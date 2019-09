Werders Mann des Tages im Spitzenspiel gegen Bad Königshofen: Mattias Falck steuerte erstmals in dieser Saison zwei Punkte zu einem Sieg bei. (Sebi Berens)

Nach diesem Spiel hatte Bastian Steger Probleme, seine Gefühlswelt zu ordnen. „Sei froh, dass es wenigstens gegen uns war“, sagte Werders Teamchef Sascha Greber, nachdem er die langjährige Nummer eins der Bremer und jetzige Nummer eins des TSV Bad Königshofen gerade noch freundschaftlich in den Arm genommen hatte. Steger lächelte gequält zurück. Tief saß der Stachel der 1:3-Niederlage seines Teams im Duell zweier bislang ungeschlagener Tischtennis-Bundesligisten.

Noch ein bisschen tiefer saß bei Steger allerdings der Stachel der eigenen ersten Saisonniederlage, die der 38-Jährige im Topspiel des Abends gegen Vizeweltmeister Mattias Falck kassiert hatte. „Ich weiß nicht, ob mir so etwas jemals zuvor passiert ist“, sagte Steger und war sichtlich konsterniert. Augenblicke zuvor hatte er gegen Falck verloren – nachdem er im ersten Satz eine 8:2-Führung und im dritten Durchgang gleich sieben Satzbälle ungenutzt hatte verstreichen lassen.

Fünf Jahre lang ein Werderaner, am Dienstag erstmals gegen Werder in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle: Bastian Steger. (Frank Thomas Koch)

10:12 (nach 8:2), 6:11 und 10:12 (nach 10:3): Dieses vom Ergebnis her glatte 0:3 im Einzel der alten Werder-Nummer-eins gegen die neue hatte eine ganz besondere Geschichte. Sie hinterließ einen fassungslosen ehemaligen Bremer Publikumsliebling und einen extrem glücklichen Noch-Nicht-, aber vielleicht künftigen Publikumsliebling in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle. „Ich bin sehr zufrieden, dass ich so gut gespielt habe“, sagte der 28-jährige Schwede, „anfangs war ich ein bisschen nervös, aber es war wichtig für mich, dass ich weiter aggressiv gespielt habe.“

„Es ist schon toll, so gegen Basti zu gewinnen“, sagte Werders Trainer Cristian Tamas. Damit meinte er sowohl das Gesamt-3:1 als auch Falcks Triumph über Steger, der als Lehrfilm in Tamas' persönliche Videothek eingehen könnte. „Man hat heute gesehen, was es heißt, zu Ende zu spielen“, sagte Tamas und würdigte Falcks unbändigen Kampfgeist. Der Schwede hatte nie aufgehört, an sich zu glauben – und das wurde schließlich belohnt.

Ein Werderaner, der auch viel kann, aber manches Mal noch zu schnell seine Nerven verliert, ist Hunor Szöcs. In seinem Einzel gegen Steger war das vor allem im dritten Satz zu sehen, als seine Körpersprache vorübergehend ausdrückte: Dieses Spiel ist gelaufen. Tamas war nachher froh, dass Szöcs sich wenigstens wieder zurückkämpfte, auch wenn er die 0:3-Niederlage gegen seinen Ex-Teamgefährten nicht abwenden konnte. Die Leistung des 27-Jährigen war dennoch okay. Und das 0:3 folgenlos, weil Mattias Falck zuvor schon Bad Königshofens Ersatzmann Filip Zeljko mit 3:1 bezwungen hatte, der für den verletzten deutschen Nationalspieler Kilian Ort auflief.

Das dritte Einzel des Abends wäre wohl das spektakulärste gewesen, wenn Falck im großen Finale nicht gleich zweimal so grandios zurückgekommen wäre. Was Kirill Gerassimenko gegen den bis Dienstag noch ungeschlagenen Japaner Mizuki Oikawa auf den Tisch zauberte, war phasenweise sensationell. Im ersten Durchgang lief der Kasache ständig einem Rückstand hinterher, wehrte zwei Satzbälle ab, um seinen ersten zum 13:11 zu verwandeln. Danach gestaltete Gerassimenko die Partie mit unglaublichen Schlägen und Tempowechseln nach Belieben – die Zuschauer grölten einige Male vor Begeisterung. Am Ende hatte Werders formale Nummer drei, die von der Leistung her derzeit die unbestrittene Nummer zwei im Team ist, ihre makellose Saisonbilanz auf 4:0 ausgebaut. „Ich hoffe, dass Kirill diese Stärke demnächst auch international mal beweisen kann“, sagte Tamas.

Am 8. Oktober beginnen in Bremen die German Open – wer weiß, was Gerassimenko & Co. in der ÖVB-Arena vor heimischem Publikum zustande bringen. Auch für Bastian Steger dürfte das Weltturnier zum Heimspiel werden. Die Bremer begrüßten ihn am Dienstag überaus herzlich und schienen in der Partie gegen Falck mit ihrem früheren Liebling förmlich zu leiden. In dieser Gefühlsduselei hätte fast untergehen können, dass Werder mit 8:0 Punkten nunmehr alleiniger Tabellenführer ist. Vielleicht nur eine Momentaufnahme, aber aus Bremer Sicht eine schöne.