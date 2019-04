Dominic Buttig (Baumgart)

Bremen. Die Luchse sind nicht zu fassen: Zum sechsten Mal trafen die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen in einem Punktspiel auf die Handball-Luchse Rosengarten/Buchholz – und zum sechsten Mal musste der SVW dem Kontrahenten zum Sieg gratulieren. Diesmal gab‘s in eigener Halle eine 28:36 (15:19)-Niederlage, die letztlich auch in dieser Höhe in Ordnung ging. Die Bremerinnen fanden gegen den Spitzenreiter kein probates Mittel, den Spielfluss wirkungsvoll zu unterbinden. „In der Abwehr waren wir zu passiv und haben keinen Zugriff gefunden“, bemängelte Werders Trainer Dominic Buttig.

Die Geschichte dieses Nordderbys ist schnell erzählt. Vor rund 300 Zuschauern blieb Werder nur bis zum 4:5 durch Alina Otto auf Tuchfühlung (9.) und lief in der Folge stets einem Rückstand von mehreren Toren hinterher. Mal waren es zwei (11:13/22.), dann waren es fünf (11:16/24.) und kurz nach der Pause dann sieben (17:24/36.). Beim 24:27 durch Lotta Heinrich keimte zwar noch einmal etwas Hoffnung auf (47.), nach mehreren leichten Ballverlusten und technischen Fehlern hieß es dann aber 24:33 (54.) – und damit war die Partie entschieden.

Unterdessen kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es für den SV Werder sehr schwer geworden wäre, in dieser Saison den Klassenerhalt unter normalen Voraussetzungen zu schaffen. Da der TV Nellingen aber sein Team aus wirtschaftlichen Gründen nach Ende der Spielzeit aus der Bundesliga zurückziehen wird und in der 3. Liga einen Neustart wagt, sind die Karten neu gemischt worden. Die Zahl der Absteiger aus der 2. Bundesliga hat sich auf zwei reduziert – und der SV Werder liegt damit als Drittletzter einen Rang über dem Strich.

Der SVW muss also in den verbleibenden fünf Partien keine vier Zähler zum rettenden Ufer aufholen, sondern stattdessen ein Fünf-Punkte-Polster zur Abstiegszone verteidigen. Was angesichts des Restprogramms auch noch ein dickes Brett ist. Immerhin treffen die Grün-Weißen neben Zwickau (Platz zwölf) auch noch auf die Teams, die die Ränge zwei bis fünf belegen. „Unser Blick geht nach unten“, sagt Werders Coach Dominic Buttig und fordert mindestens noch einen Sieg, um den Kontrahenten aus Trier auf Distanz zu halten. Am Sonnabend, 13. April, reist Werder zum Tabellendritten nach Mainz, das Hinspiel hat das Team in eigener Halle erfolgreich bestreiten können. Gegen eine Wiederholung hätte Buttig nichts einzuwenden. Hinter die Partie gegen Rosengarten hat er einen Haken gesetzt und sich bereits am Sonntag mit der Videoanalyse des nächsten Gegners beschäftigt.

SV Werder: Anschütz, Andresen, Meyer - Heidergott (7/1), Neßlage (5/1), Otto (5/3), Janssens (4), Osterthun (3), Selmeci (1), Barger (1), Thomas (1), Heinrich (1), Mehrtens, Döpke.