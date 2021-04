Eine sportliche Familie, die inzwischen geschlossen Triathlon liebt (von links): Torsten, Marie-Claire, Frieda, Rosa, Henry und Bo Haag. (PETRA STUBBE)

Am besten findet die sechsjährige Rosa die vielen Medaillen. Die jüngste Tochter von Marie-Claire und Torsten Haag kann gar nicht genug bekommen von den glänzenden Mitbringseln ihrer Eltern, wenn diese von ihrem Lieblingssport zurück in die Hansestadt kommen. Die 44-jährige Polizeibeamtin und ihr 43-jähriger Ehemann, ebenfalls im Polizeidienst tätig, sind mehrmals im Jahr unterwegs, um sich mit anderen Frauen und Männern beim Triathlon zu messen. Und das machen beide ziemlich erfolgreich – schließlich möchte ihre jüngste Tochter immer wieder neue Medaillen in ihren kleinen Händen halten.

Das ist aber nicht die einzige Motivation, die die Haags antreibt, sich immer wieder aufs Neue der Herausforderung eines Triathlons zu stellen. „Dieser Sport ist einfach so vielfältig“, sagt Torsten Haag und gerät dabei ins Schwärmen, „man muss sich auf jeder Strecke immer wieder völlig neuen und ganz anderen Herausforderungen stellen.“ Seit mittlerweile 14 Jahren ist der 43-Jährige Mitglied beim Bremischen Schwimmverein (BSV). Zuvor war er lange Zeit Mitglied in der Triathlon-Abteilung bei OT Bremen, wo er auch seine heutige Ehefrau kennen lernte, mit der Torsten Haag seit mittlerweile 17 Jahren verheiratet ist und vier Kinder hat.

Schon als kleines Mädchen wurde Marie-Claire Haag Mitglied beim BSV. Mit dem Element Wasser verbindet sie viel, aber irgendwann war es nicht mehr genug. Sie wollte sich neuen Herausforderungen stellen. Ein Freund empfahl ihr eines Tages den Triathlon. Marie-Claire Haag meldete sich zum Silbersee-Triathlon an – und gewann den Wettkampf prompt. „Da wusste ich, das ist der Sport für mich“, erzählt sie, „beim Triathlon kann ich mich richtig schön auspowern.“ Diese Leidenschaft wollte sie schließlich an Kinder und Jugendliche beim BSV weiter geben. 2016 beschloss sie deshalb, eine eigene Abteilung ins Leben zu rufen.

Von Vereinsseite her seien sie und ihr Ehemann von Beginn an mit aller Kraft unterstützt worden. Mittlerweile betreuen die Haags etwa 30 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 20 Jahren, tatkräftig unterstützt werden sie dabei von den Zwillingsschwestern Lea und Frederike van Beek. Auch Haags vier Kinder Rosa (6), Frieda (9), Bo (11) und Henry (13) eifern ihren Eltern nach, der älteste Sohn trainiert mittlerweile bis zu acht Mal in der Woche und kann sich keinen schöneren Sport vorstellen. „Es ist schon etwas Einzigartiges“, sagt der Schüler der achten Klasse an der Sportbetonten Oberschule an der Ronzelenstraße, „nur wenige meiner Freunde machen diesen Sport.“

Kein Wunder, mag nun der eine oder andere denken, schließlich ist Triathlon eine der schwierigsten Sportarten schlechthin. Auf der Normaldistanz müssen Erwachsene zunächst 3,8 Kilometer schwimmen, anschließend geht es mit dem Fahrrad über 180 Kilometer, ehe am Schluss noch ein Marathon über 42,195 Kilometer zu absolvieren ist. Vor dem Wettkampf richtet der Athlet seinen Platz in der Wechselzone ein, die während des Wettkampfes nur von Athleten, Helfern und Kampfrichtern betreten werden darf. „Bei der Challenge in Roth hatte ich einmal meinen Beutel mit den Wechselsachen vergessen“, erinnert sich Marie-Claire Haag an einen Fauxpas aus ihrer Vergangenheit, „danach musste ich ohne Radschuhe auf das Fahrrad, was ganz schön doof war.“ Am Ende wurde aber alles gut – und Tochter Rosa konnte sich über eine weitere Medaille der Mutter freuen.

