Eine Erstliga-Spielerin für Werder: Jenice Funke. (Werder Bremen)

Werders Handballerinnen steuern nicht nur auf das Klassenziel namens Klassenerhalt in der zweiten Liga zu. Auch die Personalplanungen für die kommende Saison werden kräftig vorangetrieben, in dieser Woche besonders. Am Donnerstag gab Werder die Verpflichtung von Jenice Funke bekannt. Die 21-jährige Linksaußen-Spielerin zählt laut Werder in der laufenden Saison zu den Leistungsträgerinnen des SV Union Halle, und zwar in der ersten Liga. 43 Tore hat sie in diesem Spieljahr bislang für den Tabellen-Zwölften geworfen. In Bremen hat die Studentin einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. „Bei Werder gibt es ein klares Konzept mit ambitionierten Zielen“, wird sie von ihrem künftigen Verein zitiert. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Trainer Robert Nijdam. Der Niederländer sagte: „Jenice wird uns mit ihren Fähigkeiten auf Außen definitiv weiterhelfen.“ Abteilungsleiter Martin Lange beschrieb den Transfer als „wichtigen Baustein“. Jenice Funke werde eine wichtige Rolle im Team übernehmen.

Unter der Woche hatte Werder bereits bekannt gegeben, dass Kreisläuferin Annika Fröhlich den Verein verlässt und nach Buxtehude zurückkehrt. Und dass Alina Defayay, ebenfalls eine Spielerin für die Position am Kreis, ihren Vertrag bis 2023 verlängert hat. Damit gibt es mittlerweile bereits 13 Spielerinnen, die entweder neu geholt wurden beziehungsweise auch in der kommenden Saison unter Vertrag stehen.