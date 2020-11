Werders Rabea Neßlage (am Ball) verwandelte vier Siebenmeter. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Berlin. Die Hauptstadt war an diesem Wochenende keine Reise wert für die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen. Das Ligaschlusslicht von der Weser musste sich beim Spitzenreiter Füchse Berlin mit 19:30 (11:15) geschlagen geben und ist damit auch nach sieben Partien weiter sieglos (1:13 Punkte). "Berlin steht nicht umsonst in der Tabelle ganz oben, da muss man seine Chancen schon konsequent nutzen, wenn man etwas mitnehmen will“, resümierte Werders Cheftrainer Robert Nijdam.

Die Chancenverwertung war in der Tat eine der großen Schwächen der Bremerinnen an diesem Abend. So kam Füchse-Torfrau Sofie Hansen auf eine starke Quote von 47 Prozent gehaltener Bälle. Auf der Gegenseite verhinderte Werders Keeperin Danique Trooster, die fast 35 Prozent der Würfe abwehrte, derweil eine noch deutlichere Niederlage. Lob gab es zudem für Werders Linksaußen Sarah Seidel. Da die frühere Berlinerin Laura Sposato an alter Wirkungsstätte verletzungsbedingt passen musste, kam die 19-jährige Seidel auf dieser Position zum Zuge und wusste unter anderem mit vier Toren bei fünf Versuchen zu überzeugen. „Sarah hat in den letzten Spielen nicht viele Einsatzzeiten bekommen, heute war sie gefordert und hat die Vorgaben gut umgesetzt“, sagte Nijdam.

Bis zum 17:19 mitgehalten

Was für Seidels Mitstreiterinnen nur bedingt galt. Werder tat sich von Beginn an schwer gegen die aggressive Deckung der Gastgeberinnen und leistete sich zudem zu viele technische Fehler. Das 1:1 durch Maren Gajewski bedeutete den einzigen Gleichstand in dieser Partie. Bis zum 5:6 durch Nina Engel (12.) blieben die Bremerinnen zwar auf Tuchfühlung, kassierten dann aber fünf Gegentreffer zum 5:11-Zwischenstand. „Wir müssen unsere Möglichkeiten besser nutzen und auch in der Abwehr aggressiver agieren", monierte Robert Nijdam.

In der Folge spielten die Grün-Weißen dann phasenweise gut mit und waren dabei auch ein durchaus gleichwertiger Gegner. Mit drei Toren in Folge durch Seidel, Alina Defayay und Gajewski verkürzte der Gast auf 8:11 und blieb danach über 10:13, 11:15 beim Seitenwechsel und 14:18 auf Schlagdistanz, ehe Seidel und Rabea Neßlage sogar für das 16:18 sorgten (37.). Kurz darauf traf Defayay in Unterzahl vom Kreis nach Neßlage-Zuspiel zum 17:19 (39.) – das Schlusslicht blieb dran am Topteam. Was man zu diesem Zeitpunkt aber nicht ahnte: Es sollte Werders letztes Feldtor gewesen sein. In den verbleibenden gut 20 Minuten traf nur noch Rabea Neßlage zweimal vom Siebenmeterpunkt, während die Füchse dank ihrer starken Torhüterin Hansen und ihrer starken Rückraumschützin Leona Svirakova (9 Treffer) Tor um Tor davonzogen und am Ende vollauf verdient ihren siebten Saisonsieg einfuhren.

Auf Saisonsieg Nummer eins hofft Werder nun am kommenden Sonnabend, dann gastiert das Nijdam-Team beim Tabellennachbarn HC Rödertal.

SV Werder Bremen: Trooster, Nigbur - Heidergott (1), Pods, Conze, Engel (1), Thomas (2), Neßlage (4/4), Seidel (4), Engelke, Gajewski (4), Fröhlich, Döpke, Defayay (3)