Training im Achterdiek-Bad: Marie-Claire Haag bei der Betreuung ihrer Triathlon-Kinder, die gerade von einer Laufrunde übers Gelände kommen und zwei Bahnen im Schwimmbecken dranhängen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Der Bauch jetzt. Bauch ist echt wichtig! Da liegen die Triathlon-Kinder nun auf ihren Trainingsmatten, und ihre Trainerin erklärt ihnen, wie nützlich eine gute Bauchmuskulatur ist. Für eine Sportart, die aus Schwimmen, Radfahren und Laufen besteht. Marie-Claire Haag erklärt so viel an diesem Trainingsnachmittag im Achterdiek-Bad. Sie ist quasi permanent in der Ansprache an die Jungen und Mädchen, die hier zur Dienstagseinheit beim Bremischen Schwimm-Verein (BSV) gekommen sind und zwischen sieben und 14 Jahren alt sind.

Und in der Ansprache ist die Trainerin nicht zimperlich. „Mir ist aufgefallen, dass ihr alle ganz schön steif seid“, sagt sie zu den Kindern, als sie sie nach dem Warmlaufen wieder in Empfang nimmt. Was sich nach einer Geht-so-Begrüßung anhört, musste aber jetzt wohl mal sein. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei beim durchaus anspruchsvollen Training, das heute vorwiegend aus vielen Bahnen im Schwimmbecken mit anschließenden Laufrunden auf dem Vereinsgelände besteht. Marie-Claire Haag, 42 Jahre alt, wird – so der Eindruck – geachtet wie gemocht. Sie scheint das draufzuhaben, was im Umgang mit Kindern ja dringendst zu empfehlen ist: im passenden Moment den passenden Ton zu treffen.

Es ist nicht besonders verwunderlich, dass Marie-Claire Haag das draufhat. Sie macht das nun schon seit circa 16 Jahren, sie hat Trainerlizenzen. Aber vor allem: Sie ist vierfache Mutter. Sie weiß, was sie wann einem Kind zutrauen kann. Oder lieber noch nicht zutrauen sollte. Es sind auch welche von ihren eigenen Kindern dabei in der Triathlon-Gruppe des BSV, die seit rund drei Jahren besteht. Aus rund 20 Kindern besteht und von abwechselnd vier Trainern betreut wird: von Marie-Claire Haag, von ihrem Mann Torsten sowie sehr oft auch von den 19-jährigen Zwillingen Lea und Frederike van Beek.

Ein Leben für den Sport, ein Leben für die Kinder, ein Leben für so viel. Marie-Claire Haag war und ist selbst Sportlerin. Sie geht immer noch mal wieder auf eine Ironman-Distanz. Falls das jemand nicht parat haben sollte: vier Kilometer im Wasser plus 180 auf dem Rad plus Marathonlauf. Sie ist – wie auch ihr Mann, der den Bereich Eigentumskriminalität beackert – bei der Polizei. Schwerpunkt: ein taffer. Sexualdelikte. Kurse für Mütter nach der Schwangerschaft gibt sie auch noch. Wer sie porträtieren will, hat es nicht leicht, auf das Wort Powerfrau zu verzichten. Wer sich mit ihr länger unterhält, der bemerkt: Die Power für das große Rad, das sie dreht, die ist in ihr. Sie macht nicht den Eindruck, jemand zu sein, der bei solch einem Pensum bestimmt bald, nun ja, am Rad dreht. Was das Quäl-dich-Metier Triathlon anbelangt, sei sie jetzt, sagt sie, viel weniger verbissen als früher. Als mehr die Bestzeit das Ziel war und weniger der Weg. Und sie noch keine Kinder hatte.

Sie ist dabei keine geworden, die man heimlich gern in die Schublade Hubschrauber-Mütter stecken würde. „Vier Kinder ist asozial, oder?“, fragt sie. Scherzhaft natürlich. Und man muss noch mehr lachen, wenn sie von einem frühen Beschluss erzählt, den sie einst mit ihrem Mann gefällt habe. Der Beschluss ging ungefähr so: Aber nicht so viele Kinder! Sonst geht das ja mit dem Triathlon nicht mehr. Nach der Geburt des zweiten Kindes vor zehn Jahren hätte man ihr, sagt die Athletin-Trainerin-Polizistin, im Freundeskreis prophezeit, dass nun wohl Schluss sei mit dem Triathlon.

