte Meisterschaft in den vergangenen sechs Jahren gefeiert. Im September, nach durchwachsenen Saisonspielen und dem Aus im Lotto-Pokal, war die laufende Saison bereits gelaufen. „Diese Entwicklung haben wir nicht vorhergesehen“, sagt Heise – und bestätigt, dass auch der verhältnismäßig schlechte Start ein Argument für die neue Struktur war. „Jetzt weiß jeder, welche Aufgaben er hat.“

Derweil muss so mancher Spieler erst einmal klar kommen mit dem neuen BSV, einer Mannschaft, die als Tabellensechster als eine von vielen gilt. „Das ist eine schwierige Rolle“, findet Sebastian Kmiec. Der 29-jährige Abwehrspieler ist zwar erst seit Anfang September dabei. Er hatte aber bis 2017 vier Meisterschaften in Folge mit dem BSV gefeiert, ehe er zu Atlas Delmenhorst und später dem TB Uphusen gewechselt war. „Die anderen haben nicht mehr den Respekt, sie fühlen sich mit uns auf Augenhöhe“, sagt Kmiec. Er sieht in der neuen Struktur einen Schritt in die richtige Richtung: „Wir waren früh involviert und befürworten das – Ralf Voigt weiß, was man braucht, um sich professionell aufzustellen.“

Erfolg zählt vielleicht nicht in erster Linie dazu. Doch er kann helfen. „Aber das Spiel heute war schwere Kost“, findet Ralf Voigt. Gegen den Habenhauser FV war der BSV nach dem Treffer von Leon Trebin sogar in Rückstand geraten (15.). Zwar gelang Lukas Muszong noch vor dem Wechsel der Ausgleich (35.). Doch gut in Szene setzte sich der Gastgeber erst nach dem Wechsel, als Yagmur Horata (48.) und Mücahit Özkul (74.) zum 3:1 trafen. „Erst da haben wir das wahre Gesicht gezeigt“, meinte Maik Stolzenberger. Er sah deshalb keinen Grund, sich den 42. Geburtstag vermiesen zu lassen. Nicht durch Regen und nicht durch das mäßige Spiel: „Es zählen die drei Punkte.“