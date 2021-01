Merle Heidergott erzielte in der Schlussphase drei ganz wichtige Treffer. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Zum Auftakt ins neue Sportjahr haben die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen für eine Riesenüberraschung gesorgt und den favorisierten Tabellenvierten HC Leipzig knapp mit 32:31 (17:14) bezwungen. Für den abstiegsgefährdeten SVW war es der zweite Saisonsieg im elften Spiel und zugleich der erste Heimsieg der laufenden Serie. „Ich bin natürlich glücklich, dass wir jetzt den ersten Heimsieg geholt haben. Wir waren von Beginn an fokussiert und haben auch die hektische Phase in der zweiten Halbzeit gut gemeistert“, sagte Werder-Trainer Robert Nijdam nach einem insgesamt sehr ansprechenden Zweitligaspiel. „Leipzig war ein starker Gegner, es war ein attraktives Spiel mit dem besseren Ende für uns.“

Und was für ein Ende! Werder hatte in der ersten Hälfte stets in Führung gelegen und sich nach dem Seitenwechsel dank einer gut aufgelegten Torfrau Danique Trooster bis auf 23:17 abgesetzt (39.). Die Wurfquote stimmte bis zu diesem Zeitpunkt, zudem war es der beweglichen und aufmerksamen Abwehr bis dahin gelungen, das gefürchtete Leipziger Tempospiel zu unterbinden. In der Folge aber schlichen sich Konzentrationsfehler ein in Reihen der Grün-Weißen. Leichte Ballverluste luden den Kontrahenten zu leichten Treffern ein. Nach dem 25:21 durch die stark aufgelegte Maren Gajewski (44.) holte der frühere Erstligist Tor um Tor auf und ging beim 26:25 durch Lilli Röpcke auch zum ersten (und einzigen) Mal in dieser Partie in Führung (51.). Werder hielt jedoch dagegen. Auch dank Merle Heidergott, die bei ihren drei Toren in der Schlussphase mit einer 100-prozentigen Trefferquote enormes Selbstvertrauen bewies. Heidergott war es auch, die für Werder in Unterzahl zum 31:30 traf, Gajewski legte per Gegenstoß das 32:30 nach (59.). Leipzig kam zwar nochmal zum Anschluss, für mehr reichte es aber nicht.

Werder hat mit diesem Sieg eine kleine Serie gestartet und jetzt fünf Punkte aus drei Partien geholt. Diese Serie gilt es in den beiden kommenden Partien unbedingt auszubauen. Da nämlich trifft der Tabellenzwölfte auf die direkten Abstiegskonkurrenten HSG Freiburg (A/16. Januar) und TVB Wuppertal (H/23. Januar).

SV Werder: Trooster, Nigbur - Heidergott (3), Pods, Conze, Engel (7), Thomas (3), Nesslage (4/3), Seidel (1), Engelke (4), Gajewski (7), Sposato, Fröhlich, Döpke, Defayay (3).