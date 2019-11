Überragender Werderaner beim 3:2 gegen Fulda: Vizeweltmeister Mattias Falck. (Frank Thomas Koch)

Es war ein Abend ganz nach dem Geschmack der Werder-Anhänger unter den knapp 400 Zuschauern in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle: Zumindest zwei der vier Einzel auf allerhöchstem Niveau; ein Vizeweltmeister Mattias Falck, dem die Gastgeber nach zwei Erfolgen zu verdanken hatten, dass sie das Abschlussdoppel erreichten; und ein Finale, in dem Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs dem Duo des TTC Fulda-Maberzell beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance ließen. Werder bleibt nach dem 3:2 auf Platz drei der Tischtennis-Bundesliga und ist in dieser Form ein heißer Kandidat für die Playoff-Runde der besten vier Teams um die deutsche Meisterschaft.

„Ich bin stolz auf diese Mannschaft“, sagte Teammanager Sascha Greber nach einer packenden Partie mit etlichen unerwarteten Wendungen. Es fing schon damit an, dass Mattias Falck im Eröffnungseinzel auf Meng senior traf. Und der bereits 46-jährige Spielertrainer Qing Yu Meng erwischte in seinem zweiten Saisoneinsatz den Vizeweltmeister aus Schweden tatsächlich auf dem falschen Fuß. Der erste Satz ging an den „Oldie“, dann allerdings hatte sich Falck auf ihn eingestellt und machte kurzen Prozess.

Im zweiten Einzel bewies Kirill Gerassimenko gegen Fuldas Topmann Tomislav Pucar seine Klasse. Pucar hatte bis Montag alle fünf Duelle gegen des Gegners Nummer eins und beide Spiele gegen die jeweilige Nummer zwei gewonnen. Der Kasache im Werder-Trikot schien diese Serie zu beenden, als er nach großartiger Leistung im vierten Satz beim 10:8 zwei Matchbälle besaß. Doch der Kroate Pucar ließ nicht locker und drehte mit sagenhaften Bällen erst diesen vierten Durchgang und schließlich das komplette Match. Gerassimenko sank auf die Knie, als er eine relativ leichte Vorhand zum 9:11 verschlagen hatte, und lag dann enttäuscht, alle Viere von sich gestreckt, auf dem Hallenboden. Es stand 1:1 statt 2:0 – die Begegnung nahm Fahrt auf.

Das Pokerspiel um die Aufstellung hatte Werder vermeintlich für sich entschieden, denn wie erhofft traf Hunor Szöcs an Position drei auf Ruwen Filus. Der Rumäne hatte die letzten vier Spiele gegen Filus gewonnen – diesmal war er chancenlos. Der Abwehrspezialist aus Fulda suchte überraschend sein Heil in der Offensive und überraschte Szöcs beim glatten 3:0 auf ganzer Linie.

Nun also musste Mattias Falck sein Team zurück ins Spiel bringen. Und das, obwohl Pucar in den Topduellen noch immer ungeschlagen war und den Rückenwind aus seinem ersten Einzel mitnehmen konnte. Falck behielt aber die Nerven und bat damit zum Abschlussdoppel, in dem der 19-jährige Trainer-Sohn Fan Bo Meng an der Seite von Filus auflief – und unterging. Das Werder-Doppel war gut, hatte aber mit Marcelo Aguirre den herausragenden Akteur. „Er war bärenstark“, lobte Greber den Linkshänder aus Paraguay, der ohne Einzeleinsatz sofort auf Betriebstemperatur war. „Wir sind eine komplette Mannschaft, mit uns ist zu rechnen“, sagte Greber. „Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir im Doppel stark sein“, ergänzte ein zufriedener Trainer Cristian Tamas. Am Montag traf das auf Werder zu.

Zur Sache

SV Werder - TTC Fulda Maberzell 3:2

Falck - Qing Yu Meng 3:1 (9:11, 11:4, 11:5, 11:7)

Gerassimenko - Pucar 2:3 (7:11, 11:9, 12:10, 10:12, 9:11)

Szöcs - Filus 0:3 (10:12, 5:11, 7:11)

Falck - Pucar 3:1 (11:9, 11:5, 8:11, 11:9)

Aguirre/Szöcs - Filus/Fan Bo Meng 3:0 (11:7, 11:7, 11:7)