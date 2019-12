Samantha Steuerwald (vorne) kam erst in der 75. Minute auf den Platz und ließ sich nur vier Minuten später für ihren Siegtreffer feiern. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Abgekämpft, aber erkennbar zufrieden und erleichtert nahmen Werders Fußballerinnen die Glückwünsche ihrer treuesten Fans entgegen. Das Abklatschen an der Bande zur Tribüne war der letzte Akt des Zweitliga-Tabellenführers an einem harten und ungemütlich kalten Arbeitstag. Nur vier Minuten nach ihrer Einwechslung hatte Samantha Steuerwald ihr Team und den Großteil der 243 Zuschauer mit dem 1:0-Siegtreffer gegen den FSV Gütersloh 2009 erlöst.

Nach einer großartigen Hinrunde mit zehn Siegen und drei Unentschieden geht Werder am kommenden Sonntag um 11 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken mit 33 Punkten und fünf Zählern Vorsprung in die Rückserie. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Trainer Alexander Kluge, „aber es steckt auch ganz viel Arbeit dahinter. Und nun müssen wir das Ganze noch einmal durchgehen.“ Obwohl das Ziel, der Wiederaufstieg in die Bundesliga, noch weit entfernt ist: Werder hat letztlich ein größeres Punktepolster als die Tabelle auf den ersten Blick aussagt. Der Zweite, der VfL Wolfsburg II, darf als zweite Mannschaft nämlich nicht aufsteigen, sodass die wirklichen Verfolger Borussia Mönchengladbach als Dritter (25 Punkte) und der SV Meppen als Vierter (24) sind. „Eigentlich können wir uns in der Rückrunde nur noch selbst schlagen“, sagte Mannschaftsführerin Luisa Wensing.

Alexander Kluge ist erst einmal froh, dass Teil eins der Saison 2019/20 so gut gelungen ist. „Wir wussten ja nicht, wie die eingleisige 2. Liga mit mehr Spieltagen und weiteren Fahrten läuft“, sagte der Coach am Sonntag nach dem „Arbeitssieg“. Seine Mannschaft habe sich zu Anfang sehr schwer getan, es in der zweiten Halbzeit dann etwas besser gemacht und zum Glück durch Samantha Steuerwald zum 1:0 getroffen.

Die Torschützin blieb auch in dem für sie ganz besonderen Moment bescheiden. „Ich war lange verletzt“, sagte sie, „und jetzt bin ich dankbar für jede Minute auf dem Platz. Umso schöner ist es, wenn ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen kann.“ Und das tat die 21-Jährige eindrucksvoll. Einen der schönsten Werder-Angriffe über mehrere Stationen auf der rechten Seite schloss Steuerwald nach Pass von Lina Hausicke entschlossen ab. Die bis dahin sehr starke, wenn auch nur selten ernsthaft geprüfte FSV-Torhüterin Sarah Rolle war in dieser 79. Minute machtlos.

Vier Minuten zuvor hatte Stephanie Goddard die bis dahin beste Werder-Chance ausgelassen: Cindy König hatte im Strafraum einen tollen Querpass aufgelegt, doch Goddards Schuss freistehend aus 14 Metern parierte Rolle überragend. Sekunden später machte die glücklose Schützin Platz für die umso glücklichere Samantha Steuerwald. Das war die eine Geschichte des Tages. Die andere, ebenfalls glückliche aus Werder-Sicht hatte sich schon in der dritten Spielminute zugetragen, als die aufgerückte FSV-Innenverteidigerin Birgitta Schmücker den Ball nach einer Ecke gegen die Latte des Bremer Tores schoss.

In der Anfangsviertelstunde war vom Spitzenreiter überraschend nichts zu sehen gewesen. „Wir hatten eine schwere Woche mit drei Spielen in sieben Tagen“, sagte Samantha Steuerwald. Vielleicht war das eine Erklärung. Eine andere war gewiss, dass die Gäste mit gleich sieben Spielerinnen der Jahrgänge 2000 und jünger in der Startelf hervorragend agierten. Sie störten früh und erzwangen viele Fehler in Werders Spielaufbau. Erst in der 17. Minute näherten sich die Gastgeberinnen erstmals dem FSV-Gehäuse, doch Katharina Schiechtl verpasste einen Freistoß von Cindy König knapp. Wenig später verhinderte Werders Torfrau Anneke Borbe mit toller Parade nach Distanzschuss von Marina Hermes das 0:1. „Wir sind mit dem 0:0 noch gut bedient“, sagte Werders Abteilungsleiterin Birte Brüggemann zur Pause.

In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeberinnen, die kurzfristig auf ihre Torjägerin Selina Cerci verzichten mussten, präsenter, ohne zwingend zu spielen. Immerhin gab es Chancen für Giovanna Hoffmann (50.), die am rechten Pfosten vorbeischoss, und Stephanie Goddard (65.), die erstmals ihren Meister in Sarah Rolle fand. „Es war bestimmt nicht unser bestes Spiel“, resümierte Luisa Wensing, „aber wir haben den Kampf angenommen.“ Samantha Steuerwald sagte, manchmal müsse man auch dreckig gewinnen – und ergänzte lachend: „So steigt man auf.“

Weitere Informationen

SV Werder - FSV Güterloh 2009 1:0 (0:0)

Werder Bremen: Borbe – Schiechtl, Ulbrich, Wensing, Tóth – Volkmer, Walter (67. Wichmann), Hausicke, Hoffmann (82. Lührßen) – König, Goddard (75. Steuerwald)

FSV Gütersloh: Rolle – Reimann (79. Lang), Blümel, Schmücker, Neß (85. Schulz) – Aehlig, Hermes, Günnewig, Aradini – Wolf, Berning (67. Baum)

Tor: 1:0 Steuerwald (79.)

Gelbe Karten: Schiechtl, Volkmer / Hermes

Schiedsrichterin: Levke Scholz

Zuschauer: 243