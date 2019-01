Simon Rösner steht dort, wo er sich am wohlsten fühlt: im Squash-Court. Der Weltranglisten-Dritte war mit dem SC Paderborn zu Gast in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Sein Aufenthalt in Bremen war mit einer Umstellung verbunden. Klar, die Sportwelt Woltmershausen ist nicht ganz so mondän wie manch andere Orte, an denen Simon Rösner sonst antritt. Der 31-Jährige ist schließlich ein Weltstar, er ist nicht nur in der Squash-Bundesliga aktiv, sondern auch auf der PSA World Tour, einer Turnierserie, die ihn zu Spielstätten auf der ganzen Welt führt. Aber damit vermochte Rösner umzugehen, das ist eigentlich auch immer so, wenn er mit dem Paderborner SC zu Punktspielen in der Fremde antritt.

Wirklich herausfordernd war das Tin. Die untere Begrenzung der Schlagfläche an der Stirnseite des Courts hat nicht immer die gleichen Maße. Die PSA (Professional Squash Association) spielt nämlich auf Tins mit nur 17 Inch (etwa 48 Zentimeter), während in Bremen und auch sonst überwiegend auf 19 Inch gespielt wird. Das macht einen Unterschied von rund fünf Zentimetern. In der Bundesliga sind also Schläge im Aus, die auf der PSA World Tour erst richtig Druck auf den Gegner erzeugen. „Ich hoffe, dass man das bald mal anpasst“, sagt Simon Rösner – und plädiert für die niedrigen Tins aus der PSA.

Irgendwie wird die Situation des Squash in Deutschland durch derartige Probleme aber auch nur versinnbildlicht: Während der Sport in anderen Teilen der Welt viel Beachtung findet, fristet er hierzulande ein Schattendasein. „Das ist sehr traurig“, sagt Simon Rösner. Er findet, sein Sport habe „nicht die Lobby“ wie andere Disziplinen. Der Vermutung, das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball wäre nichts fürs Fernsehen und würde deshalb auch keine Rolle spielen in diesem Medium, widerspricht er allerdings deutlich: „Das ist für mich kein Thema.“ Zum Beweis zückt Rösner das Smartphone und zeigt eine Übertragung aus der PSA World Tour. Gespielt wird mit einem weißen Ball, der Court ist gänzlich aus Glas und in blaues Licht getaucht. Aus mehreren Positionen werden die beiden Squasher gezeigt, in High Definition – und es ist wirklich alles zu erkennen.

Warum also hat es dieser Sport so schwer? „Das ist die Frage des Jahrhunderts“, sagt Simon Rösner. Er findet jedenfalls, dass Squash ohne eine entsprechende Präsenz im TV keine echte Chance besitzt. „Wir haben dann einfach keine Möglichkeit, es den Leuten näherzubringen.“ Vielleicht ändert sich etwas, wenn Rösner und Co. bald mal bei Olympia starten dürfen. Oft genug zählte der Sport ja zu den Kandidaten für eine Aufnahme ins Programm der großen Spiele. Doch über die engere Wahl kam er nicht hinaus. Stets wurde doch eine andere Disziplin vorgezogen, zuletzt Baseball. „Aber man macht sich immer Hoffnungen“, sagt Simon Rösner.

Für ihn ist es auch noch nicht zu spät. Er hat ja noch ein paar gute Jahre vor sich. Aber Simon Rösner ist sowieso weit davon entfernt, mit sich und seinem Schicksal zu hadern. Er weiß: Sein Einsatz hat sich längst gelohnt. Und dabei denkt der World-Games-Sieger von 2017 natürlich nicht nur an die finanzielle Seite. Sicher, mit den Preisgeldern auf der PSA-Tour, seinem Gehalt in Paderborn und den Sponsorengeldern kommt Rösner locker auf ein sechsstelliges Einkommen. „Als Top fünf der Welt machst du gutes Geld, aber ich habe nicht ausgesorgt nach der Karriere“, sagt der Spitzensportler. Ihm geht es auch vielmehr um die Erfahrungen, die er sammeln durfte in den vergangenen Jahren, die vielen Reisen und seine Erfolge.

