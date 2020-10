Bei ihm läuft es im bisherigen Saisonverlauf noch nicht rund: Von seinen elf Einzeln gewann der schwedische Vizeweltmeister Mattias Falck für Werder nur sieben und verlor vier. Auch deshalb rangieren die Bremer derzeit nur auf dem siebten Tabellenplatz. (Christina Kuhaupt)

Von einer bisher enttäuschenden Saison will Trainer Cristian Tamas nicht sprechen. „Es wäre zu früh, uns jetzt abzuschreiben“, sagt der 40-Jährige. Seine Enttäuschung ist demnach von punktueller, nicht aber von grundsätzlicher Natur. So war es auch nach dem 0:3 des SV Werder am vergangenen Sonntag bei den TTF Ochsenhausen. Die glatte Niederlage in der Tischtennis-Bundesliga bei einem der derzeit besten europäischen Teams tat dem Coach unmittelbar nach dem letzten Ballwechsel zwar weh, doch eine Blamage war sie deshalb noch längst nicht. Einerseits. Andererseits lässt sich nach der vierten Niederlage im siebten Saisonspiel festhalten: Punktuell haben Cristian Tamas und Teammanager Sascha Greber seit Ende August reichlich Anlass bekommen, enttäuscht zu sein.

Im Juni noch stand der SV Werder im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Erstmals seit dem Gewinn des DM-Titels 2013 hatte sich die Mannschaft wieder unter die besten Vier der Bundesliga-Hauptrunde gespielt. Corona hatte ab März dafür gesorgt, dass im Tischtennis zwölf Wochen gar nichts ging, bevor Werder das K.o.-Spiel beim späteren Meister 1. FC Saarbrücken verlor und erneut in die Zwangspause geschickt wurde. Spiele und Turniere gab es nicht, wenigstens aber konnten die Aktiven trainieren.

Doch im bisherigen ersten Drittel der Saison ist Werder einfach nicht in Tritt gekommen. „Gegen Bergneustadt, Düsseldorf und Ochsenhausen kann man verlieren“, sagt Cristian Tamas angesichts der unbestrittenen Qualität dieser drei Mannschaften, „mit einem Sieg über Fulda würden wir jetzt ganz anders dastehen.“ Mit 8:6 statt mit 6:8 Punkten. Daher ärgert den Bremer Trainer so richtig nur das 2:3 am zweiten Spieltag beim TTC Fulda-Maberzell, weil seine Mannschaft dort – im Gegensatz zu den drei anderen Partien – große Siegchancen ausgelassen hatte.

Fakt nach sieben Spielen ist aber auch: Werder hat mit den Erfolgen über Bad Königshofen, Aufsteiger Bad Homburg und Abstiegskandidat TTC Grenzau nur die minimalen Erwartungen erfüllt und auch in diesen Begegnungen keine Glanzlichter gesetzt. Von einer Überraschung gegen eines der Topteams waren die Bremer so weit weg wie lange nicht. Was auch daran lag, dass die Werder-Spieler – allen voran Vizeweltmeister Mattias Falck – derzeit keine konstant guten Leistungen abrufen können. „Mattias hat in den Spielen dieser Saison häufiger nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagt Tamas.

Am Ende reichte es jedes Mal nicht zu einem Erfolg

Der Schwede Mattias Falck war in der vergangenen Saison mit einer Bilanz von 23:10 immerhin viertbester Akteur der Liga. Derzeit steht er als Achter bei einer eher unbefriedigenden Bilanz von 7:4. Hunor Szöcs (0:4) und Marcelo Aguirre (0:3) sind sogar noch sieglos. Sie zeigten phasenweise gute Leistungen, doch am Ende reichte es jedes Mal nicht zu einem Erfolg. Und nur der zählt – für die Bilanz der Mannschaft ebenso wie für die persönliche, die fürs Selbstvertrauen eines Profis noch viel wichtiger ist. Lediglich Kirill Gerassimenko konnte mit seiner 4:3-Bilanz und etlichen überzeugenden Auftritten die Erwartungen erfüllen.

Mit 6:8 Punkten ist Werder derzeit Siebter. Die Tabelle ist schief, weil Corona für etliche Spielabsagen gesorgt hat. Aber schon nach sieben Spieltagen trennen Werder vier (Minus-)Punkte vom vierten Platz. Mit einem Sieg über Fulda wären es nur zwei gewesen. Doch auch der TTC Bergneustadt, gegen den Werder in den vier Begegnungen dieser und der vergangenen Spielzeit nicht mehr gewinnen konnte, hat als augenblicklicher Tabellenvierter vier Verlustpunkte auf dem Konto. In der aktuellen Form des Teams ist kaum vorstellbar, dass Werder diesen Rückstand wettmachen könnte.

Bis Ende November haben die Bremer jetzt Pause, dann müssen sie – sofern Corona den Spielbetrieb nicht lahmlegt – sofort voll da sein: Der letztjährige Aufsteiger TTC Neu-Ulm, Gegner am 29. November, steht mit 8:0 Punkten noch makellos auf Platz zwei der Tabelle. Fünf Tage später, am 4. Dezember, tritt Werder beim ASV Grünwettersbach an, der nicht nur aktueller Pokalsieger ist, sondern als Dritter mit 8:4 Punkten bei einem Erfolg über die Bremer wohl ebenfalls endgültig entrückt wäre. Der Druck auf den SV Werder wächst also. Richtig ist aber auch, dass die Liga 2020/21 wesentlich ausgeglichener und stärker geworden ist. Möglicherweise ist die Konkurrenz nur besser und der DM-Halbfinalist gar nicht schlechter als im Vorjahr.