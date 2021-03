Laura Sposato steuerte zwei Treffer zum Bremer Sieg bei. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet: Eine Woche nach dem enttäuschenden Auftritt bei der 24:33-Pleite in Waiblingen setzten sich die Grün-Weißen in eigener Halle gegen den TSV Nord Harrislee ungefährdet und vollauf verdient mit 29:24 (15:8) durch. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat genau die Reaktion gezeigt, die ich nach dem letzten Wochenende erwartet habe“, freute sich Trainer Robert Nijdam nach dem Heimerfolg gegen den zuvor acht Mal in Folge siegreichen Kontrahenten.

Von der ersten Minute an war Werder sichtlich gewillt, die jüngste Pleite vergessen zu machen. Nach dem 1:1 sorgten Engel, Neßlage, Gajewski und Engelke mit vier Toren in Folge für eine schnelle 5:1-Führung (9.). Das gab Sicherheit. Werder überzeugte mit einer guten Trefferquote und in der Defensive mit einem guten Zusammenspiel von Abwehr und Torfrau. Dabei war die 20-jährige Danique Trooster zwischen den Pfosten einmal mehr ein große Rückhalt. „Danique hat einige starke Paraden gezeigt, dass war wichtig für uns“, lobte auch Nijdam die Torhüterin. Über 12:5 durch Gajewskis dritten Treffer (21.) setzte sich das Heimteam auf 15:7 ab und ging mit einem beruhigenden Vorsprung in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn legten die DHB-Auswahlspielerinnen Nina Engel und Naomi Conze zwei schnelle Tore nach, und mit dem 17:8 (33.) war die höchste Führung im Spielverlauf erreicht. In der Folge hatte Werder das Geschehen gut im Griff und ließ sich auch von den ständig wechselnden Abwehrformationen der Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Die fleißige Alina Defayay etwa sorgte immer wieder für Lücken am Kreis, die ihre Teamkameraden klug nutzten. Und als Laura Sposato von Linksaußen zum 25:18 traf (53.), war die Partie trotz der sich nun einschleichenden Nachlässigkeiten entschieden.

Mit diesem Erfolg klettert Werder wieder auf den neunten Tabellenplatz und ist dem Klassenerhalt bei jetzt sechs Zählern Abstand auf den Rangzwölften Wuppertal einen weiteren Schritt näher gekommen. Am kommenden Wochenende ist der SVW spielfrei. Weil Naomi Conze und Nina Engel an einer Länderspielmaßnahme der deutschen U 19-Nationalmannschaft teilnehmen, ist die Partie bei der TG Nürtingen auf den 24. April verlegt worden.

Werder Bremen: Trooster, Nigbur - Engel (5), Engelke (1), Gajewski (5), Defayay, Heidergott (1), Sposato (2), Neßlage (7/5), Thomas (1), Döpke, Conze (6), Seidel (1), Fröhlich.