Hierbei führte Tabitha Otto (1 Tor) clever das Spiel der Bremerinnen, während Gesa Behrends (5/1) gut durch die JHSG-Deckung marschierte und auch in der Abwehr stark ackerte. Im Tor raubte Lea Schikorra dem Gegner selbst bei Kontern den Nerv. Komplettiert wurde die gute Vorstellung durch eine im Rückraum und am Kreis gleichermaßen starke Annika Paeslack (2) sowie Isabell Krawutschke (4), die mit vielen Aktionen gegen die Wurfhand überzeugte. Zu guter Letzt nutzte auch Jasmin Jarocki mit sechs Treffern ihre Chancen vom Kreis ganz ausgezeichnet. „Wir wachsen allmählich zusammen“, bilanzierte die zufriedene Trainerin Grit Gerke. Ihre fünf Neuzugänge haben sich mittlerweile gut in den Kader integriert.