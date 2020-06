Ein Foto aus Zeiten, als sich die Werderaner noch nahekommen durften (von links): Kirill Gerassimenko, Hunor Szöcs, Teammanager Sascha Greber, Mattias Falck, Trainer Cristian Tamas und Marcelo Aguirre. Am Mittwoch kämpft das Team in Saarbrücken um den Einzug ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft. (Frank Thomas Koch)

Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren katapultierte sich die Tischtennis-Abteilung des SV Werder in den siebten Himmel: Die Bundesliga-Mannschaft des Klubs, damals wie heute von Teammanager Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas angeführt, sicherte sich am 2. Juni 2013 in Frankfurt mit dem 3:0 über die TTF Ochsenhausen zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft. Am kommenden Sonntag wird, wieder in Frankfurt, der deutsche Meister 2020 gekürt – und Werder gehört zu dem Quartett, das den Titel unter sich ausspielen wird.

Die große Tischtennis-Gemeinde, die Werder hinter sich weiß, ist im Gegensatz zu 2013 diesmal allerdings als Zuschauer ausgebootet. Denn in Corona-Zeiten ist das Zuschauen vor Ort nicht gestattet. Nicht am Mittwoch, wenn die Bremer im Halbfinale um 13 Uhr beim 1. FC Saarbrücken antreten. Und nicht am Sonntag, sofern Werder ab 14 Uhr in der Frankfurter Fraport-Arena überhaupt noch im Rennen sein sollte. Werders treue Fans setzen sich also nicht ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug, um ihre Mannschaft anzufeuern. Immerhin können sie die entscheidenden Partien auf Eurosport im Fernsehen oder im Internet verfolgen. Und vor dem Bildschirm vom zweiten großen Tischtennis-Erfolg in der Klubgeschichte träumen.

Träumen ist erlaubt – daran vermag auch das Coronavirus nicht zu rütteln. Doch Sascha Greber und Cristian Tamas gehören in der Szene nicht zu den Träumern. „Wir sind vor allem froh, dass es überhaupt weitergeht“, sagt der Teammanager, „das war lange nicht klar.“ Wäre die Saison auch in der höchsten deutschen Spielklasse abgebrochen worden, hätte das die seit jeher hanseatisch-gut arbeitenden Werder-Verantwortlichen hart getroffen und auch ziemlich geärgert. Seit 2013, seit ihrer ersten Teilnahme an der DM-Endrunde, warten sie auf einen ähnlichen Erfolg. Im Pokalwettbewerb waren sie mehrfach nahe dran am Triumph, zuletzt im Januar 2019, als sie im Finale in Ulm den TTF Ochsenhausen mit 1:3 unterlagen. Aber in der Bundesliga, in der TTBL, hat es sieben lange Jahre gedauert, bis Werder mal wieder so richtig positiv auf sich aufmerksam machen konnte. Daran darf und will der Verein jetzt anknüpfen.

Die runderneuerte Mannschaft mit Vizeweltmeister Mattias Falck (Schweden), Hunor Szöcs (Rumänien), Kirill Gerassimenko (Kasachstan) und Marcelo Aguirre (Paraguay) hat im Verlauf der Bundesliga-Hauptrunde bewiesen, dass sie in dieser Saison jeden Gegner schlagen kann. Verdienter Lohn der Leistungen war nach 21 von 22 Spieltagen der vierte Platz, der den Weg ins DM-Halbfinale ebnete. Dann schlug das Coronavirus zu: Der letzte Spieltag wurde gestrichen, seit genau drei Monaten ruht jetzt der Wettkampfbetrieb.

Dank einer Sondergenehmigung bereiten sich die Werderaner seit gut drei Wochen auf die letzten Auftritte vor. Am vergangenen Donnerstag kam endlich die erlösende Nachricht, dass die Saison sportlich beendet wird. Innerhalb von nur fünf Tagen wird die Entscheidung herbeigeführt. „Die TTBL wollte nicht Gefahr laufen, dass sie die Spielzeit wegen Erkrankungen doch noch abbrechen muss“, sagt Sascha Greber über den verkürzten Endspurt. Die Halbfinals zwischen Saarbrücken und Werder am Mittwoch sowie Düsseldorf und Ochsenhausen am Donnerstag werden in einer Begegnung durchgezogen, danach steigt so schnell wie möglich das Finale.

