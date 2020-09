Als die steilen Berge der 17. Etappe noch vor den Fahrern lagen, bestimmte Lennard Kämna (links) das Tempo an der Spitze noch mit. Irgendwann musste der Bremer jedoch abreißen lassen. (CHRISTOPHE ENA/dpa)

Lennard Kämna hat es schon wieder versucht. Einen Tag nach seinem Sieg auf der 16. Etappe zeigte sich der Bremer auch auf der sogenannten Königsetappe über 170 Kilometer hinauf auf das „Dach der Tour“, den mit 2304 Metern höchsten Punkt auf dem Col de la Loze, in Angriffslaune. „Die Euphorie ist da, aber irgendwann lassen die Kräfte auch nach“, sagte Erik Weispfennig. Der WESER-KURIER-Experte zeigte sich wenig verwundert, dass der 24-Jährige am Tag nach dem bislang größten Erfolg seiner Karriere am Ende nicht mehr mithalten konnte mit den Topfahrern des Gesamtklassements. Kämna erreichte mit einem Rückstand von 21:47 Minuten auf Tagesgewinner Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) das Ziel – immerhin als bester Deutscher.

„Anfangs ist er sehr locker gefahren, das sah wieder richtig gut aus“, sagte Weispfennig. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung der Gruppe, in der auch Lennard Kämna kräftig mitmischte, mehr als fünf Minuten vor den Verfolgern. Kämna hatte vor dem Start zur 17. Etappe sogar mit dem Bergtrikot, der Trophäe für den besten Kletterer, geliebäugelt. Doch zu mehr als dem Versuch reichte es dann nicht. „Die Siegfahrt vom Vortag hat ihren Tribut gefordert“, sagte Weispfennig.

Und trotzdem sieht die bisherige Tour-Bilanz des Bremers sehr gut aus. Obwohl es nicht sein Ziel war, aufs Klassement zu fahren, ist er in allen Kategorien derzeit der beste Deutsche: 33. im Gesamtklassement, Fünfter in der Nachwuchs-, Zehnter in der Berg- und Zwölfter in der Sprintwertung. Dennoch wird Kämna eine Woche nach der Tour de France nicht an der WM in Imola/Italien teilnehmen. „Das Team Bora/Hansgrohe gibt ihn für die WM nicht frei“, sagte Weispfennig, „er soll jetzt erst mal ruhig machen.“ Weispfennig selbst ist als Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) in die Nominierung des WM-Kaders eingebunden, findet die Entscheidung der Bora-Teamleitung schade, kann sie aber verstehen. „Doch in der augenblicklichen Form wäre Lennard ein guter WM-Kandidat, wir hätten ihn gern dabei gehabt.“

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.