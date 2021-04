Jonathan Carlstedt (Frank Thomas Koch)

Das widerfährt nicht jedem im Beruf. Nicht, wenn er erst 30 Jahre alt ist, erst recht nicht, wenn er im Sport als Trainer sein Geld verdient. Und ganz und gar nicht so häufig, wenn es sich um Schachsport handelt. Jonathan Carlstedt macht aus seiner Freude keinen Hehl: Der SV Werder hat seinen befristeten Vertrag in einen unbefristeten umgewandelt. Schon bei seinem Amtsantritt im November 2019 hatte Carlstedt, als Betreuer des grün-weißen Bundesliga-Teams Nachfolger von Matthias Krallmann, die Stelle in Bremen als „Traumstelle“ bezeichnet. Neben der Bundesliga-Mannschaft kümmert sich Carlstedt intensiv um die Aufbau- und Nachwuchsarbeit in der Schachabteilung. „Wir wollen versuchen, noch mehr junge Leute aus der Region in den Bundesliga-Kader zu bekommen“, sagt Carlstedt. Insbesondere Präsident Hubertus Hess-Grunewald soll sich im Verein starkgemacht haben für den neuen Vertrag des Schach-Trainers.

An diesem Freitag steht im wegen der Pandemie auf Online-Veranstaltungen beschränkten Wettkampfkalender ein weiterer Höhepunkt an. Werder trifft im Halbfinale der Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) auf SF Deizisau. Ein vorweggenommenes Endspiel; die beiden Bundesligisten Werder und Deizisau gelten als die stärksten Teams des Wettbewerbs, in dem Werder im vergangenen Jahr Zweiter geworden ist. Carlstedt erwartet den Gegner in Bestbesetzung, der deswegen auch favorisiert ist. Zuletzt hatte Deizisau den online ausgetragenen European Club Cup geholt, eine Art Champions League für Schach-Vereine.

Im zweiten DSOL-Halbfinale spielen an diesem Freitag der SV Dinslaken und Vorjahresmeister SG Porz gegeneinander. Im Viertelfinale hatte sich Werders erste Mannschaft vor einer Woche in einem klubinternen Duell bei drei Siegen sowie einem Remis gegen die zweite Mannschaft des Vereins durchgesetzt.