Die Faszination ihrer Eltern haben die vier Kinder der Haags offensichtlich geerbt. Henry machte als Ältester den Anfang, mittlerweile sind alle vier Mitglieder der Trainingsgruppe und werden von ihren Eltern betreut. „Bei den Kindern ist Schwimmen die Grundlage“, erklärt Torsten Haag, „hier wird die Basis für die Ausdauer gelegt.“ Schon frühzeitig könnten die Trainer das jeweilige Talent erkennen, später würden dann die Techniken beim Radfahren und Laufen ausgefeilt. „Alles verläuft zunächst auf spielerische Weise und mit ganz viel Spaß“, sagt Torsten Haag, „dennoch achten wir auch bei den ganz Kleinen auf Disziplin.“

Er und seine Ehefrau sind lizenzierte Trainer und haben das nötige Fingerspitzengefühl, um aus jedem Mädchen oder Jungen das Beste heraus zu holen – wenn er oder sie es denn zulässt. „Als vierfache Mutter weiß ich natürlich, was ich einem Kind zutrauen kann“, versichert Marie-Claire Haag, „manchmal muss ich auch etwas strenger sein, aber meistens machen die Kinder von sich aus alles, was zum Training dazu gehört und für spätere Wettkämpfe erforderlich ist.“

Henry Haag könnte sich vorstellen, später einmal ein Profi-Triathlet zu werden. "Als Kaderathlet darf der 13-Jährige trotz Corona mit einer Ausnahmegenehmigung trainieren, als Individualsportler sind alle Triathleten des BSV relativ glimpflich durch die Covid-19-Pandemie gekommen. Und als "Familienbande" gehen die Haags sowieso regelmäßig gemeinsam trainieren. "Ich mag am liebsten schwimmen", verrät die neunjährige Frieda, die die dritte Klasse an der Grundschule in Horn besucht und außerdem auch gerne reitet. "Ich treffe mich mit einigen aus dem Team jeden Sonnabend zum Laufen", erzählt der elfjährige Bo, der so auch Aggressionen abbaue. "Triathlon macht einfach den Kopf frei", sagt Marie-Claire Haag.

Zur Sache

Triathlon hat seit 2016 einen festen Platz beim Bremischen SV

Der Bremische Schwimmverein wurde 1889 gegründet, hat rund 1300 Mitglieder und bietet neben Schwimmen, Wasserball und Tennis seit 2016 auch Triathlon an. Mittlerweile zählen Abteilungsleiterin Marie-Claire Haag und ihr Ehemann Torsten etwa 30 Personen zwischen neun und 20 Jahren zu ihren Mitgliedern. Beide sind selbst leidenschaftliche Triathleten und haben sich vor allen Dingen die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen auf ihre Fahne geschrieben. Unterstützt werden sie von den 19-jährigen Zwillingsschwestern Lea und Frederike van Beek. Neben dem kleinen Natursee mit Sandstrand verfügt der BSV auch über ein Sportschwimmbecken mit vier 25-Meter-Bahnen, acht Tennisplätze, eine Sauna und einen Kinderspielplatz. Der Vorstand um seinen ersten Vorsitzenden Andreas Schiele ist über die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 25 75 003 oder per E-Mail an bsv-achterdiek@t-online zu erreichen. Informationen zum Triathlon gibt es im Internet auf der Seite www.bsv-bremen.de oder per E-Mail an marie-claire@momsinshape.de.

Weitere Informationen

In der Serie „Familiensache“ werden Familien vorgestellt, die sich in Bremer Sportvereinen engagieren und ohne die das Vereinsleben nur schwer funktionieren würde. Wenn Sie solch eine Familie kennen, schicken Sie gern eine Mail an stadtteilsport@weser-kurier.de.