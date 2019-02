Heinz-Helmut Claußen feierte am Sonnabend seinen 90. Geburtstag. Viele Bremer Sportler und Funktionäre gehörten zu den Gratulanten. Natürlich auch Andreas Vroom, einer seiner Nachfolger als LSB-Präsident. (Christina Kuhaupt)

Herr Vroom, um was beneidet der amtierende LSB-Präsident den ehemaligen?

Andreas Vroom: Ich glaube, dass unsere Zeit anstrengender und schnelllebiger geworden ist – anspruchsvoller in allen Belangen des Lebens. Damals gab es mehr Nähe, mehr Kollegialität und mehr Zuverlässigkeit als heutzutage.

Heinz-Helmut Claußen: Nein, aber ein direkter Vergleich ist schwer. Es stimmt, dass die Gesellschaft damals nicht so schnelllebig war, aber sie war genauso schwierig.

Claußen: Ja, die telegenen Sportarten bestimmen manchmal geradezu das Leben in Deutschland. Da kann man nicht davon sprechen, dass es ein adäquates Abbild des gesamten Sports ist.

Vroom: Dazu kommen noch modernere Begleiterscheinungen wie das Thema E-Sports mit E-Gaming, weshalb zum Beispiel Kegeln allmählich ausstirbt. Fußball hat, mit seinen Vorbildern und seiner Medienpräsenz, die niedrigste Einstiegsschwelle. Da ist es schon schwer, einer Gesellschaft zu erklären, dass man Kunstradfahrer ist.

Vroom: Darüber nicht, aber sie beklagen schon, dass ihre Sportart ausstirbt. Andere Sportarten scheinen interessanter oder moderner zu sein – und das wird durch die Medienlandschaft mitgeprägt.

Vroom: Indirekt vielleicht. Das wenige Geld, das wir den Fachverbänden als Zuschüsse geben können, hängt von der Anzahl der Mitglieder ab, die im jeweiligen Fachverband sind. Je kleiner ein Fachverband wird, desto weniger bekommt er. Dann kann er sich Hauptamtlichkeit kaum noch leisten. Daraus folgt, dass das Engagement im Verband für Aktivitäten geringer ist – insofern ist es ein Teufelskreis...

Vroom: Mir geht es nicht in erster Linie um die Sportart, sondern um den Verein. Ein Verein muss sich heutzutage bewegen, um attraktiv zu bleiben. Der Dreh- und Angelpunkt in den Vereinen ist der Übungsleiter. Deshalb brauche ich Leute, die für ihre Sportart brennen. Dann schlage ich auch jeden Profileistungssport.

Claußen: Das ist im Vergleich zu früher überhaupt kein Unterschied. Der LSB hat dafür gesorgt, dass die Vereine mit ausgebildeten Übungsleitern ein qualifiziertes Angebot machen konnten. Die Ausbildung der Übungsleiter war schon ein Schwerpunkt meiner Vorgänger im LSB-Präsidium. Auch damals bestand die Notwendigkeit, Übungsleiter zu finden, weil so viele Menschen in den Sport drängten.

Claußen: Nein, das war eine große Not. Denn was machen Sie, wenn Sie nicht leisten können, was Sie eigentlich leisten wollen, weil Sie erst einmal das entsprechende Personal ausbilden müssen?

Vroom: Nein. Man muss sich darauf einstellen. Sie erfordert Veränderungen. Sportstudios mit 24-stündiger Öffnungszeit sind das Höchstmaß an Individualisierung und haben sicherlich einen Zulauf. Aber manch einer fühlt sich mit seiner Freiheit im Sportstudio ein bisschen allein. Vereine müssen darauf reagieren. Wir haben im LSB immer noch einen Organisationsgrad von 50 Prozent der bis 18-Jährigen im Land Bremen. Ganz klar, dass auch vom Elternhaus der Gemeinschaftsaspekt geschätzt wird. Also in dieser Altersgruppe haben wir kein Problem mit der Individualisierung. Dort funktioniert die Gemeinschaftsinstitution Sport noch immer sehr gut – allerdings mit einer Einschränkung, die die Zukunft betrifft.

Vroom: Die Ganztagsschule sorgt mit ihrer zeitlichen und inhaltlichen Entfremdung vom Sport für ein Problem. Der Sport ist für die Entwicklung eines Kindes sehr wichtig. Wenn ein Kind ihn nicht kennengelernt hat, wird es schwierig für die Zukunft der Vereine, zumal die Menschen zwischen 20 und 50 heute den Vereinen fehlen.

Claußen: Das sehe ich auch so. Bis zum 40., 50. Lebensjahr lässt die Bereitschaft zum Engagement in den Vereinen nach. Und wenn diese Altersstufe nicht besetzt ist, fehlen zugleich wichtige Ansprechpartner für die Jugendlichen.

Vroom: Seit ich LSB-Präsident bin, kämpfe ich um den Stellenwert des organisierten Sports. Ich muss ständig aufpassen, dass er nicht an Bedeutung verliert – geschweige denn gewinnt. Bei jeder Haushaltsdiskussion ist man schon fast zufrieden, wenn es keine Redu­zierung gibt. Aber eine Nichterhöhung ist ­praktisch eine Reduzierung. Wir setzen in allen Bereichen, die ihr, Heinz-Helmut, damals erfochten habt, heute LSB-eigenes Geld aus Mitgliedsbeiträgen und Toto/Lotto-Mitteln fürs Bildungswerk, die Bremer Sportjugend, das Sporthallenmanagement, Integrationsmaßnahmen bis hin zu diversen Dienstleistungen zu.

