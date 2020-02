Sein Sieg im dritten Einzel des Tages ebnete Werders Weg zum Triumph über Tabellenführer 1. FC Saarbrücken: Kirill Gerassimenko. (Frank Koch)

Kirill Gerassimenko lag auf der Massagebank und verzog bei so manchem unangenehmen Griff des Werder-Physiotherapeuten Timo Grauerholz sein Gesicht. Das Einzel des Profis hatte deutliche Spuren hinterlassen. Viel wichtiger aber war, dass es der 23-Jährige mit 3:2 für sich entschieden hatte – gegen keinen Geringeren als den Weltranglisten-14. im Trikot des 1. FC Saarbrücken, Patrick Franziska. Gerassimenko brachte sein Team nach Abwehr eines Matchballs mit 2:1 in Führung und stellte die Weichen für den Gesamterfolg.

Nach dem glanzvollen Auftritt des Kasachen hatte Werder gegen den Tabellenführer also plötzlich zwei Chancen auf den Sieg. In einem Duell auf Weltklasseniveau nutzte Mattias Falck im Spitzeneinzel der Begegnung gleich die erste: Der Schwede bezwang den derzeit besten Akteur der Tischtennis-Bundesliga, den Chinesen Shang Kun, nach einem überragenden fünften Satz ebenso mit 3:2. Damit nahm Falck Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage gegen Shang und stieß zugleich das Tor zur zweiten Playoff-Teilnahme von Werder Bremen ganz weit auf. Weil der einzige Konkurrent im Rennen um Platz vier, der Post SV Mühlhausen, am Sonntag in Bad Königshofen mit 0:3 verlor, hat die Mannschaft von Trainer Cristian Tamas zwei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung. „Das waren heute Big Points für uns“, sagte Tamas – auch angesichts des relativ leichten Restprogramms seiner Schützlinge mit Partien in Fulda und gegen Grenzau.

Mit 770 Zuschauern war die Klaus-Dieter-Fischer-Halle voll wie lange nicht mehr. Niemand musste sein Kommen bereuen – auch die wenigen FC-Anhänger nicht, denn beide Kontrahenten lieferten sich ein Duell von absoluter Spitzenklasse. Es war ein Vorgeschmack auf die Playoffs, also das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, in dem die meisten Werderaner lieber Saarbrücken als Düsseldorf als Gegner hätten. Kein Wunder nach nunmehr zwei Siegen in der Bundesliga-Hauptrunde. Kein Wunder auch, dass die Zuschauer ihre Mannschaft am Sonntag so frenetisch wie lange nicht feierten und dass der komplette Werder-Tross strahlte, als sei er soeben Meister geworden. Gleich nach dem gewonnenen Matchball gegen Shang herzte Cristian Tamas seinen Matchwinner Mattias Falck innig, danach umarmten sich der Reihe nach alle Spieler.

Mattias Falck war mit zwei Erfolgen wieder einmal der Matchwinner des SV Werder. Herausragend, wie der Schwede den aktuell erfolgreichsten Bundesliga-Akteur, den Chinesen Shang Kun, mit 3:2 bezwang. (Frank Koch)

„Der Druck heute war nach dem 0:3 vor einer Woche in Mühlhausen sehr groß“, sagte Mattias Falck, nachdem er zunächst sein zweites Einzel des Tages gewonnen und sich danach auch allen anfragenden Fans zum Autogramm oder Foto gestellt hatte. Der Schwede ging gegen den Spitzenreiter als wahrer Anführer seines Teams voran. Schon mit seiner Körpersprache setzte er im Auftakteinzel den jungen, chancenlosen Rumänen Cristian Pletea unter Druck. Mit seiner Spielweise ließ der Weltranglisten-Achte in nicht einmal 14 Minuten dem 19-Jährigen keinerlei Chance.

Danach musste Marcelo Aguirre gegen Shang Kun antreten. Der Chinese hatte bis Sonntag nur drei Saisonspiele verloren und erwies sich, obwohl der Werderaner mutig und stark agierte, letztlich als die erwartete Übermacht. So hatte Gerassimenkos Duell mit Franziska schon vorentscheidende Bedeutung. Dabei kam dem Werderaner entgegen, dass der Saarbrücker noch am Vorabend bei den Ungarischen Meisterschaften aufgelaufen war und ein bisschen müde wirkte. Doch Franziska war trotz der Niederlage mit seiner Leistung zufrieden und bescheinigte seinem Widersacher eine ausgezeichnete Leistung. „Patrick hat heute ein paar leichte Fehler mehr als üblich gemacht“, sagte Gerassimenko bescheiden, aber erkennbar glücklich.

Im Topeinzel zeigten Falck und Shang unglaubliche Ballwechsel. Der Bremer holte sich nach Abwehr von drei Satzbällen den dritten Durchgang und ließ dem Chinesen im fünften Satz keine Chance mehr. So brauchte das beste Bundesliga-Doppel, Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs, gar nicht mehr ins Geschehen einzugreifen – durchaus zur Freude des zuletzt noch verletzten Szöcs, der dank der aufopferungsvollen Arbeit des Teamarztes Thomas Milde ebenso rechtzeitig wieder fit geworden war wie sein Doppelpartner aus Paraguay. „Wir sind unserem Doktor so dankbar“, sagte Teamchef Sascha Greber. So hatte auch der Mediziner seinen Anteil am Sieg.

Zur Sache

SV Werder - 1. FC Saarbrücken 3:1

Falck - Pletea 3:0 (11:8, 11:6, 11:3)

Aguirre - Shang 0:3 (7:11, 8:11, 6:11)

Gerassimenko - Franziska 3:2 (11:6, 7:11, 7:11, 11:8, 12:10)

Falck - Shang 3:2 (11:6, 7:11, 14:12, 9:11, 11:3)