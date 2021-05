Geschafft: Mit dem Auswärtserfolg in Duisburg haben Jasmin Sehan (Mitte) und der SV Werder den letzten Schritt zum Verbleib in der Bundesliga gemacht. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Es ist vollbracht: Ein 2:1 (2:0)-Erfolg beim Schlusslicht MSV Duisburg hat den Kickerinnen des SV Werder zum Erhalt der 1. Fußball-Bundesliga verholfen. Bereits am drittletzten Spieltag durfte gejubelt werden, da der Neunte aus Bremen (19 Punkte) nicht mehr einzuholen ist vom SC Sand (12) auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wir haben es mit Einsatz und Willen über die Bühne gebracht, und ich bin stolz drauf, dass wir diese mentale Situation überstanden haben“, meinte Trainer Thomas Horsch nach dem spannenden Erfolg beim Schlusslicht und bereits als Absteiger feststehenden MSV in Duisburg. Sein Team besitzt sogar gute Chancen, den neunten Tabellenplatz ins Ziel zu retten, liegt der Zehnte SV Meppen (2:2 in Leverkusen) nun doch bereits fünf Punkte hinter den Grün-Weißen.

Den Tabellenkeller deutlich zu distanzieren, würde den Saisonerfolg zweifellos unterstreichen. Aber auch so gab es nach dem Schlusspfiff nur glückliche Gesichter. „Ich kann meine Emotionen noch gar nicht in Worte fassen, es war ein großer Kampf von der gesamten Mannschaft“, meinte Katharina Schichtl, Torschützin zur so wichtigen Führung. Spielführerin Lina Hausicke dachte nach dem Spiel auch an die zurückliegenden Monate: „Wir hatten die ganze Saison Steine im Weg, die wir beiseite geräumt haben, und deswegen fühlt sich der Klassenerhalt jetzt umso besser an.“

Eine Feststellung, die auch im wichtigen Duell beim MSV zutraf: Bereits unter der Woche waren die Ausfälle der verletzten Agata Tarczynska und Jana Radosavljevic (Knie-OP) sowie Franziska Jaser (Knieverletzung) bekannt geworden. Direkt vor der Partie hatte sich Stammkeeperin Lena Pauels bei einem Trainingsunfall an der Schulter verletzt. Sie wurde in Duisburg durch Anneke Borbe ersetzt. Das war angesichts der Qualität der Ersatzfrau sicher kein großes Problem. Es brachte die Stammformation aber schon ein bisschen durcheinander.

Umso höher ist zu bewerten, wie der Gast aus Bremen in die Partie gestartet war. Rund 45 Minuten lang hatte das Team von Thomas Horsch keinen Zweifel aufkommen lassen: Hier trat eine Mannschaft an, die sich trotz der erneuten Ausfälle und des bitteren 1:6 im letzten Spiel beim SC Sand entschlossen zeigte, den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu gehen. Also dominierte Werder das Geschehen, zwang den Gastgeber in dessen eigene Hälfte und näherte sich dem Tor des MSV immer mehr an. Nach rund einer Viertelstunde besaß Tuana Keles bereits die Möglichkeit, in aussichtsreicher Position abzuschließen, wurde im letzten Moment aber erfolgreich gestört (16.). Nur eine Minute später gab es allerdings nichts mehr zu retten. Nach einer Flanke von Margarita Gidion ließ Katharina Schichtl den Ball durch die Beine laufen und vollendete mit der Hacke – also im Stil eines Tors des Monats – zum 1:0. „Das Tor ist schön“, kommentierte die Verteidigerin ihren Treffer trocken. Sie habe letztlich aber nur „versucht, an den Ball zu kommen.“

Wenig später versuchte Ina Timmermann, den Ball von der rechten Angriffsseite in die Mitte zu befördern – zumindest sah es danach aus. Tatsächlich geriet ihre Flanke aber zu einem Torschuss auf den kurzen Pfosten, was MSV-Keeperin Ena Mahmutovic offenbar nachhaltig irritierte. Ihre Rettungsaktion misslang jedenfalls gründlich, und so beförderte die Torfrau das Spielgerät zum 2:0 für den Gast ins eigene Netz. Fünf Minuten später besaß Tuana Keles die Chance zum dritten Bremer Tor, scheiterte aus 14 Metern aber an einer starken Parade von Mahmutovic (32.). Womöglich hätte ein Zwischenstand von 3:0 für einen anderen Spielverlauf gesorgt. So ergab sich nach dem Wechsel allerdings ein ganz anderes Bild.

Die Duisburgerinnen, vor der Pause allenfalls sporadisch im Bremer Strafraum aufgetaucht, nahmen die zweite Halbzeit nämlich zum Anlass für eine Aufholjagd. Sie gipfelte im Anschlusstor von Julia Debitzki, die nach gut einer Stunde aus 16 Meter unter die Latte traf. Dieser Treffer tat Werder natürlich nicht gut. Das Horsch-Team konnte sich nun nicht mehr auf irgendeine Form von Souveränität verlassen. Es lebte allein vom leidenschaftlichen Kampf gegen den Ausgleichstreffer. Später räumte Lina Hausicke ein, dass die Partie „bis zur letzten Sekunde spannend“ gewesen sei. Allerdings ordnete die Werder-Kapitänin diesen Umstand gleich danach auch richtig ein: „Aber das interessiert uns jetzt nicht mehr, wir wollen einfach feiern und genießen.“