Claußen: Es gibt viele Bereiche, in denen der Sport in Vorleistung gegangen ist – auch schon in den 90er-Jahren zum Beispiel beim Jugendtreff Blockdiek. Der Sport hatte dafür damals kein Geld. Wir haben dann vier Stellen für den Jugendtreff bekommen...

Vroom: ...jetzt sind es noch zwei.

Vroom: Sehr unbefriedigend. Wir haben im organisierten Sport eine Quote von 24 Prozent, fast jeder vierte Bremer ist in einem Verein. Warum schaffen es so viele Menschen nicht, stärkeren Einfluss auf jedwede Entscheidung im Sport zu haben?

Vroom: Ja, aber sie müssen um ihre Sportstätten genauso bangen. Heinz-Helmut, ohne jemandem nahe treten zu wollen: Wenn ich den Zustand der Hallen sehe, haben wir 20 Jahre gepennt. Oder waren nicht laut genug.

Claußen: So würde ich das nicht formulieren. Aber im Grunde hat Andreas recht: Ohne die nötige Unterstützung aus dem Vereinssport ist der LSB-Präsident der einsame Rufer in der Szene. Vor vielen Jahren haben wir auf dem Marktplatz in einer großen Veranstaltung mal deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Für meine Begriffe war das ein Anfang.

Claußen: Es kommt nicht darauf an, ob man eine bessere oder schlechtere Lobby hat, sondern darauf, ob das, was in der Gesellschaft an Notwendigkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität erkannt wird, auch finanziell realisiert wird. Das ist im Sport damals der Fall gewesen, weil es zunächst überhaupt nichts an Sportstätten gab.

Vroom: Schwierige Frage. Wir sind in der laufenden Legislaturperiode mit Senatorin Anja Stahmann und Staatsrat Jan Fries auf einem positiven Weg. Es gibt mit dem Bau von zwei neuen Vereinshallen oder dem Bäderkonzept mit viel Geld Vorzeichen, die ich nicht kaputtreden möchte. Das haben meine Vorgänger und ich erfochten. Die Erhöhung der Übungsleiterzuschüsse war ein positives Zeichen.

Vroom: Es muss noch mehr sein. Ein Rückschritt wiederum war mein Bemühen, den organisierten Sport in der Bremer Zukunftskommission zu vertreten. Dort ist mir ressortübergreifend nicht gelungen, den gesellschaftlichen Wert des Sports und die Chancen durch ihn in einem Zukunftskonzept unterzubringen. Wir geben jährlich sieben Millionen Euro aus für Sport. Was ist das im Verhältnis zu Bremens Etat in Höhe von 5,5 Milliarden Euro?

Vroom: Meine sportpolitische Forderung wird sein, den Etat für den Sport zu verdoppeln. Ich glaube, dass wir im Sport einen gesellschaftlichen Hebel haben, der sich um ein Vielfaches auszahlen wird. Es reicht mir nicht aus, die Hallen nur wieder in den Zustand wie vor 15 Jahren zu versetzen. Der Sport steht unter Druck. Wir müssen um die Sportler kämpfen, weil auch die Ganztagsschule gegen uns wirkt. Wir haben viele Kinder verloren, die wegen fehlender Finanzkraft oder auch wegen ihres Elternhauses mit fremden Kulturen den Weg in den Verein nicht finden.

Claußen: Es ist in Deutschland kein Problem, mehr Geld für die Aufrüstung zur Verfügung zu stellen. Warum geht das nicht auch für den Bereich der Schulen oder des Sports?

Vroom: Wenn jedes Kind im Land Bremen freien Zutritt zu den Vereinen hätte, würde das das Land etwa drei Millionen Euro kosten. Wenn man diese Summe im Vergleich zum Sozialetat von einer Milliarde Euro sieht, ist das sehr kleines Geld.

Vroom: Unabhängig davon wäre es zumindest eine Möglichkeit, Kinder, die es sich nicht leisten können, in den Sport zu holen. Das Geld dafür hätte eine große gesellschaftliche Wirkung. Neben der Sozialisierung fördern die Vereine Prävention, Bewegung und Gesundheit. Das alles leisten wir im organisierten Sport ja schon immer so nebenbei. Deshalb ist die Verdopplung des Budgets für den Sport auch kein unverschämter Gedanke, sondern ein sehr förderlicher.

Claußen: Der Sport ist für die Lebensqualität des Bürgers absolut notwendig. Wenn der Mensch sich nicht bewegt, wird er krank.

Vroom: Solange ich lebe.

Claußen: Und weit darüber hinaus.

Vroom: Die Kraft der Vereine ist stark, aber wir müssen täglich daran arbeiten.

Claußen: Was der Mensch braucht, ist, dass er nicht allein ist. Denn wenn er allein ist, wird er über kurz oder lang feststellen, dass das Leben nicht lebenswert ist.

Vroom: Ja. Aber wir brauchen dort kompetente Leute, weil die Rahmenbedingungen für die Vereinsführung heute wesentlich komplexer sind als vor 40 Jahren. Viele Menschen tun sich diesen zusätzlichen Stress im Leben nicht an. Auch deshalb kämpfe ich ja so um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Selbst wenn er eines Tages aussterben würde: Er würde wiedergeboren werden.

Zur Person

Heinz-Helmut Claußen (90)

war von 1978 bis 1998 Präsident und ist seit 1998 Ehrenpräsident des Landessportbundes Bremen. Claußen war in Bremen Lehrer und Direktor der Erwachsenenschule.

Andreas Vroom (50)

ist seit Ende 2014 LSB-Präsident. Der selbstständige Kaufmann ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und Turner, Handballer, Segler, Volleyballer, Skifahrer.