Gelbe Wand: Werders Denise Engelke (am Ball) im Duell mit der Dortmunderin Merel Freriks. (Baumgart/hansepixx)

Bremen. Ein wenig ärgern wollten sie den Favoriten und zugleich das Spiel auch etwas genießen. Immerhin spielt man ja nicht jeden Tag vor einer voll besetzten Tribüne gegen den Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Unterm Strich ist das Vorhaben aufgegangen: Zweitligist SV Werder hat sich gut verkauft in diesem Zweitrundenspiel des DHB-Pokals gegen Borussia Dortmund. Und so attestierte nicht nur Werders Handball-Chef Martin Lange den SVW-Frauen nach der 23:38 (13:19)-Niederlage „eine ordentliche und engagierte Leistung“. Auch Werders Coach Dominic Buttig war zufrieden. „Wir haben einige gute Sachen gesehen und uns vor allem im Angriff gegenüber dem letzten Punktspiel gesteigert“, sagte er. „Die Aufgaben, die uns Dortmund durch verschiedene Deckungsvarianten gestellt hat, haben wir gut gelöst. Wir nehmen trotz der Niederlage einiges mit für die kommenden Aufgaben in der Liga.“

Für den aktuellen Bundesligaprimus aus Dortmund ging es in dieser Partie vor allem darum, nach der Länderspielpause wieder in den Rhythmus zu kommen. Schließlich steht für die Borussia, die zuletzt insgesamt neun Spielerinnen zu ihren Nationalmannschaften entsendet hatte, bereits am Mittwoch das nächste Ligaspiel gegen Metzingen auf dem Programm. Zunächst gelte es aber, die Aufgabe in Bremen zu lösen, hatte BVB-Trainer Andre Fuhr im Vorfeld geäußert, "erst im Anschluss muss der volle Fokus auf dem Spiel gegen Metzingen liegen“. Denn auch im Pokalwettbewerb hat sich die Borussia einiges vorgenommen. "Es muss eines unserer Ziele sein, das Final Four zu erreichen – und mit einem Sieg in Bremen können wir den ersten Schritt auf diesem Weg machen", hatte Fuhr erklärt.

Der vor der Saison eben aus Metzingen nach Dortmund gewechselte Coach ging die Partie beim SVW denn auch fast in Bestbesetzung an; aus dem Stamm fehlte lediglich die frühere Oldenburgerin Kelly Dulfer. Werders Coach Dominic Buttig blickte derweil etwas neidisch auf die voll besetzte Bank der Gäste, schließlich stand ihm nur ein schmales Aufgebot von elf Spielerinnen zur Verfügung. Zum einen fehlten Rabea Neßlage, Laura Sposato und Malin Pods weiter verletzungsbedingt, zum anderen musste der 30-Jährige auf Anleihen bei der Bundesliga-A-Jugend verzichten, da die Perspektivspielerinnen bereits im BHV/HVN-Pokal für die zweite Mannschaft zum Einsatz gekommen waren.

Der Spielfilm ist schnell erzählt. Der BVB legte frühzeitig eine 9:4-Führung vor, bis zum Seitenwechsel aber hielt Werder noch recht passabel mit (13:19). Nach der Pause setzte sich Dortmund mit den Haupttorschützinnen Bogna Sobiech und Johanna Stockschläder (je acht) über 26:17 (40.) auf 32:19 (50.) ab und wurde am Ende trotz einiger personeller Experimente seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Beste Werferinnen auf Bremer Seite waren Denise Engelke mit sieben und Maren Gajewski mit vier Treffern. Erwähnenswert überdies: Werders starke Torfrau Marie Andresen, im Anschluss zur besten SVW-Spielerin gewählt, traf aus ihrem Torraum heraus ins leere Dortmunder Tor zum zwischenzeitlichen 18:26.

SV Werder Bremen: Andresen (1), Anschütz - Conze (1), Thomas (2), Mehrtens (3), Heinrich (2), Engelke (7/3), Gajewski (4), Güter (2), Döpke, Defayay (1).