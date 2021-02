Beim 7:3 im zweiten Satz durfte Marcelo Aguirre noch auf seinen zweiten Saisonsieg hoffen. Doch auch in Bad Homburg unterliefen dem Werderaner zu viele Fehler, sodass er im 13. Spiel seine zwölfte Niederlage kassierte. (Christina Kuhaupt)

Mattias Falck hatte es selbst in der Hand, etwas früher zum Frankfurter Flughafen zu kommen. Und so ersparte der Topspieler des Tischtennis-Bundesligisten SV Werder mit seinem zweiten Tagessieg beim TTC OE Bad Homburg sich und seinen Mannschaftskameraden das mögliche Abschlussdoppel. Falcks letztlich ungefährdeter Erfolg über den Rumänen Rares Sipos besiegelte das 3:1 der Bremer, das ihnen im vorletzten Saisonspiel wieder ein positives Punktekonto (22:20) bescherte und das sie auf Platz acht der Tabelle klettern ließ.

Bis zum Bundesliga-Finale am 21. März stehen für die Aktiven ab Mittwoch internationale Turniere in Katar und danach Olympia-Qualifikationen an. Nur Vizeweltmeister Mattias Falck ist sich seiner Tokio-Teilnahme schon sicher, weil er sich bereits mit der schwedischen Mannschaft qualifizieren konnte. Während er sich also am Sonntag gleich nach Spielschluss auf den Weg in die Heimat machte, kutschierte Trainer Cristian Tamas die übrigen Spieler mit dem Kleinbus zunächst zurück nach Bremen.

Nach wie vor verfolgt Werder als Minimalziel Platz sechs in der Abschlusstabelle. Am Sonntag gingen die Spieler dafür in Vorleistung. Ein Akteur, der gar nicht dabei war, verdiente sich ein Sonderlob von Cristian Tamas. Teamarzt Thomas Milde hatte den am Rücken verletzten Mattias Falck schon am Freitagabend vor dem Heimspiel gegen Grünwettersbach (3:1) so weit fit gemacht, dass der 29-Jährige innerhalb von 48 Stunden vier weitere Einzelsiege einfuhr.

Zweiter Bremer Erfolgsgarant war, ebenfalls wie am Freitag, Kirill Gerassimenko, der Maksim Grebnev an Position drei keine Chance ließ. Während Falck (25:9) und Gerassimenko (13:9) ihre Bilanzen weiter verbesserten, setzte sich bei Marcelo Aguirre (jetzt 1:12) nach dem klaren 0:3 gegen Sipos der Negativtrend fort. Der in Bad Homburg nicht eingesetzte Hunor Szöcs (0:9) wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg.

Weitere Informationen

TTC OE Bad Homburg – SV Werder 1:3

Sipos -Aguirre 3:0 (11:4, 13:11, 11:8)

Katsmann - Falck 1:3 (11:4, 8:11, 4:11, 5:11)

Grebnev - Gerassimenko 1:3 (7:11, 11:8, 3:11, 9:11)

Sipos - Falck 1:3 (11:6, 9:11, 10:12, 3:11)