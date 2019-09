Muhamed Hodzic von der SAV war 2018 Fußballer des Jahres. (Christina Kuhaupt)

Mit Fortsetzungen ist das ja so eine Sache, denn nicht alle halten das Niveau ihrer Vorgänger. Die Wahl zum Bremer Amateurfußballer des Jahres macht da nicht mit. Sie stellt sich zukünftig nämlich breiter auf und bietet damit mehr spannende Entscheidungen. Sie wird besser. In diesem Jahr suchen der WESER-KURIER und der Bremer Fußball-Verband nämlich nicht nur den männlichen Topkicker, sondern auch ein weibliches Pendant und den Trainer/die Trainerin des Jahres. Deshalb geht es ab sofort auch um die „Amateure des Jahres“.

Und es geht sofort los: Bis zum 15. Oktober können Vorschläge in den drei Kategorien Spieler/Spielerin/Trainer eingereicht werden. Dabei ist es ganz egal, ob die Kandidaten in der höchsten Spielklasse antreten oder eher im Breitensport zu Hause sind, ob sie im besten Alter oder bei den Senioren kicken oder ob sie zwischen den Pfosten stehen, auf dem Feld aktiv sind oder eben auf der Bank sitzen. Es geht am Ende immer darum, dass die gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch außergewöhnliche Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben – und diese müssen nicht zwingend einen rein sportlichen Hintergrund haben.

Nach dem 15. Oktober wird dann eine Jury aus Vertretern der WESER-KURIER-Sportredaktion und des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) jeweils drei Kandidaten/Kandidatinnen auswählen. Sie werden im WESER-KURIER vorgestellt, und nach einem Telefon-Voting wird die Entscheidung über die Gewinner dann im Rahmen des Lotto-Masters am 21. Dezember in der ÖVB-Arena fallen.

Bei den Männern geht es dabei um die Nachfolge des aktuellen Preisträgers Muhamed Hodzic. Er war im Mai zum DFB-Pokalfinale nach Berlin gereist, und weil diese Fortsetzung ja noch besser werden soll, warten auch auf die kommenden Sieger attraktive Preise. Das gilt natürlich ebenso für die zahlreichen Teilnehmer an der Wahl – es gibt eine ganze Menge zu gewinnen.

Die Vorschläge in den drei Kategorien können über ein Formular auf der Homepage des Bremer Fußball-Verbandes (www.bremerfv.de) oder per E-Mail an amateure@bremerfv.de eingereicht werden. Die drei Gewinner der Wahl werden am Abend des Lotto-Masters am 21. Dezember bekannt gegeben und geehrt.