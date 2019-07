Doppel-Interview Aufstiegs-Trainer SV Hemelingen: Günter (l.) und Feyhat Tuncel. Foto: Karsten Klama

Nun ist die Rückkehr der SV Hemelingen in die höchste Bremer Spielklasse nach 25 Jahren perfekt. Beschreiben Sie doch mal die Stimmung im Verein?

Feyhat Tuncel: Im letzten Landesligaspiel waren Leute auf der Anlage, die 20 Jahre nicht hier waren. Insofern hoffen wir schon, dass diese alteingesessenen Hemelinger nun wieder kommen. Hier war ja lange kein Leben drin.

Feyhat: Als Günter und ich das Team in der Bezirksliga übernommen haben, hatten wir immer das Ziel, in die Bremen-Liga aufzusteigen. Die Trainer vorher hatten es schwer, waren aber auch nicht so bemüht. Sie haben die jungen Spieler nicht erreicht, und deshalb konnten auch gute A-Jugendliche nicht gehalten werden. Das haben Günter und ich geändert, indem wir die Jugend im Verein gehalten haben. Dort waren ja immer zwei, drei gute Spieler. Aber lange ging keiner auf sie zu.

Günter Tuncel: Es ist ein Traditionsverein. Die SVH hatte bis vor 25 Jahren immer oben mitgespielt. Man hat schon gemerkt in den letzten Jahren, dass mehr Zuschauer kommen. Aber auch drumherum: Hemelingen ist einer der größten Stadtteile in Bremen. Bei unserem letzten Spiel waren über 300 Zuschauer. Da hat es noch mal klick gemacht, welches Potenzial dieser Verein hat.

Feyhat: In Hemelingen wird grundsätzlich nicht bezahlt. Es gibt den ein oder anderen Spieler, der aus privaten Mitteln unterstützt wird. Dort geht es aber um Aufwandsentschädigungen.

Feyhat: Die meisten Spieler haben eine Hemelinger Vergangenheit. Da besteht eine Identifikation. Als sie damals in die Herren aufgestiegen sind, hatte man sich nicht um sie gekümmert. Viele wohnen aber heute noch in Hemelingen, und so hatten wir schon vor Jahren Kontakt aufgenommen. Am Ende haben wir sie von der SVH überzeugt. Wir kriegen immer ein gutes Feedback: In Hemelingen passt es, hier fühlen sich die Spieler wohl.

Günter: Wir haben zwar viele Spieler mit Bremen-Liga-Format. Aber man darf nicht vergessen, dass wir auch einen klaren Plan haben, warum diese Spieler bei uns sind. Das kommt nicht von irgendwo her. Wir hatten in den letzten Startaufstellungen immer sechs, sieben Spieler, die schon in der Jugend für die SVH aufgelaufen sind. Da geht es um Identifikation. Es war ja auch nie so, dass wir diese Jungs beim ersten Kontakt überzeugt haben. Das hat schon zwei, drei Jahre gedauert, und das ist dann ein anderer Effekt. Daneben haben wir einige Spieler, die als schwierig gelten, von denen man uns abgeraten hat. Aber sie konnten wir auch in die Familie integrieren.

Günter: Doch, bei der Ausstattung. Ich glaube, wir sind so gut ausgestattet wie keine andere Mannschaft. Wir trainieren einheitlich, haben vier Trikotsätze und andere Einheitsklamotten.

Feyhat: Was die Kabinen und andere Sachen angeht, sind sie uns voraus. Aber wir sind auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser ausgestattet als der FC Oberneuland oder der Bremer SV. Da haben wir auch einen hohen vierstelligen Betrag zur Verfügung. Wobei die Zusammenarbeit mit dem Sponsor nicht über einen Manager läuft, sondern durch Günter und mich abgewickelt wird. Aber das passt ja auch: Hemelinger auf dem Trikot der SV Hemelingen.

