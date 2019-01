Hunor Szöcs unterliegt im Einzel, doch im Doppel sorgt der Ungar mit seinem Partner für den entscheidenden Punkt. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Nun hat das Warten ein Ende: Beim 3:2-Erfolg über den 1. FC Saarbrücken gelang dem Tischtennis-Team des SV Werder im achten Anlauf der erste Heimsieg in der aktuellen Saison der Tischtennis-Bundesliga. „Das war mal ein guter Tag, wir sind richtig glücklich“, kommentierte Teammanager Sascha Greber nach rund drei Stunden Spieldauer in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle. Es lag also harte Arbeit hinter den Bremern, fünf Duelle waren nötig zur Heimsieg-Premiere, erst das abschließende Doppel sorgte für die Entscheidung – und dabei wurde gerade im letzten Spiel des Tages deutlich, welche Folgen der jüngste Erfolg haben sollte.

Sie hatten natürlich darauf gehofft, dass der gute Auftritt beim Final Four mit dem Vize-Pokalsieg in der Vorwoche auch gegen den Tabellenvierten der 1. Bundesliga für ein mental starkes Team sorgen würde. Allerdings war die Saison bislang doch eher unglücklich verlaufen, mit vielen großen und kleinen Enttäuschungen. Spätestens im Doppel wurde dann aber deutlich, dass gegen Saarbrücken eine recht selbstbewusste Mannschaft antrat. „Das Pokalfinale hat uns eben gut getan“, bestätigte Sascha Greber.

Nachdem Hunor Szöcs und Gustavo Tsuboi den ersten Satz mit 11:8 gewonnen hatten, lagen sie im zweiten Durchgang bereits wieder mit 7:10 zurück. „Da habe ich schon gedacht, wir bekommen einen Knacks“, so Greber. Doch die Bremer befreiten sich aus der brenzligen Situation und glichen zum 10:10 aus. Zwar ging der Satz am Ende doch verloren, aber Szöcs/Tsuboi hatten in diesen Minuten unterstrichen, dass sie voll auf der Höhe waren und bis zum Schluss um den Erfolg kämpfen würden. Entsprechend erfolgreich gestaltete das Duo die beiden folgenden Sätze – und versetzte die mit 470 Zuschauer gefüllte Halle nach dem Matchball in einen Freudentaumel. „Wir hatten diesen Heimsieg auch endlich mal verdient“, meinte Sascha Greber. Ein mit zwei Siegen vollends überzeugender Bastian Steger sowie ein Team, das insgesamt deutlich selbstbewusster antrat als in den vergangenen Monaten, machen den SV Werder nun optimistisch. „Jetzt liegen zwei gute Wochenenden hinter uns, und wir sind in der Bundesliga wieder dran“, so Greber. Mit 8:20 Punkten haben die Bremer mittlerweile den Kontakt zum Mittelfeld der 1. Bundesliga hergestellt. Beim Fünften in Mühlhausen sowie gegen das Schlusslicht aus Jülich will Werder seine Bilanz ausbauen und ein paar Plätze gutmachen. Greber: „Wir hoffen jetzt auf eine Serie“.