Frank Büter (v.l., WESER-KURIER), Holger Franz (Bremer Fußball-Verband), Oliver Baumgart (BFV) und Stefan Freye (WESER-KURIER) bei der Jury-Sitzung. (Frank Thomas Koch)

Ob sie das mit den Scheinwerfern hinbekommen? Bislang wurde im Rahmen des Lotto-Hallenmasters in der ÖVB-Arena ja immer nur der Fußballer des Jahres geehrt. Also mussten sie immer nur einen großen Spot haben, der die Wahl effektvoll in Szene setzt. Diesmal läuft das alles aber ganz anders: Am 21. Dezember werden neben dem Fußballer des Jahres auch die Fußballerin des Jahres und der Trainer oder die Trainerin des Jahres geehrt. Dann werden also drei große Scheinwerfer benötigt.

Mittlerweile steht auch fest, wer so kurz vor Weihnachten ins bunte Licht der ÖVB-Arena getaucht werden könnte. Die Jury aus Vertretern des WESER-KURIER und des Bremer Fußball-Verbandes saß ein paar Stunden zusammen, um über die Vorschläge von Lesern, Leserinnen und Fans zu beraten. Nun gibt es die Kandidaten: Es sind neun Sportler und Sportlerinnen, jeweils drei in jeder Kategorie. „Die Auswahl ist breit gefächert, und jeder der Kandidaten und Kandidatinnen hätte es verdient“, sagt Willi Zander, Verbandssportlehrer und ein intimer Kenner der Fußballszene.

Bei den Frauen tritt sogar eine Nationalspielerin an: Kira Buller vom TuS Schwachhausen spielt regelmäßig in der nationalen Polizeiauswahl. Ihre eigentliche Aufgabe liegt allerdings im Mittelfeld des TuS, wo man sie respektvoll als Ausnahmefußballerin bezeichnet. Ganz nebenbei erzielt die 27-Jährige aber auch wichtige Tore, etwa den Treffer zum 1:0-Pokalsieg gegen den ATS Buntentor im vergangenen Mai. Mit Toren kennt sich auch Melanie Rethmeyer vom Blumenthaler SV aus. Schließlich schoss die 31-Jährige ihr Team in der vergangenen Saison angesichts der 52 Treffer fast im Alleingang aus der Landesliga in die Verbandsliga. Auch Aline Stenzel nimmt eine ganz wichtige Rolle ein, allerdings beim ATS Buntentor. Bereits zu Regionalliga-Zeiten zählte die Offensivkraft zu den Stützen des Teams. Nach dem Abstieg in 2018 gehört sie zu den Hoffnungsträgerinnen ihrer ambitionierten Mannschaft. In Buntentor gilt sie zudem als echte Teamplayerin, ganz wichtig auf und neben dem Platz.

Als spektakulär gelten die Auftritte von Ebrima Jobe, einem der drei Kandidaten bei den Männern. „Er ist der stärkste Spieler der Liga“, sagt Willi Zander über den Angreifer des FC Oberneuland. Für den Verbandssportlehrer steht deshalb fest, dass Jobe auch in einer höheren Klasse zurechtkommen würde: „Er hat so viel Tempo, dass er kaum zu verteidigen ist.“ Es ist wohl auch kein Wunder, dass der 22-Jährige die Torschützenliste der Bremen-Liga derzeit mit 13 Treffern anführt und damit gute Chancen besitzt, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Eigentlich ist auch Gökhan Yücel weit oben zu finden im Ranking der torgefährlichsten Spieler. Im letzten Jahr belegte der Stürmer der LTS Bremerhaven den dritten Rang mit 27 Toren. „Es ist eiskalt vor dem Tor“, sagt Willi Zander. Zudem spielt der körperlich starke Yücel nicht bei einem Topverein, erhält so weniger Chancen als die Kollegen der Spitzenmannschaften.

Im Strafraum ist auch Christian Böhmer zuhause, allerdings als vielseitiger Abwehrspieler der SG Aumund-Vegesack. In seinen mittlerweile drei Jahren im SAV-Trikot hat der 30-Jährige schon jede Aufgabe in der Defensive übernommen. Eine feste Größe war er dabei immer, schließlich trägt Christian Böhmer auch die Kapitänsbinde seiner Mannschaft. Im Vergleich zu den beiden anderen Kandidaten fällt der Nordbremer vielleicht nicht ganz so sehr auf.

Die Bank ist der eigentliche Stammplatz der folgenden Kandidaten – es handelt schließlich um Trainer. In Kristian Arambasic (FC Oberneuland) und Benjamin Eta (TuS Schwachhausen) ist die Spitze der Bremen-Liga gleich mit zwei Übungsleitern vertreten. Dabei belegen Eta und der TuS derzeit den dritten Rang, während Arambasic' Team die Spielklasse sogar anführt. Der FCO stellt nun mal den Topfavoriten auf den Titel, und deshalb würde es wohl niemanden überraschen, gelänge Arambasic nach zwei Vizemeisterschaften im kommenden Frühjahr die Meisterschaft. Bereits seit 2016 ist Benjamin Eta für die Männer des TuS Schwachhausen zuständig, bis zum Sommer dieses Jahres war der 39-Jährige zudem der Cheftrainer des Frauenteams in der Regionalliga Nord.

Allerdings kann auch Benjamin Eta dem dritten Kandidaten nach Punkten nicht das Wasser reichen: Sascha Steinbusch stellt mit dem 1. FC Burg das einzige Team im Bremer Leistungsfußball mit weißer Weste. Stolze 27 Zähler sammelte die Mannschaft in den neun Partien unter dem 37-Jährigen. Kein Wunder, dass sie beim FC mit Sascha Steinbusch große Hoffnungen auf bessere Zeiten verbinden: Bevor der Aufstieg aus der Kreisliga A gelang, war es jahrelang nur bergab gegangen.

Zur Sache

Die Kandidaten im Überblick

Noch steht nicht genau fest, ab wann die Stimmabgabe für die Kandidaten möglich ist. Der WESER-KURIER und der Bremer Fußball-Verband werden das genaue Prozedere noch veröffentlichen.

Fußballerin des Jahres: Kira Buller (TuS Schwachhausen), Melanie Rethmeyer (Blumenthaler SV), Aline Stenzel (ATS Buntentor)

Fußballer des Jahres: Ebrima Jobe (FC Oberneuland), Gökhan Yücel (LTS Bremerhaven), Christian Böhmer (SG Aumund-Vegesack)

Trainer des Jahres: Kristian Arambasic (FC Oberneuland), Benjamin Eta (TuS Schwachhausen, Sascha Steinbusch (1. FC Burg).

