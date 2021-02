Für die Tischtennisspieler aus Bremen geht es erst in der kommenden Saison weiter. (Christina Kuhaupt)

Nach der Verlängerung des Lockdowns kommen die Nachrichten über Saisonabbrüche aus den Sportverbänden nicht mehr überraschend. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat die Spielzeiten von der 2. Bundesliga bis zu den Oberligen für beendet erklärt. Es werde weder eine Abschlusstabelle noch Auf- und Absteiger geben. In der kommenden Saison können die Mannschaften unabhängig von ihrer aktuellen Platzierung wieder in derselben Spielklasse antreten. Der Bremer Verbandspräsident Tobias Genz kündigte an, dass der Sportausschuss am kommenden Mittwoch über das weitere Vorgehen in Bremen entscheiden wird. Das Präsidium des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen hat nach den Punktspielen der Altersklassen inzwischen auch die Punktspiele der Winterrunde der Damen und Herren 2020/2021 endgültig abgesagt.

Der Handballverband Niedersachsen (HVN) hat den bereits angekündigten Saisonabbruch in seinen gemeinsam mit dem Bremer Verband durchgeführten Spielklassen (Oberliga bis Landesklasse, Erwachsene und Jugend) jetzt auch offiziell beschlossen. Die Saison 2021/22 soll laut Beschluss in der Zusammensetzung und gegebenenfalls auch in den Staffeleinteilungen gespielt werden, wie die Saison 2020/21 geplant wurde. Falls die Deutsche Meisterschaft 2020/21 der männlichen und weiblichen B-Jugend ausgetragen wird, stehen dem Verband je zwei Startplätze zur Verfügung.