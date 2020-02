Neubrandenburg/Bremen. Noah Olabisi ist angekommen in der deutschen Spitze. Das darf man nach dem Auftritt des jungen Sprinters vom SV Werder Bremen bei den nationalen Hallen-Titelkämpfen der U 20 festhalten. Erst zu Monatsbeginn hatte der 16-Jährige über die 60-Meter-Distanz zweimal die ominöse Sieben-Sekunden-Marke geknackt und bei der norddeutschen U 20-Meisterschaft in Hannover in 6,93 Sekunden im Zwischenlauf eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Als zweitschnellster Läufer aus dem Norden der Republik war Noah Olabisi nun zur DM gereist – und wusste im Jahnsportforum in Neubrandenburg seine Topzeiten zu bestätigen. Sowohl im Vor- als auch im Zwischenlauf stoppte die Uhr für ihn bei 6,96 Sekunden. Der Werderaner lief damit nicht nur ganz nah an seine Bestzeit heran, sondern etwas überraschend auch ins Finale der besten acht Jugendsprinter Deutschlands. In eben diesem Finale spielten ihm dann aber die Nerven einen Streich. Olabisi wollte unbedingt seine Bestzeit angreifen – und verursachte einen Fehlstart, der die sofortige Disqualifikation zur Folge hatte.

„Das war schade für Noah, ich hätte ihm den Finallauf als Belohnung für seine couragierten Sprints total gegönnt“, sagte Trainer Andrei Fabrizius und fand noch weitere tröstende Worte für seinen Schützling: „Solche Erlebnisse gehören zum Sport dazu, er muss sich nicht zu sehr ärgern. Noah ist noch sehr jung und wird noch viele Meisterschaften miterleben.„ Fabrizius zeigte sich überzeugt davon, dass Noah Olabisi auch in Zukunft gute Ergebnisse erzielen wird: “Die Auftritte im Vor- und Zwischenlauf waren ja wirklich klasse, das lässt auf einen tollen Sommer hoffen.“

Bestzeit über die Hallenrunde

Mund abputzen und weitermachen, so lautete also die Devise für das Bremer Nachwuchstalent. Und nur einen Tag später nutzte Noah Olabisi bereits die Gelegenheit, sich auf der Bahn wieder von seiner besten Seite zu zeigen. Im Vorlauf über 200 Meter sprintete er auf der Hallenrunde in neuer persönlicher Bestzeit von 22,43 Sekunden über die Ziellinie. Damit war Olabisi schneller als im vergangenen Sommer und verpasste das Finale der besten acht Athleten Deutschlands nur hauchdünn um drei hundertstel Sekunden.

Ein weniger erfreuliches Wochenende erlebte Noahs Bruder Joshua Olabisi, der im Stabhochsprung an den Start ging. Bereits bei der Anfangshöhe von 4,40 Metern war Endstation, er blieb ohne gültigen Sprungversuch.

Als weitere Bremer Einzelstarterinnen gingen Zoe Gercken (SV Werder) und Jelena Gojnic (Bremer LT) über 60 Meter Hürden der U 20 in die Startblöcke. Gercken, die vor zwei Wochen bei den norddeutschen Meisterschaften in 8,90 Sekunden noch die Bronzemedaille gewonnen hatte, blieb nun in Neubrandenburg etwas hinter ihren persönlichen Zielsetzungen zurück. Im Vorlauf stoppte die Uhr nach 9,25 Sekunden, damit konnte sich die Athletin von Trainer Andriy Wornart nicht für den Zwischenlauf qualifizieren. Auch Jelena Gojnic blieb bei ihrer DM-Premiere deutlich unter ihrer Bestzeit und belegte mit 9,34 Sekunden Platz 30 unter 41 Starterinnen. „Ich habe alles Positive aus den letzten Wochen im Callroom gelassen“, sagte die 17-Jährige nach ihrem enttäuschenden Vorlauf. Ihr Trainer Jens Ellrott verbuchte das Resultat unter der Rubrik Lernprozess. „Jelena kann mit ihrem fünften Platz bei den norddeutschen Meisterschaften, Bestzeit und erster DM-Norm auf eine tolle Hallensaison zurückblicken“, sagte Ellrott und fügte an: „Im Sommer greifen wir wieder an.“

Hürdensprinterin Zoe Gercken trat zudem noch gemeinsam mit Wiebke Oelgardt, Mira Damaschke und Joanna Otoko in der 4x200m-Staffel an. Das Werder-Quartett erreichte mit einer Zeit von 1:45,83 Minuten eine Mittelfeldplatzierung.