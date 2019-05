Ein paar bange Sekunden, dann der Jubel: Das 1:1 (0:0) beim VfL Jesteburg reichte den Kickerinnen des SV Werder II zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord. „Die Mädels waren zunächst enttäuscht, nun ist es Freude pur“, meinte Trainer Sven Gudegast. Die Bremerinnen hatten einfach nicht damit gerechnet, dass der SV Henstedt-Ulzburg beim 1:3 gegen Holstein Kiel die dritte Niederlage in Folge kassieren würde. Erst als das Ergebnis aus Schleswig-Holstein einige Minuten nach Spielschluss übermittelt wurde, kullerten die grün-weißen Freudentränen. Einen Aufstieg in die zweite Liga wird es trotzdem nicht geben, das hatten die Verantwortlichen bereits beschlossen, bevor die erste Mannschaft vor Wochenfrist aus der Bundesliga abgestiegen war. Das 0:1 durch Sonja Putensen (72.) glich Bremens Julia Suderburgs noch rechtzeitig aus (76.).