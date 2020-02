Bremen. Vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Vielleicht lassen sich die Leistungen von Werders Profifußballern und ihren Kollegen vom E-Football-Team des SVW nicht gänzlich voneinander trennen. Womöglich werden die Kicker im Kader von Florian Kohfeldt also beflügelt durch die Leistungen der Kollegen am Controller. In diesem Fall gäbe es jedenfalls reichlich Hoffnung im Abstiegskampf. Die E-Footballer haben ihr großes Ziel nämlich bereits erreicht: Sie verteidigten mit einem 7:1-Erfolg über Hertha BSC Berlin ihren Titel als Deutscher Meister.

„Es war von Anfang an unser Ziel, aber dieser Erfolg war keine Selbstverständlichkeit“, meinte Dominik Kupilas, als Leiter Content & Digital so etwas wie der Teamchef der Grün-­Weißen. Als Selbstverständlichkeit erwies sich der Titelgewinn tatsächlich nicht. Am 21. und letzten Spieltag der Virtual Bundesliga Club Championship-Saison ging es spannender zu als erwartet. Die Ausgangslage hatte dabei klar für die Bremer Spieler Michael „MegaBit“ Bittner und Erhan „Dr. Erhano“ Kayman gesprochen. Sie waren mit 114 Punkten in den letzten Spieltag gegangen. Ihr direkter Verfolger Bayer Leverkusen (110) konnte sie nicht mehr abfangen, hatte er doch bereits alle 21 Partien absolviert. Lediglich die SpVgg Greuther Fürth (109) als Dritter besaß noch Chancen auf den Titel. Sie trat parallel zum Duell mit Holstein Kiel an – und hätte wohl schon die volle Punktzahl von neun Zählern benötigt, um für eine Ablösung des letztjährigen Meisters zu sorgen. Denn Werder galt schließlich als klarer Favorit im Spiel gegen die Hertha. Den Bremern hätten fünf Punkte (also ein Sieg und zwei Unentschieden) gereicht, um den Titel perfekt zu machen.

Das einzige Fragezeichen stand dabei hinter Erhan Kayman. Er blickte nämlich auf eine durchwachsene Saison zurück, mit einer negativen Bilanz (5 Siege, 8 Unentschieden, sieben Niederlagen). Obwohl Dr. Erhano keines seiner letzten sechs Duelle verloren hatte, galt er unter den Experten als mögliche Schwachstelle des grün-weißen Auftritts. In diese Rolle schlüpfte der Bremer allerdings nicht. Weil Erhan Kayman sich nervenstark zeigte und sein Einzel an der Playstation gegen Hertha mit 3:1 für sich entschied, stand der Meisterschaft eigentlich nichts mehr im Weg.

Eigentlich. Denn aus einem Erfolg von Michael Bittner, dem wohl stärkten Spieler der gesamten Saison, wurde nichts. Obwohl mit einer sehr starken Bilanz angetreten, kam der Bremer in seinem Duell an der Xbox nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. In der Nachspielzeit (die an der Konsole nur wenige Sekunden dauert) und nach einem taktischen Fehler kassierte MegaBit den Ausgleich – dabei hätte ein 2:1-Sieg bereits zum Titel gereicht, da die Fürther bis zu diesem Zeitpunkt erst vier statt der möglichen sechs Punkte gewonnen hatten. „Ich war mir zu sicher“, kommentierte Bittner später seinen Faux-Pas. Der Topspieler wusste allerdings auch: „Jetzt haben wir die Riesenchance, in unserer Paradedisziplin alles klar zu machen.“ Das Doppel. Es bedeutete erst recht den Kampf zwischen David und Goliath.

Die Bremer Kombination aus MegaBit und Dr. Erhano stellte das beste Team der Saison (15-3-2), die Berliner dagegen das schlechteste (1-8-11). Und zum Abschluss des letzten Spieltags lief es ausnahmsweise mal wie erwartet: Werder ließ der Hertha keine Chance und gewann mit 5:0. „Das ist unfassbar geil, jetzt wird gefeiert“, meinte Erhan Kayman glücklich. Zuvor hatte die Bremer Reisetruppe gemeinsam skandiert: „Deutscher Meister ist nur der SVW.“ Die Erleichterung war spürbar. Zwar stellte Michael Bittner fest, dass die Grün-Weißen angesichts der letztjährigen Meisterschaft „auch in diesem Jahr“ als Favorit angetreten waren.

Es gab indes ein Fragezeichen namens Mohammed „MoAuba“ Harkous. Der amtierende Weltmeister hatte in der Vorsaison seinen zum Bremer Beitrag Titelgewinn geleistet, war dann aber in die Schweiz gewechselt und durch Erhan Kayman ersetzt worden. Dem Neu-Bremer, gekommen vom Vizemeister VfB Stuttgart, fehlte es nicht an den nötigen Ambitionen. „Mit dem Wechsel zu Werder wollte ich auf nationaler Ebene den nächsten Schritt gehen und unbedingt die VBL Club Championship gewinnen“, sagte Dr. Erhano. Zunächst hatte er die Rolle seines Vorgängers aber nicht auszufüllen vermocht. Erst im Schlussspurt fand Kayman zu seiner Bestform. Dominik Kupilas: „Erhan hat nach einer durchwachsenen Hinrunde die richtigen Schlüsse gezogen.“ Das wäre vielleicht auch noch eine gute Idee für die realen Kicker des SV Werder.

Zur Sache

Großes Einzelfinale in Köln

Die Liga ist beendet, die Saison noch nicht: Am 28./29. März findet in Köln das VBL Grand Final statt, die Einzelmeisterschaft der besten FIFA-Spieler Deutschlands. Die beiden Bremer Michael „MegaBit“ Bittner und Erhan „Dr. Erhano“ Kayman sind als Mannschaftsmeister ebenso qualifiziert wie die Spieler der folgenden sechs Teams (Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, VfL Bochum). Die weiteren Teilnehmer werden über Playoffs am 7./8. März ermittelt. Dort am Start sind die anderen Teilnehmer der Virtual Bundesliga sowie die Qualifikanten der VBL-Open. Dabei waren online nicht weniger als 130 000 Spieler angetreten, unter anderen auch der Ex-Bremer und Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous. Beim Grand Final in Köln geht es dann um ein Preisgeld von insgesamt 45 000 Euro. Der Bremer Michael „MegaBit“ Bittner tritt auch bei diesem Wettbewerb als Titelverteidiger an.