Wie überall, wo derzeit Sport gemacht wird, finden auch im Tischtennis die Partien unter strengsten hygienischen Auflagen statt. Der 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf als jeweilige Gastgeber mussten ebenso ein Konzept erarbeiten wie die TTBL, die am Sonntag für das Endspiel verantwortlich ist. Die wenigen Menschen, die sich in den drei Spielhallen aufhalten dürfen, müssen den nötigen Abstand zueinander halten. Nach jedem gespielten Satz gibt es neue Bälle, die benutzten werden eingesammelt und desinfiziert, um gegebenenfalls ein weiteres Mal zum Einsatz zu kommen. Der Spieltisch wird ebenfalls regelmäßig desinfiziert, die Schiedsrichter werden Schutzhandschuhe tragen, und das obligatorische Händeschütteln ist untersagt.

Sogar die Spielregeln wurden den Erfordernissen der Zeit angepasst. Ungewohnt für die Profis: Sie werden während der kompletten Partie nicht die Seiten wechseln. „Das dürfte für die Spieler aber zu keinem Problem werden“, sagt Cristian Tamas. Eine andere Änderung könnte für Werder dagegen von Nachteil sein: der Verzicht auf ein mögliches Doppel nach dem Stand von 2:2. Hunor Szöcs und Marcelo Aguirre waren mit makelloser 4:0-Bilanz während der Hauptrunde das beste Duo der Liga. Einen weiteren Sieg im Doppel werden sie in dieser Woche nicht einfahren können. Sollte es nach vier Matches unentschieden stehen, fällt die Entscheidung im Duell der beiden Nummern Zwei in den Teams.

Gemessen an den bisherigen Saison-Einzelbilanzen der Spieler, gehen die Saarbrücker als Favorit ins Halbfinale. Doch der SV Werder wuchert mit dem Pfund, dass er die beiden Vergleiche mit dem Hauptrunden-Tabellenführer für sich entscheiden konnte – in psychologischer Hinsicht gewiss kein Schaden. „Es ist ein neues Spiel“, sagt Trainer Tamas. Sein Quartett sei gut vorbereitet für die anstehende heiße Phase der Saison. Seit vergangenem Dienstag gehörte auch Mattias Falck wieder zur Bremer Trainingsgruppe, nachdem er sich zuvor in seiner Heimat fit gehalten hatte.

Am Mittwoch wird sich zeigen, welche Mannschaft die fehlende Wettkampfhärte ihrer Akteure am besten verkraftet hat. Kein unverletzter Profi hat jemals drei Monate ohne Spieleinsatz überstehen müssen. Und keiner weiß, wie es sich anfühlt, wenn er vor leeren Rängen spielt.

Zur Sache

Anreise im Kleinbus mit genügend Abstand und Mundschutz

Nichts ist so wie in Vor-Corona-Zeiten. Werders Trainingsgruppe in Bremen besteht normalerweise aus zwölf Profis, in den vergangenen Wochen waren sie lange zu viert und mit Mattias Falck seit Dienstag zu fünft. Das schränkt die Möglichkeiten ein, aber Trainer Cristian Tamas beklagt sich nicht. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, sagt er. Und er hat seine Spieler im gleichen Rhythmus trainieren lassen wie immer vor den Punktspielen – nur mit dem kleinen Unterschied, dass das Halbfinale in Saarbrücken nicht an einem Sonntag, sondern an einem Mittwoch gespielt wird. An diesem Montag steht das Abschlusstraining in Bremen an, danach besteigt der Werder-Tross dezimiert den Neunsitzer. Cristian Tamas wird ihn fahren, hinter ihm sitzen mit maximal möglichem Abstand und Mundschutz seine Spieler Mattias Falck, Hunor Szöcs, Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre. Teammanager Sascha Greber und Physiotherapeut Timo Grauerholz reisen separat. Nach der ersten Nacht in Victor's Residenz-Hotel folgen am Dienstag zwei Trainingseinheiten in Saarbrücken, bevor am Mittwoch mit dem Halbfinale der vorläufige Saisonhöhepunkt steigen wird. Nur zu gern würden die Bremer am Sonntag in Frankfurt mit dem DM-Finale das absolute Glanzlicht folgen lassen.