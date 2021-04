Ricarda Walkling hatte Werder mit 1:0 in Führung gebracht, aber am Ende jubelte nur noch der SC Sand. (Tobias Mühlsteff/Hansepixx)

Die Frauen in den blauen Trikots feierten ausgelassen – wer Werder-Grün trug, hatte mit ganz anderen Emotionen zu kämpfen: Manche lagen auf dem Platz, andere knieten oder saßen, begruben das Gesicht in den Händen. Wohin man nach der Partie von Werders Erstliga-Kickerinnen beim SC Sand auch blickte, es war tiefe Enttäuschung zu sehen. Eigentlich hatten die Bremerinnen nach dem überraschenden 2:1-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen alles klar machen wollen. Ein weiterer Sieg in Sand, und der Klassenerhalt wäre ihnen drei Spieltage vor dem Saisonende bereits sicher gewesen. Sie waren angesichts der jüngsten Leistungen auch als klarer Favorit angetreten beim in diesem Jahr noch sieglosen Vorletzten der 1. Bundesliga. Doch es kam anders, Werder kassierte eine 1:6 (1:1)-Niederlage. „Aber lieber einmal deutlich verlieren und gezeigt bekommen, dass es kein Spaziergang wird“, kommentierte Thomas Horsch die ziemlich unerwartete Pleite in Baden-Württemberg.

Der Trainer war bemüht, die Niederlage einzuordnen. Noch ist ja auch nichts passiert. Noch liegt Werder (9.) drei Punkte vor dem SV Meppen (10.) und fünf Zähler vor dem SC Sand auf dem ersten Abstiegsplatz der Spielklasse. In rund zwei Wochen tritt das Team nun zum Spiel beim abgeschlagenen Schlusslicht MSV Duisburg an. Gewinnt der SVW dieses Duell, dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Gleichwohl wird zu reden sein über das Spiel beim SC Sand. Oder anders formuliert: Die letzten 20 Minuten dieser Partie werden ganz unabhängig vom Saisonausgang in Erinnerung bleiben. „Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, meinte Thomas Horsch. Das sagen Trainer oft. Aber diesmal war es im Wortsinn zu verstehen, und die Kickerinnen des SC Sand nahmen auch noch nahezu jede Einladung an.

Es begann mit einem Schuss von Summer Green. Die eingewechselte Stürmerin erzielte aus spitzen Winkel das 2:1, und es sah nicht so aus, als ob sie den Ball wirklich richtig getroffen hatte. Aber der mittelmäßig harte Schuss war offenbar so platziert, dass Lena Pauels keine Chance hatte. Die zuvor so starke Keeperin sah trotzdem nicht gut aus in dieser Szene. Keine fünf Minuten später traf Patricia George aus ganz ähnlicher Position, nämlich über die linke Seite zum 3:1. Erneut war die Torschützin der Bremer Abwehr entwischt. Die zuvor noch recht sicher wirkende Defensive hatte Lücken offenbart. Aber es half nichts: Thomas Horsch wechselte in Franziska Jaser eine Innenverteidigerin aus und verstärkte mit Verena Volkmer die Offensive. Man hätte sich denken können, dass der vierte Treffer des SCS gegen aufgerückte Bremerinnen, also per Konter fallen würde. Aber dem war nicht so: Nach einer Ecke des Gastgebers bekam Werder den Ball trotz mehrfacher Versuche nicht aus der Gefahrenzone, und so staubte Chiara Loos aus kurzer Distanz ab.

Der Gast war nun völlig von der Rolle. Nachdem Summer Green die Latte getroffen hatte (83.), legten Myrthe Moorees aus 17 Metern und Molli Plasmann mit einem weiteren Abstauber weitgehend ungehindert nach. „Bei sechs Gegentreffern können wir nicht behaupten, dass wir es nicht verdient gehabt haben zu verlieren“, fasste Thomas Horsch die Partie zusammen. Seine Worte ließen sich zwischen den Zeilen so verstehen, dass schon mehr drin war. Vor Beginn der Schlussphase hatte nichts darauf hingedeutet, dass sich ein Team am Ende so deutlich durchsetzen würde.

Zwar hatte der SC Sand die frühe Führung von Ricarda Walkling – nach toller Kombination über Jasmin Sehan und Nina Lührßen – postwendend durch Dörthe Hoppius ausgeglichen. Danach war Werder aber lange optisch überlegen gewesen. Nachdenklich stimmte in dieser Phase allerdings, dass der SC Sand mehr aus seinen Möglichkeiten machte. Zwar hatte Nina Lührßen eine gute Chance vergeben, als sie SC-Torfrau Jasmin Pal nicht überlaufen konnte (28.). Besonders vor der Pause war es aber vorm Bremer Tor sehr eng geworden bei den Chancen von Phoenetia Browne (39.) und Summer Green (44.), deren Kopfball Lena Pauels stark parieren konnte.

Im zweiten Durchgang schlichen sich erste Konzentrationsschwächen ins Werder-Spiel ein, mehrfach verpatzten die Gäste den Spielaufbau. Pech kam dazu, als die eingewechselte Tuana Keles aus spitzem Winkel den Pfosten traf (69.). Kurze Zeit später begann der Sander Sturmlauf, mit dem bekannten Ergebnis. Es offenbarte am Ende auch ein fragiles Selbstbewusstsein des Horsch-Teams, mit jedem Gegentreffer schwand die notwendige Mentalität in seinen Reihen.

Weitere Informationen

SC Sand: Pal – Gavat (81. Kreil), Georgieva, Moorrees, Jordan – George, Gentile, Evels, Loos – Hoppius (33. Green), Browne (67. Plasmann)

Werder Bremen: Pauels – Schiechtl, Jaser (80. Volkmer), Ulbrich, Tóth – Walkling, Hausicke, Gidion – Wichmann, Sehan (61. Goddard), Lührßen (57. Keles)

Tore: 0:1 Walkling (2.), 1:1 Hoppius (3.), 2:1 Green (71.), 3:1 George (75.), 4:1 Loos (78.), 5:1 Moorrees (84.), 6:1 Plasmann (86.)

Schiedsrichterin: Heimann (Gladbeck) -

Gelbe Karten: Moorrees / Gidion