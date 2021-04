Drei Sportler, eine Leidenschaft: Max Esser (v.l.), Stefan Buben und Diana Buben-Brüggemann. (PETRA STUBBE)

Als kleiner Junge hatte Stefan Buben einen Traum: Er wollte der stärkste Mann der Welt werden. Zu seinen Idolen zählten damals neben „Mister Olympia“ Arnold Schwarzenegger unter anderem die Kampfsport-Legende Bruce Lee und der ehemalige Box-Weltmeister Muhammad Ali. „Sie alle haben sich von ganz unten bis an die Spitze gekämpft“, sagt der 58-Jährige. „Von diesen Sport-Größen habe ich mir viel abgucken und für mein Leben verwenden können.“

Mittlerweile gilt Buben seinerseits als Vorbild. Als einer von mehreren Mitgründern des Kampfsportvereins JC Villa Vital nehmen sich die rund 100 Mitglieder im Alter zwischen drei und 86 Jahren an ihm gerne ein Beispiel. Mit der Vereinsgründung hat sich Buben einen weiteren Jugendtraum erfüllt. Bereits als Judo-Anfänger wollte er Trainer werden und seine Erfahrung an den Nachwuchs weitergeben. Dafür arbeitete Buben mit großem Ehrgeiz. Noch während seiner aktiven Karriere als Kampfsportler studierte er an der Sporthochschule in Köln und schloss das Studium mit dem Diplom des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ab. Der achtfache Deutsche Meister, zweifache Vize-Europameister und WM-Fünfte im Judo wurde 1980 zum Bremer Sportler des Jahres gekürt.

Der Asien-Liebhaber nahm sich nach seiner Laufbahn als Judoka schließlich ganz viel Zeit, um andere Kampfsportarten zu erlernen: Neben dem siebten Dan im Judo hat Buben den siebten Meistergrad im Sambo, den fünften Dan im Ju-Jutsu, den ersten Dan im Kickboxen und ist zudem noch Träger des „Mongkon Sityodtong“ im Muay Thai – für Nicht-Thailänder eine ganz seltene Auszeichnung, die ihn stolz und demütig zugleich macht. „Ich habe sehr viel Zeit in Thailand verbracht“, sagt Buben und blickt gerne auf diese Zeit zurück. Dort habe er bei Großmeister Siriwalak Senanan Yodtong das Thai-Boxen erlernt, der mehr als 50 Champions in der thailändischen Nationalsportart hervorgebracht hat.

Talente zu erkennen, diese zu formen und zu fördern hat sich Buben zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Aus seinem Dojo im Bremer Ortsteil Mahndorf sind in den vergangenen Jahren wiederholt Deutsche Meister hervor gegangen. Zu seinen erfolgreichsten Schülern zählen Finn Clabes (Internationaler Deutscher Meister im K 1, Vize-Weltmeister im K 1, Deutscher Meister im Kickboxen der Junioren und 2019 Deutscher Meister im Kickboxen bei den Senioren), die Geschwister Till und Ronja Warnke, Bubens Nichte Jil (2013 im Judo und 2014 im Ju-Jutsu jeweils Dritte bei den Deutschen Polizei-Meisterschaften und 2014 Norddeutsche Meisterin im Kick-Boxen) sowie sein Neffe Max Esser. „Stefan ist für uns alle ein großes Vorbild“, versichert der 24-jährige Kfz-Mechatroniker, der selbst als Trainer für Kinder und Jugendliche im Verein tätig ist. Ebenso wie Essers Cousine Jil begann auch er mit drei Jahren seine Karriere als Kampfsportler, zu seinen größten Erfolgen zählt er die Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft 2014 im Judo.

Gemeinsam mit seinem Freund Till Warnke bestand Esser beim Olympiazweiten Sven Loll die Prüfung zum schwarzen Gürtel – knapp ein Jahr lang hatte Stefan Buben die beiden darauf vorbereitet. „Stefan ist ein harter und strenger, aber stets fairer Lehrmeister“, versichert Esser. Für ihn und die übrigen Mitglieder des JC Villa Vital gilt Stefan Buben als Respektsperson mit großem Herzen. „Er ist für uns alle zu jeder Zeit ansprechbar“, sagt Jil Buben, „er ist das Oberhaupt der Villa-Vital-Familie.“

Gerade diesen familiären Charakter leben Stefan Buben und Ehefrau Diana Buben-Brüggemann ihren Mitgliedern vor. Kennengelernt haben sie sich auf der Judo-Matte. Die erfolgreiche Kreisläuferin der früheren Bundesliga-Handballerinnen des TuS Walle kam über ihren Vater zum Judo. „Er wollte, dass ich mich im Notfall verteidigen kann“, sagt die 54-Jährige, „und ich wollte dafür eben von dem Besten trainiert werden.“ Aus der Liebe zum Sport wurde die Liebe zueinander. 2012 heirateten die Bubens an ihrem Lieblingsstrand in Thailand. Diana Buben ist mittlerweile Trägerin des ersten Dan im Judo, besitzt den vierten Meistergrad im Sambo und schwingt im Verein in Sachen Fitnesstraining das Zepter. „Ein Leben ohne Sport können wir uns nicht vorstellen“, sagt Diana Buben-Brüggemann, die mit ihrem Ehemann nahezu jede freie Minute im Dojo verbringt. Neben dem Sport und ihrer 28-jährigen Tochter Sina stehen für die Bubens ihre sechs Hunde sowie die knapp 20 Hühner ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.

Die Mitglieder sind den Bubens für ihr Engagement dankbar. Mitten im Umzug mit Freundin Nele nimmt sich Max Esser Zeit für die Vereinsverantwortlichen. „Für mich eine Selbstverständlichkeit“, betont er, „schließlich habe ich Diana, Stefan und dem ganzen Verein sehr viel zu verdanken und möchte es gerne auch zurück geben.“

Auch seine Cousine Jil wäre gerne zum Gesprächstermin für diesen Artikel gekommen – allerdings wurde ihr Lebensgefährte Fabio zwei Tage vorher positiv auf Corona getestet. Jil musste deshalb in eine 14-tägige Quarantäne. Mit Blick auf die Pandemie ist für Stefan Buben nur eines wichtig. „Ich will, das unsere Mitglieder endlich wieder Sport treiben können“, wünscht er sich, „vor allen Dingen die Kinder und Jugendlichen leiden unter den Einschränkungen. Politik und Experten müssen eine vernünftige Lösung finden, damit wir in kleinen Schritten wieder zurück zur Normalität zu kommen.“

Zur Sache

Ein Angebot für Jung und Alt

Der JC Villa Vital bietet Unterricht in Selbstverteidigung und Training in elf Kampfsportarten für Kinder ab drei Jahren, Frauen, Männer und Senioren bis ins hohe Alter. Die 20 Trainerinnen und Trainer vermitteln knapp 100 Mitgliedern verschiedene Techniken und außerdem Werte wie Respekt, Toleranz und Fairness. Mädchen und Jungen können in den Selbstverteidigungskursen ab fünf Jahren starten, für die ganz Kleinen ab drei Jahren gibt es das „Mäuse-Judo“. Frauen und Männer, Anfänger und Fortgeschrittene, Hobby- und Leistungssportler sind in den Kursen willkommen. Das Dojo befindet sich an der Heinz-Kerneck-Straße 24 in Mahndorf. Informationen unter Telefon 0160/97 90 97 04, im Internet auf der Seite www.stefanbuben.org oder nach einer E-Mail an kampfsportvillavital@yahoo.de.