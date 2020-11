Freiburg. Das Spiel war eng, und das Ergebnis fiel entsprechend knapp aus: Mit 1:2 (1:2) verlor Werders Frauenmannschaft das Bundesliga-Fußballspiel beim SC Freiburg. „Es war letztlich ein offener Schlagabtausch, bei dem mehr drin gewesen wäre“, kommentierte Trainer Alexander Kluge. Die Enttäuschung war spürbar, zumal die schöne Serie nun ein Ende fand. Nach den Punktspielerfolgen gegen Meppen (2:1) und Sand (1:0) sowie dem mühsamen Pokalsieg bei Fortuna Köln (2:0) hätten es natürlich gern noch einmal drei Punkte sein dürfen. Mit diesen Zählern wären die Bremerinnen schließlich weiter aus dem Tabellenkeller geklettert und dem Mittelfeld der Liga ein gutes Stück näher gekommen. Da nützte es Werder wenig, dass sich das Team gegenüber dem Sieg beim Underdog in Köln verbessert zeigte.

Es kam am Ende auch nicht so sehr darauf an, dass der Gast in Freiburg viele gute Szenen besessen und dem Gastgeber ein weitgehend ausgeglichenes Spiel geliefert hatte. Es hatte eben nicht gereicht, weil das Kluge-Team daneben auch Fehler machte. „Gegen so einen Gegner müssen wir noch effektiver sein. Daher ist es auch gerecht, dass wir nichts mitnehmen“, stellte Michelle Ulbrich fest. Die Spielführerin wies natürlich aus gutem Grund auf die mangelnde Effektivität hin: Der Gast hatte seine Chancen in diesem Duell besessen, und hätte er sie genutzt, wäre er vermutlich als Sieger vom Platz gegangen. „Wir hatten insgesamt einen guten Start und hätten den Vorsprung nach der Führung ausbauen können“, meinte Alexander Kluge. Nicht einmal sechs Minuten waren gespielt gewesen, als Werder durch Agata Tarczynska in Führung ging. Ein Fehlpass von SC-Keeperin Lena Nuding war von Ricarda Walkling aufgenommen und an die Torschützin weitergeleitet worden – Tarczynska erkannte die Chance und traf aus 16 Metern zum 1:0.

Während die Freiburgerinnen nach diesem Treffer die Offensive suchten, aber regelmäßig an der noch aufmerksamen Abwehr des Gastes scheiterten, besaß Werder schon bald die Chance zum zweiten Treffer. Allerdings traf Walkling mit einem Schuss aus rund 15 Metern nur den Pfosten des Freiburger Tores (24.). Das war Pech. Unterm Strich fehlte den Bremerinnen nach der Führung aber auch die letzte Konsequenz, und so blieben der entscheidende Pass oder der entschlossene Abschluss allzu oft aus. Das wusste der Gegner dann irgendwann zu seinen Gunsten zu nutzen: Zunächst staubte Sandra Starke zum Ausgleich ab, dann legte Stefanie Sanders mit einem Schuss aus kurzer Distanz nach.

Ausgerechnet Sanders, geboren in Soltau, bei Werder groß geworden, ehe sie 2017 in die USA ging und sich 2019 dem SC Freiburg anschloss. Aber die Stürmerin war keineswegs die einzige alte Bekannte: In Samantha Steuerwald, Luisa Wensing und der derzeit verletzten Giovanna Hoffmann waren erst im Sommer drei Spielerinnen aus Bremen nach Freiburg gewechselt. Sie feierten auch deshalb einen Sieg gegen das alte Team, weil sich nach der Pause nicht viel am Geschehen änderte: Das Duell verlief weiterhin offen, mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne weiteren Torerfolg. „Wir werden aus dem Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und uns weiter stabilisieren“, meinte Alexander Kluge – und bezog sich neben der Effektivität im Angriff auch auf das gelegentlich nicht konsequente Abwehrverhalten seines Teams.

Michelle Ulbrich betonte dagegen die richtige Richtung der Entwicklung: „Man muss auch sagen, dass wir uns von Woche zu Woche verbessern.“ Das ist eine gute Nachricht angesichts der kommenden Aufgabe: Am nächsten Sonnabend (13 Uhr) empfängt der Neunte Werder den Elften MSV Duisburg.

Zur Sache

SC Freiburg: Nuding - Vojteková (90. Wensing), Stegemann, Steuerwald, Karl – Kayikci, Müller (90. Knaak), Minge (81. Wittje), Sanders (73. Bürger) – Starke, Memeti (81. Buser)

Werder Bremen: Borbe – Timmermann (71. Kofler), Walter, Ulbrich, Tóth – Volkmer (57. Radosavljevic), Wichmann, Gidion (77. Keles), Lührßen (57. Schiechtl) – Walkling (77. Goddard), Tarczyńska

Tore: 0:1 Tarczynska (5.), 1:1 Starke (28.), 2:1 Sanders (36.)

Schiedsrichterin: Duske (Leverkusen)

Gelbe Karten: Starke / -