Merle Heidergott kehrt zu Werder Bremen zurück. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Noch ist völlig ungeklärt, in welcher Liga die Zweitliga-Handballerinnen von Werder Bremen in der kommenden Saison spielen werden. Doch die Planungen für die nächste Spielzeit nehmen trotzdem schon konkrete Formen an. Mit Merle Heidergott hat Werder die erste Spielerin für die Saison 2020/21 verpflichtet. Sie kehrt nach einem Jahr bei Erstligist HSG Blomberg-Lippe zu den Grün-Weißen zurück.

Wie der Verein auf der Klub-Homepage bekanntgab, unterschrieb die 24 Jahre alte Rückraumspielerin einen Zwei-Jahres-Vertrag, der sowohl für die zweite Bundesliga als auch für die dritte Liga gültig ist. Ein Bekenntnis zu Bremen, wie Heidergott erklärte. „Die Stadt ist mein Zuhause geworden." Sie freue sich riesig, wieder für Werder zu spielen. Heidergott ist in Leer geboren und machte die ersten Handballschritte beim SV Concordia Ihrhove. 2015 wechselte sie vom VfL Oldenburg zu Werder und wurde schnell die absolute Top-Torjägerin. 2018 wurde sie deshalb von der Handball-Bundesliga Frauen zur Spielerin der Saison in der zweiten Bundesliga gewählt.

Dass sie den Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe nach nur einer Saison wieder verlässt, sei keine Entscheidung gegen ihren derzeitigen Klub, sondern für Bremen gewesen. "Neben dem Wunsch, Leistungshandball zu spielen, haben auch Heimat und Familie für mich einen großen Stellenwert. Deswegen wollte ich gerne zurück in den Norden“, sagte Heidergott.

Bei Werder freuen sie sich über den Transfer-Coup. "Wir haben sie im vergangenen Jahr schweren Herzens nach Blomberg ziehen lassen. Aber sie wusste, dass für sie die Tür bei Werder immer offensteht“, erklärte Patrice Giron, Sportlicher Leiter der Grün-Weißen. Und Trainer Robert Nijdam meinte: „Eine Spielerin wie Merle tut jeder Mannschaft gut. Sie bringt in ihrem jungen Alter bereits Erstliga-Erfahrung mit, und das wird dem Team sicher weiterhelfen.“