Feyhat: Bei uns gibt es keinen Chef und keinen Co-Trainer. Es gibt gewisse Abweichungen, aber grundsätzlich sind wir uns einig.

Günter: Am Anfang, in der Bezirksliga, lief das noch etwas anders. Aber da gab es in den letzten sieben Jahren auch eine Entwicklung, wir werden ja auch älter. Jetzt sind wir tatsächlich ein eingespieltes Team, und das überrascht mich manchmal selber.

Günter: Bei Abweichungen argumentieren wir und verinnerlichen die Analyse des anderen. Dann sind wir innerhalb von einigen Minuten schon einer Meinung.

Feyhat: Es gibt ja auch ganz viele Aspekte: Wer war beim Training, wer hat mehr Gas gegeben, wer war pünktlich und wer hat sich wie verhalten. Da kommt es dann auf Kleinigkeiten an.

Feyhat: Uns werden jetzt Spieler angeboten, von denen Günter sagt: Lass es uns probieren. Da bin ich anderer Meinung und sage: Nein, ich möchte ihn gar nicht erst im Kader haben – man hört ja sehr vieles. Dann kommt er eben ein-, zweimal zum Training, und wir sehen, was passiert.

Günter: Unser Gedanke vom Fußball ist eben meistens der gleiche. Dafür arbeiten wir schon zu lange zusammen.

Feyhat: Und bislang haben wir ja alles richtig gemacht. Die Chemie stimmt, und die Spieler haben alles umgesetzt, auch solche, die als schwierig galten. Sie wurden integriert.

Feyhat: Da muss man mit Fingerspitzengefühl arbeiten, auch ich selbst. Aber ich möchte kein Trainer sein, der 90 Minuten ruhig ist und nicht emotional dabei ist, der diesen Sport nicht lebt. Aber natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht persönlich wird. Auf der anderen Seite: Wenn ich Jürgen Klopp manchmal so sehe…

Günter: Natürlich versuche ich, ihn zu bremsen. Aber man muss auch sagen, dass die Mannschaft einen emotionalen Trainer braucht. Aber es muss im Rahmen bleiben und darf nie unsportlich sein. Insofern ergänzen wir uns ganz gut.

Feyhat: Er sagt dann immer: Ruhe. Aber letztens in Grohn ist er selbst runtergeflogen. Da konnte ich ihn nicht bremsen (lacht).

Günter: Das erste Mal in meiner Trainerkarriere.

Feyhat: Wenn ich ihn nicht bremsen konnte, dann ist das schon verrückt.

Günter: Mannschaften wie die SFL Bremerhaven oder der BSC Hastedt verfügen schon über ein gewisses Umfeld und waren gut aufgestellt. Die SFL spielt seit Jahren in dieser Formation, und Hastedt hatte einige Spieler mit Regionalligaerfahrung.

Feyhat: Bei Hastedt sieht man im zweiten Jahr dann auch, wohin es führt, wenn man mit Hagen Kelber einen wichtigen Mann verliert, der auch ohne Ende investiert hatte. Wir wollen das lieber langfristig aufbauen. Natürlich wäre es schön, wenn wir von null auf 90 durchstarten. Aber die Realität ist, dass wir die Klasse halten wollen. Das ist unser Ziel. Andererseits: Der BSV und der FCO spielen in einer anderen Liga. Alle anderen sind an einem guten Tag machbar, das haben wir auch in unseren Testspielen gesehen.

Zur Person

Die Brüder Feyhat und Günter Tuncel sind seit 2013 als Gespann für die Kicker der SV Hemelingen verantwortlich. Unter dem Trainerteam gelangen der Aufstieg in die Landesliga (2015) und nun die Meisterschaft in dieser Spielklasse sowie der Aufstieg in die Bremen-­Liga. Der 39-jährige Feyhat arbeitet als Anlagenwart bei Daimler, Günter Tuncel (30) ist Sozialarbeiter in einem Hemelinger Übergangs-wohnheim.