War es nicht. Es gab nur eine rund zweijährige Pause, als das vierte Kind sich ankündigte. Da dachten sich Marie-Claire und Torsten Haag, dass das Triathon-Training wohl zu doch zu viel werde. Seit 2003 hatten sie bei OT Bremen eine Truppe betreut, zunächst im Erwachsenen-, später im Nachwuchsbereich. Die Triathlon-Kinder von einst treffen sie heute bisweilen auf Wettkämpfen wieder, auch auf internationalen. Eine Beobachtung, die sich gut anfühle, erzählt Torsten Haag.

Seine Frau erzählt, dass sie irgendwann begriffen habe, dass sich Kinderkriegen und Sporttreiben beziehungsweise Traininggeben nicht ausschließen. Sie nimmt ihre Kinder mit. Sie trainiert mit ihnen. Oder trainiert sie. Sie integriert sie in das Wochenprogramm, das sich so stramm anhört. Warum soll sie einen Babysitter für ihren eigenen Nachwuchs engagieren, damit sie anderem Nachwuchs Sportunterricht geben kann? Und so, wie die Kinderschar zunächst der Grund war, das mit dem Training zu lassen, so wurden die Kinder zum Grund, es wieder anzufangen. Henry, Jahrgang 2007 und ihr ältester Sohn, wollte das dann auch mal probieren mit dem Triathlon. Das gehörte 2016 praktisch zum Gründungsgedanken für die neue Abteilung beim BSV, Marie-Claire Haags Stammverein.

Hier ist sie einst geschwommen, nachdem sie sich zuvor in der Rhythmischen Sportgymnastik oder im Judo versucht hatte. Als sie 18 war, „war mir das zu blöd, immer nur ‚Die Alte‘ zu sein“, sagt sie. Die Älteste im Team, die auf den Teamwettkämpfen auf den Strecken ran musste, für die sich selten jemand freiwillig fand: die langen Strecken. Ein Freund habe ihr geraten: Hol‘ dir ein Rad! Sie meldete sich zum Silbersee-Triathlon an und gewann den Wettkampf prompt. Ein klarer Fall von Aha! „Jawoll, das ist mein Sport“, habe sie gedacht.

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist er das nun schon. Und wenn sie jetzt so zu einem Dienstagstraining ins Achterdiek-Bad kommt, dann sieht sie Kinder, die, sagen wir mal: etwas vorhaben. Denen sie in einer Sportart, die eher als Einzelgänger-Sportart gilt, Werte vermitteln will, die über das Ich-will-Erster-Werden hinausgehen. Diese Mischung aus Ehrgeiz, Stolz und Sportsgeist.

Ihre Trainingskinder sind nicht die besseren Kinder, von solcher Überhöhung sollte man tunlichst die Finger lassen. Aber es ist an diesem Nachmittag halt so: Als in einem kleinen Trainingswettkampf zwischen zwei Gruppen der Langsamste endlich von der Laufrunde zum Ziel zurückkehrt, stehen die anderen Kinder aus seinem Team Spalier. Und feuern ihn ordentlich an. Ohne, dass Marie-Claire Haag das jetzt angesagt hätte.

Zur Sache

Eine neue Serie

In loser Folge wird die Sportredaktion sich Menschen aus Bremen widmen, ohne die Sport nicht so funktionieren würde, wie er funktioniert. In der Serie unter dem Titel "Mein Leben als Trainer" sollen bekannte wie unbekannte Trainer vorgestellt werden, die sich in kleinen oder großen Vereinen in unterschiedlichsten Sportarten engagieren. Die alte oder junge Sportler betreuen, Breitensportler, Leistungssportler, Anfänger, Routiniers. Egal, in welchem Bereich sie sich engagieren, es eint sie ihre nicht hoch genug einzuschätzende Rolle: Sie sind tragende Säulen des Sportbetriebs.