Sicherte Werder den 3:0-Sieg in Grenzau: Kirill Gerassimenko. (Frank Koch)

In der vergangenen Saison liefen der Italiener Mihai Bobocica und der Kasache Kirill Gerassimenko noch gemeinsam für den TTC Grenzau auf. Am Montag standen die beiden Freunde erstmals in der Tischtennis-Bundesliga als Gegner am Tisch, weil Gerassimenko seit dem Sommer das Trikot des SV Werder trägt. Und der Neu-Werderaner besiegelte zum Abschluss der Hinrunde die elfte Niederlage der Grenzauer im elften Spiel.

Die Bremer siegten überlegen mit 3:0 und untermauerten damit ihre Ambitionen auf das Erreichen der Playoff-Runde am Ende der Saison. Mit 16:6 Punkten rangieren sie weiterhin auf Platz drei der Tabelle, während die einmal mehr überforderten Grenzauer mit 0:22 Zählern auf eine bessere Rückrunde hoffen müssen.

Kirill Gerassimenko tat sich an alter Wirkungsstätte noch am schwersten von den drei Bremern. Beim 22-Jährigen, der zwei Jahre beim TTC gespielt hatte und bei Werder nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will, wechselten überragende Schläge mit leichten Fehlern ab. „Er war nach zuletzt einigen knappen Niederlagen ein bisschen verunsichert“, sagte sein Trainer Cristian Tamas. So konnte Bobocica, ein gebürtiger Rumäne, auch dank seiner Kampfkraft die Partie ausgeglichen gestalten und sah bei eigener 5:0-Führung im fünften Satz schon fast wie der Sieger aus. Doch dann fing sich Gerassimenko ein weiteres, letztes Mal und drehte mit einer imponierenden Vorstellung das Match erneut. 9:1 Punkte in Serie brachten ihn schließlich auf die Siegerstraße.

Cristian Tamas war heilfroh, dass Gerassimenko den Sack trotz Berg- und Talfahrt zugemacht hatte. Denn im Falle einer Niederlage des Kasachen hätte Mattias Falck zum zweiten Mal an den Tisch gehen müssen. Eigentlich kein Problem für den Topspieler, aber: Der Schwede war erst am Sonntag vom T2-Diamond-Turnier aus Singapur nach Hamburg zurückgekehrt, reiste mit Werder dann ins 15 Kilometer von Koblenz entfernte Grenzau, um an diesem Dienstag bereits wieder nach China zum Weltcup zu fliegen.

Ob Falck es noch einmal geschafft hätte, wie gegen den Dänen Anders Lind in allen drei Sätzen nach Rückstand zu gewinnen, wagte Tamas nicht zu prognostizieren. Falck brauchte den Beweis auch deshalb nicht anzutreten, weil Marcelo Aguirre im Eröffnungseinzel triumphiert hatte. Der Paraguayer gab den ersten Satz gegen den US-Amerikaner Kanak Iha zwar in der Verlängerung ab, geriet danach aber nicht mehr in Gefahr. „Es war eine tolle Hinserie für uns“, sagte Tamas und hofft auf eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde. Die beginnt für Werder am 6. Dezember mit dem Auswärtsspiel beim TTC Jülich.

TTC Grenzau - SV Werder 0:3

Iha - Aguirre 1:3 (13:11, 4:11, 10:12, 6:11)

Lind - Falck 0:3 (12:14, 9:11, 5:11)

Bobocica - Gerassimenko 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 8:11)