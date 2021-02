Die aufmunternden Worte von Trainer Cristian Tamas (links) halfen gegen Saarbrücken nicht: Mattias Falck kassierte im Eröffnungseinzel eine Niederlage, Werder verlor am Ende mit 0:3. (Christina Kuhaupt)

Für Mattias Falck war der Stress mit dem letzten Ballwechsel der Bundesliga-Partie nicht beendet: Der Tischtennis-Vizeweltmeister aus Schweden und Topspieler des SV Werder musste nach dem 0:3 gegen den deutschen Meister 1. FC Saarbrücken so schnell wie möglich zum Bahnhof, um via Hamburg in seine Heimat zu fliegen. Dort steht ein Lehrgang der Nationalmannschaft an, den der 29-Jährige mit zwei Niederlagen aus seinen letzten drei Partien bestreiten wird.

Am Sonntag leitete Falck mit seinem 2:3 gegen Patrick Franziska Werders zweite Niederlage innerhalb von nicht einmal 48 Stunden ein. Am Freitag hatte das Team von Trainer Cristian Tamas mit dem 2:3 beim Post SV Mühlhausen seine letzte Chance eingebüßt, erneut die Playoff-Runde der besten Vier zu erreichen. Somit war der sportliche Druck bei den Gastgebern weg – im Gegensatz zum 1. FC Saarbrücken, der im Kampf um die deutsche Meisterschaft keinen Rückschlag erleiden durfte. „Die Partie am Freitag hat uns zu viel Energie gekostet“, resümierte Cristian Tamas.

Mittwoch das schwere 3:1 gegen Bergneustadt, Freitag der Auftritt in Thüringen mit anstrengender Hin- und nächtlicher Rückfahrt und nun die Begegnung gegen den Meister: Da konnten die Werderaner nicht topfit am Tisch stehen. Sie versuchten zwar das Beste, doch es reichte nicht. Bei Mattias Falck riss gegen Franziska der Faden im vierten Satz nach dem 3:3 komplett. Mit 6:11 und 3:11 verlor der Schwede sang- und klanglos.

Im zweiten Spiel des Tages blieb Kirill Gerassimenko gegen Darko Jorgic sogar ohne Satzgewinn. „Von zwei knappen Sätzen musst du wenigstens einen gewinnen, um im Spiel zu bleiben“, sagte Cristian Tamas. Der Kasache schaffte es weder im ersten noch im dritten Durchgang. Beide Sätze gingen über 9:9 – beide schnappte sich Jorgic.

Nun musste also ausgerechnet Marcelo Aguirre gegen den chinesischen Weltklassemann Shang Kun die Gastgeber mit einem Sieg im Rennen halten. Mit der bisherigen Saisonbilanz von 1:10 war der Paraguayer ins Match gegangen. Und wieder zeigte er eine ordentliche Leistung, für die er am Ende nicht belohnt wurde. Mit einer klugen Taktik hielt Aguirre den Chinesen zwei Sätze lang komplett in Schach, ehe sich Kun steigerte. Dennoch lag beim 7:4 und auch beim 9:8 für den Bremer im vierten Satz die Überraschung noch in der Luft. Wie so oft in dieser Spielzeit, sollte es für Aguirre jedoch einmal mehr nicht reichen. Schwacher Trost für Mattias Falck: Statt sein zweites Einzel zu spielen, kam er wenigstens etwas früher zum Bahnhof.

Zur Sache

SV Werder - 1. FC Saarbrücken 0:3

Falck - Franziska 2:3 (8:11, 12:10, 11:8, 6:11, 3:11)

Gerassimenko - Jorgic 0:3 (9:11, 6:11, 10:12)

Aguirre - Kun 2:3 (11:8, 11:4, 6:11, 9:11, 2:11)