Längst hat sich ausgezahlt, was im Kindesalter in seiner Würzburger Heimat begann. Früh war Simon Rösner begeistert vom Squash, und er erhielt eine Menge Unterstützung: „Meine Eltern haben immer gesagt: ,Mach! Und wenn es nicht klappt, sind wir da.‘“ Nun muss man wissen, dass die Rösners eine ungewöhnlich sportliche Familie sind: Vater Steffen Rösner war einst ebenso ein guter Squasher wie Mutter Christine, Schwester Stefanie trat einst sogar als Junioren-Nationalspielerin an und Bruder Benjamin Rösner war Jugend-Europameister, schaffte es später in die Tischtennis-Bundesliga.

Das Talent von Simon Rösner wurde auf eine ganz ungewöhnliche Weise gefordert. Die Familie stellte ihm einst den pakistanischen Squash-Coach Ali Khan zur Seite, zwischen dem elften und dem 18. Lebensjahr trainierte der junge Simon mit dem eigens nach Deutschland geholten Experten. Und weil es in Willi Eickworth, dem Macher des Bremer SC, schon immer einen Squash-Experten von Rang gab, absolvierte das Talent aus Bayern einst auch einige Trainingseinheiten in Bremen. Aber wie gesagt: Es hat sich gelohnt. Mittlerweile zählt Rösner als Dritter der Weltrangliste zur absoluten Spitze, war Vizeeuropameister 2013 und gewann allein elfmal die deutsche Meisterschaft. Beim Paderborner SC tritt er daneben in einer der besten Mannschaften der Welt an, seit nunmehr 14 Jahren. An diesem Team geht längst kein Weg mehr vorbei. Es wurde nun fünfmal in Folge deutscher Meister und gewann 2018 auch den europäischen Vereinstitel. Der Seriensieger ist also ebenso berühmt wie gefürchtet.

Zur Sache

Sieg und Niederlage für Bremer SC

Das Wochenende verlief wie erwartet: Am 11. Spieltag der 1. Bundesliga Nord gelang den Squashern des Bremer SC ein 3:1 beim SC Turnhalle Niederrhein, am 12. Spieltag unterlagen sie dem Tabellenführer aus Paderborn mit 0:4. Wobei: Ganz so klar war das Duell mit der Übermannschaft um Simon Rösner dann doch nicht. Das unterstrichen vor allem die ersten Spiele. Denn Hendrik Vössing hatte sich mit einer guten Leistung zunächst einen 2:0-Vorsprung nach Sätzen gegen Cederic Lenz erkämpft. Erst dann wurde deutlich, dass auch Squash oft im Kopf entschieden wird. Denn während der Bremer angesichts der unverhofften Führung ein wenig die Konzentration verlor, demonstrierte sein Gegner eine Menge Stärke. Mit 11:3 gewann Lenz schließlich den dritten Satz, versorgte sich dabei mit Selbstvertrauen und demoralisierte gleichzeitig den Bremer. In der Folge brachte es Vössing jedenfalls nicht mehr konstant auf das Niveau vom Spielbeginn.

Bereits im zweiten Satz fiel die Vorentscheidung bei Heiko Schwarzer: Er hatte gegen Lukas Wirths ebenfalls vor einem 2:0-Vorsprung gestanden, musste sich dann aber in einem sehr engen Satz mit 16:18 geschlagen geben.

Turnhalle Niederrhein – Bremer SC 1:3: Masotti – Rooney 0:3 10:12, 11:13, 8:11; Farkas – Äijänen 3:2 12:10, 8:11, 3:11, 11:6, 11:5; Ghait – Schwarzer 2:3 13:11, 4:11, 11:8, 5:11, 5:11; Cladders – Hendrik Vössing 0:3 4:11, 0:11, 8:11

Bremer SC – Paderborner SC 0:4: Rooney – Rösner 0:3 6:11, 7:11, 9:11; Äijänen – Selby 1:3 5:11, 7:11, 11:5, 11:13; Schwarzer – Wirths 1:3 11:4, 16:18, 1:11, 7:11; Vössing – Lenz 2:3 12:10, 15:13, 3:11, 8:11, 9:11