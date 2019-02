Auch Werders Aufsichtsrats-Boss Marco Bode (M.) und Präsident Hubertus Hess-Grunewald schauten sich die Partien im VIP-Bereich des Weserstadions an. (Frank Thomas Koch)

Er tat so, als sei er sich seiner Sache nicht ganz sicher. „Ich glaube, du kannst es rückgängig machen“, meinte Marco Bode zu Zahar Efimenko – um dann mit dem ersten Zug das Spiel der Schach-Bundesliga zwischen dem SV Werder und der MSA Zugzwang München zu eröffnen. Allerdings war die Bemerkung des Aufsichtsratsvorsitzenden nicht mehr als launiges Unterstatement. Es wurde vom ukrainischen Großmeister denn auch mit einem Lächeln quittiert. So viel lässt sich mit einem ersten Zug nun wirklich nicht kaputtmachen, schon gar nicht von Marco Bode, der ja bereits in seiner aktiven Fußballer-Karriere als versierter Schachspieler bekannt war und noch heute Schach als Hobby betreibt.

Und so konnte es dann auch gleich weitergehen, für Zahar Efimenko und die anderen 31 Schachspieler. Dabei trat lediglich die Hälfte für Werder und den Gast aus München an. Die anderen acht Tische wurden besetzt von den Mannschaften aus Mühlheim und Augsburg. In Bremen findet nämlich an diesem Wochenende im Weserstadion ein Doppelspieltag der Schach-Bundesliga statt, der Kosten wegen. Denn obwohl Schach „eigentlich eine der beliebtesten Sportarten der Welt ist“, wie Bode es ausdrückt, ist das Interesse vor Ort doch relativ überschaubar. Da hilft es den Teams auch nicht so viel, dass die Liveübertragungen im Internet regelmäßig von mehreren Zehntausend Zuschauern verfolgt werden.

Bananen für die Nerven

„Vielleicht müssten wir mal einen Spieler wie damals Boris Becker haben“, vermutet Oliver Höpfner, Präsident der Schachabteilung bei Werder. Einst habe ein Weltklassespieler schließlich auch für einen Tennis-Boom in Deutschland gesorgt. Seitdem der Norweger Magnus Carlsen zum Weltmeister wurde, würden dessen Spiele schließlich auch live im Fernsehen seiner Heimat übertragen. Sie üben sich also in Geduld, die Schachspieler. Bis ihr Sport tatsächlich mehr Beachtung findet, müssen sie mit den aktuellen Bedingungen leben. Und in Bremen leben sie nicht schlecht damit – wo sonst lässt sich Weltklasse-Sport so hautnahe und unaufgeregt erleben?

Volle Konzentration am Schachbrett: Nach einem Zug verlassen viele Spieler das Brett und sammeln sich an anderer Stelle für die Fortsetzung der Partie. Sogar ein Catering für die Spieler gibt es im VIP-Bereich. (Frank Thomas Koch)

Rund eine halbe Stunde, bevor Marco Bode das Duell mit Zugzwang München eröffnet hatte, waren sie erschienen, die Stars der Szene. Ein durch und durch ruhiger Aufmarsch. Manche wirkten gar in sich gekehrt angesichts der kommenden Aufgabe, die meisten hatten einen Rucksack dabei, für die wichtigsten Utensilien. In aller Ruhe wurden dann die Tische an der Glasfront des Werder-Turms begutachtet, und nachdem die eigene Position gefunden war, wurde ausgepackt. Der eine braucht eben unbedingt eine Flasche Cola, andere schwören auf Bananen. Dabei wäre die eigene Verpflegung nicht einmal notwendig. Ein paar Meter weiter ist schließlich ein kleines Catering aufgebaut. Neben Fingerfood, Kuchen und Kaltgetränken hält es jede Menge Kaffee und Tee für die 32 Spieler bereit.

Für Nervennahrung ist gesorgt, und wer zwischendurch rauchen möchte, der geht kurz raus auf die Stadiontribüne. Aber wann haben die Spieler mal Zeit für eine Auszeit und zu einem Snack? Die Antwort lautet: Immer, nachdem sie selbst einen Zug gemacht haben. So läuft das nämlich im Spitzenschach: Nur sehr selten sitzen beide Spieler am Tisch. Einer ist immer unterwegs, vertritt sich die Füße, isst oder trinkt – aber die Konzentration leidet nie. „Wenn sie wandern, denken sie über die Stellung nach“, sagt Olaf Steffens, der als Bundesligamanager der Bremer fungiert.

Spieler wollen für sich bleiben

Die Spieler sind deshalb auch keineswegs offen für ein kurzes Gespräch. Sie wollen lieber für sich bleiben. Mit einem Verantwortlichen dürften sie nicht einmal sprechen. „Mittlerweile sind die Schachcomputer so gut, dass der Kontakt zu den Spielern untersagt ist“, sagt Trainer Matthias Krallmann. Mithilfe moderner Technik könnte er einem Spieler in Bedrängnis ja einen ultimativen Tipp geben.

Also sitzt der Werder-Trainer rund 100 Meter vom Geschehen entfernt vor einem riesigen Bildschirm und kommentiert die insgesamt acht Partien seines Teams für den Schach-Nachwuchs. Ein paar Jungs sind gekommen, um die Spiele zu verfolgen. Es könnten mehr sein. „Wir betreiben insgesamt 15 Schul-AGs“, sagt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Marco Bode hat daneben das Projekt „Schach macht schlau“ initiiert. Es führt mittlerweile 1600 Grundschüler an die Bretter, jeweils eine Stunde in der Woche. „Natürlich haben wir die Hoffnung, dass der ein oder andere Schüler in einen Verein geht“, sagt Oliver Höpfner. Er weiß allerdings: Schach wird immer gespielt, auch beim SV Werder. „Es gibt die Abteilung seit 1948, sie ist also ein Teil der Tradition“, betont Hess-Grunewald.

Mehr zum Thema Schachturnier im „No Moor“ Denken, taktieren und respektieren 37 Jugendliche duellierten sich im Jugendtreff „No Moor“ am Schachbrett. Als Turnierfavorit ging ... mehr »

Wie die anderen Sportarten bei Grün-Weiß hängen dabei auch die Schachspieler am Tropf der männlichen Fußballer. Ohne deren Millioneneinnahmen ließe sich das Spiel mit Dame, König und Co. gar nicht finanzieren. Schließlich müssen jährlich mehr als 100 000 Euro aufgebracht werden. Das beginnt bei den Reisekosten. Insgesamt sieben Großmeister, also Turnierspieler mit der höchsten Auszeichnung durch den Schach-Weltverband, waren gegen Zugzwang München im Einsatz. Die meisten wurden eingeflogen, etwa aus der Ukraine, Tschechien oder Finnland. Zudem erhalten diese Spieler eine Aufwandsentschädigung. Dafür tritt dann aber auch eine Menge Weltklasse für den SV Werder an.

Zur Sache

Heimspiel gegen Augsburg

Nach dem Sieg gegen die MSA Zugzwang München steht das Schach-Team des SV Werder bereits an diesem Sonntag vor einer weiteren Heimaufgabe. Dann geht es ab 10 Uhr gegen den Aufsteiger BSC Augsburg. Die Ausgangslage in den Platinlogen des Werder-Turms ähnelt dabei dem Spiel vom Sonnabend. „Wir gehen auch in diese Partie als klarer Favorit“, sagt Trainer Matthias Krallmann vor dem nächsten Duell mit einem Kellerkind der 1. Bundesliga. Zuschauer sind willkommen.