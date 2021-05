Freude pur: Pia Döpke, Nina Engel, Naomi Conze, Malin Pods, Sarah Seidel, Lena Thomas und Alina Defayay (von links) jubeln über den Klassenerhalt. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Die Handballerinnen des SV Werder Bremen haben endgültig Planungssicherheit: Durch einen 38:29 (20:15)-Erfolg über Schlusslicht HSG Freiburg hat das Team von Cheftrainer Robert Nijdam auch rechnerisch den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt gemacht. Mit jetzt 20:26 Punkten können die Bremerinnen nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Nach schwachem Saisonstart mit zwischenzeitlich 1:13 und 4:16 Punkten stand Werder in seiner sechsten Zweitligasaison lange Zeit am Tabellenende, hat sich dann aber kontinuierlich gesteigert und die nötigen Zähler eingefahren. Bei drei noch ausstehenden Spielen hat der Klub als Tabellenneunter jetzt sogar noch die Chance, erstmals eine Zweitligasaison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen.

"Wir haben unser Hauptziel Klassenerhalt erreicht", frohlockte Coach Nijdam nach der Freiburg-Partie und sprach von einem "hochverdienten Sieg". Gegen das seit geraumer Zeit schon als Absteiger feststehende Schlusslicht aus dem Breisgau hatte Werder zunächst allerdings einige Anlaufprobleme. Nach sieben Minuten lagen die Gastgeberinnen beim 2:3 sogar zum ersten und einzigen Mal in Rückstand. Kreisläuferin Alina Defayay und die gut aufgelegte Malin Pods auf Rechtsaußen, die insgesamt sechs Treffer erzielte, sorgten aber umgehend wieder für eine Führung, die Werder in der Folge auch nicht mehr abgab. Nach dem 8:6 trafen Rabea Nesslage vom Siebenmeterpunkt, Nina Engel und abermals Pods zum 11:6 (17.), und dieser Fünf-Tore-Vorsprung hatte dann auch beim Pausenpfiff Bestand. "Wir mussten erst in das Spiel hineinfinden und uns vor allem in der Abwehr steigern", sagte Trainer Robert Nijdam und fügte lobend an: "Die Mannschaft hat die Aufgabe aber sehr gut gelöst.“

Nach dem Wechsel sorgten die Bremerinnen dann schnell für klare Verhältnisse. Nina Engel, mit insgesamt acht Treffern die beste Bremer Werferin an diesem Abend, legte gleich zwei Tore zum 22:15 nach. Und wenig später sorgte die erneut für die verletzte Laura Sposato ins Team gerückte Nachwuchsspielerin Tessa Budelmann mit ihrem ersten Zweitligatreffer zum 27:17 für eine Zehn-Tore-Führung. Freiburg bewies indes Moral und kämpfte unverdrossen weiter. Angeführt von den Haupttorschützinnen Christiane Baum im rechten Rückraum (8) und Carolin Spinner am Kreis (10/5) kam das Ligaschlusslicht in der 50. Minute sogar nochmal bis auf fünf Treffer heran (27:32). Die Schlussphase aber gehörte wieder den Bremerinnen, die noch einmal das Tempo anzogen und sich im Abschluss auch wieder effektiver zeigten. Die letzten drei Werder-Tore gingen dabei übrigens allesamt auf das Konto von Merle Heidergott.

Weiter geht es für die Bremerinnen am kommenden Sonnabend um 19.30 Uhr mit dem letzten Heimspiel dieser Saison gegen die Füchse aus Berlin, die als Zweiter hinter Meister und Erstliga-Aufsteiger Zwickau noch um die Relegation zur 1. Bundesliga kämpfen (Hinspiel 19:30). Im Tabellenkeller ist nun neben Werder auch der TVB Wuppertal gerettet, während Nürtingen noch einen Sieg benötigt, um Kirchhof auf Rang zwölf auf Distanz zu halten und den Gang in die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Als zweiter direkter Absteiger neben Freiburg steht seit einigen Wochen bereits der HC Rödertal fest.

SV Werder Bremen: Trooster, Nigbur – Heidergott (3), Pods (6), Conze (2), Engel (8), Thomas (2), Nesslage (4/3), Seidel, Engelke (1), Gajewski (1), Fröhlich (3), Döpke (1), Defayay (5), Budelmann (2)