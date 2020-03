Werders Zweitliga-Trainer Robert Nijdam hätte auch gern weitergespielt. (Christina Kuhaupt)

Ist die Entscheidung der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) für den Zweitligisten SV Werder nun eine gute oder eine eher nicht so gute? „Es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, sagt Werders Trainer Robert Nijdam, „man kann ja gar nicht anders entscheiden.“ Der Niederländer, erst seit Dezember in Bremen im Amt, freut sich auf jeden Fall über den nunmehr gesicherten Klassenerhalt. Am Mittwoch hatte die HBF erklärt, die Spielzeiten der 1. und 2. Liga abzubrechen, sie also zu beenden. Zugleich verkündete sie, dass es in der Saison 2019/20 keine Absteiger geben werde.

„Andere Vereine freuen sich vielleicht jetzt mehr als wir“, sagt Nijdam augenzwinkernd, denn nach vier Siegen in den vergangenen fünf Spielen waren die Werderanerinnen auf dem besten Weg, sich auch sportlich in der Liga zu halten. „Das hätten wir hundertprozentig geschafft“, sagt der 48-Jährige, „und wir hätten es am liebsten auch auf dem Spielfeld gezeigt.“ Das kann die Mannschaft nun nicht mehr, und angesichts der Corona-Pandemie kann sie noch nicht einmal im Training zeigen, wie gut sie sich entwickelt hat. Und weiter entwickeln kann sie sich, zum Bedauern des Trainers, schon gleich gar nicht mehr.

Niemand weiß, wann der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Positiv registriert aber auch das Werder-Lager, dass mit der HBF-Entscheidung immerhin Klarheit herrscht – zumindest im Fall der Absteiger. Wie der Aufstieg von der 2. in die 1. Liga und aus den 3. Ligen in die 2. aussieht, steht noch nicht fest. Immerhin kann Werder ab sofort die personellen Planungen für 2020/21 konkretisieren. Sie laufen bereits länger, unter anderem daran ablesbar, dass der Klub mit der Rückkehrerin Merle Heidergott und dem Fortgang von Torfrau Marie Andresen zum Erstligisten HSG Blomberg-Lippe bereits zwei Wechsel formal abgewickelt hat.

„Mit der Verpflichtung einer neuen Torfrau sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen“, sagt Werders Sportlicher Leiter Patrice Giron. Vollzug sei jedoch noch nicht zu vermelden. Ebenso könne er derzeit nicht sagen, ob es weitere Veränderungen geben werde. „Der Großteil des Teams hat ohnehin noch laufende Verträge“, sagt Giron. Weil es zudem in den vergangenen Wochen sportlich hervorragend lief, ist die Notwendigkeit von Veränderungen auch nicht ersichtlich. Klar ist aber, dass Nijdam und Giron bei diesem Thema im engen Austausch mit Abteilungsleiter Martin Lange stehen.

Klar ist auch, dass die Abläufe im Verein jeden Einzelnen völlig neu herausfordern. Robert Nijdam nutzt seine Zeit, so lange es noch möglich, auch zu eigenen sportlichen Aktivitäten. So machte er am Mittwoch einen Fünf-Kilometer-Lauf an der Weser entlang. Er ist sicher, dass sich auch seine Spielerinnen, so gut es eben geht, fithalten. Für die kommende Woche sei, sagt Patrice Giron, eine Skype-Konferenzschaltung mit dem Team geplant. Auch wenn Robert Nijdam sagt, dass er sich jetzt auf zwei Wochen freut, in denen er den Kopf frei haben könne: Er und Patrice Giron machen deutlich, dass sie auf sozialen Kontakt zu den Spielerinnen nicht völlig verzichten möchten und dass ihnen die Mannschaft auch fehlt.

Zur Sache

Der Handball und seine Ligen

Während die Saison in der 1. und 2. Frauen-Bundesliga bereits abgebrochen ist und zumindest über die Abstiegsregelung Klarheit herrscht, sieht das bei den Männern sowie in sämtlichen unteren Klassen anders aus. Dort ist die Saison bislang nur unterbrochen.

Hintergrund sind die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. So bestimmen über die Bundesligen die Liga-Verbände HBM (Männer) und HBF (Frauen). Für die 3. Ligen (Männer und Frauen) und die Jugend-Bundesligen ist der Deutsche Handball-Bund verantwortlich. Darunter sind die Regionalverbände federführend.

Das führt dazu, dass Werders Zweitliga-­Frauen dank der HBF-Entscheidung bereits Klarheit über ihren Klassenerhalt haben, die Handballerinnen des TV Oyten als Drittliga-Vorletzter dagegen noch nicht. Sie warten – ebenso wie die A-Jugendlichen des HC Bremen in der Nachwuchs-Bundesliga – auf den DHB. Dessen Pressesprecher Tim-Oliver Kalle verwies am Donnerstag auf den aktuellen Stand, nach dem die Saison bis zum 19. April unterbrochen sei. Derzeit werde in einer Arbeitsgruppe beraten, es gebe aber keinen Zeitdruck.

Die Handballer des ATSV Habenhausen – in der viertklassigen Oberliga punktgleich Tabellenführer vor dem TV Cloppenburg – warten wiederum auf eine Entscheidung des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) und des Bremer Handballverbandes (BHV). Diese beiden Verbände betreiben die Oberliga Nordsee (Männer und Frauen). Dort sind mehrere Klubs aus der Region beheimatet, bei den Männern neben dem ATSV unter anderem auch der HC Bremen, die SG Achim/Baden und die HSG Delmenhorst, bei den Frauen Werder II, Oyten II und die SG Findorff.