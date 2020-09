Neue Saison, neues Trikot, neuer Co-Trainer mit Valentin Nagy Nemedi (rechts), aber ansonsten die alte Besetzung beim SV Werder (von links): Marcelo Aguirre, Hunor Szöcs, Physiotherapeut Timo Grauerholz, Teammanager Sascha Greber, Mattias Falck, Cheftrainer Cristian Tamas und Kirill Gerassimenko. (Frank Koch)

Sascha Greber ist froh, dass der Spielplan der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) für den SV Werder erst einmal zwei Auswärtspartien vorhält. „Dann können wir in Ruhe sehen, wie es bei den anderen Klubs läuft“, sagt der Teammanager. Ihn interessiert dabei weniger, was die Konkurrenten sportlich auf die Beine stellen, als viel mehr, welche Erfahrungen sie mit der Umsetzung der in den Bundesländern jeweils gültigen Corona-Verordnung machen. Denn die TTBL wird, im Gegensatz zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft im vergangenen Juni mit den Bremern, in der neuen Saison vor Zuschauern spielen. Und das bedeutet, dass auf die Heimklubs jede Menge Arbeit zukommen wird.

„250 Menschen dürfen in Summe in der Halle sein“, sagt Greber – so ist der aktuelle Stand in Bremen. Ob der am Freitag, den 2. Oktober, wenn Werder seine diesjährige Heimpremiere gegen den TSV Bad Königshofen feiert, noch gelten wird, weiß natürlich niemand. Deshalb planen die Werderaner ihre künftigen Heimauftritte auch noch nicht bis ins letzte Detail. „Wir werden wohl knapp 100 richtige Zuschauer reinlassen können“, sagt Greber. Werder wolle das Kontingent nicht voll ausreizen. Die Tribüne ist für die personalisierte Platzzuweisung schon mal vermessen. 72 Sitzplätze in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle sind vorgesehen, möglicherweise wird es auch einige Stehplätze geben. Die weiteren Plätze sind für Sportler, Begleiter, Medienvertreter und anderes Personal vorgesehen.

Klar ist: Es wird keine Tageskasse für Eintrittskarten sowie keinen Verkauf von Essen und Getränken im Foyer der Halle geben. Wer eine Karte kaufen möchte, muss sich per Mail unter der Adresse bestellung@magic-tischtennis.de an den Verein wenden. Auf dem gleichen Weg erfährt der Interessent, ob er ein Ticket bekommen kann oder nicht. Klar ist auch, dass es in der Halle keinen Kontakt zwischen Spielern und Zuschauern geben wird. Das gemeinsame Foto, das kurze Gespräch mit dem Star: unmöglich angesichts der Corona-Pandemie.

In gut vier Wochen findet also das erste Werder-Heimspiel statt. Schon in drei Tagen startet der DM-Halbfinalist, der im Juni gegen den späteren Meister 1. FC Saarbrücken glatt mit 0:3 ausschied, in die Saison. Am Sonntag um 15 Uhr läuft das Team beim TTC Bergneustadt auf – bei einem Gegner, der den Bremern in der jüngeren Vergangenheit überhaupt nicht lag und der sich mit dem Österreicher Stefan Fegerl auch noch verstärkt haben dürfte.

Im Gegenzug hat der Ex-Werderaner Paul Drinkhall den TTC Bergneustadt verlassen. Für das Doppel, das beim möglichen Stand von 2:2 für die Entscheidung einer Begegnung sorgen wird, dürfte es eine Schwächung der Gastgeber bedeuten, denn Alvaro Robles/Paul Drinkhall zählten zu den besten Duos der Liga. Doch im Einzel schätzt Greber den ersten Gegner jetzt umso höher ein.

Aber was sind Prognosen schon wert in einer Zeit, in der es seit Monaten keinen ernsthaften Wettkampf mehr gegeben hat? „Das macht uns in der Tat einige Sorgen“, sagt Werders Trainer Cristian Tamas, „so eine Zeit wie seit März kennt kein Spieler.“ Wettkämpfe sind im Tischtennis besonders wichtig. Kein noch so gutes Training kann Pflichtspiele in den Ligen, bei Meisterschaften oder Weltturnieren kompensieren.

Das eine Pflichtspiel, das Werder in Saarbrücken gehabt hat, hat diesbezüglich nichts bewirken können. Eher sogar im Gegenteil, denn für dieses eine K.o.-Spiel hatte Werder nach damals wochenlangem Lockdown praktisch eine zweite Saisonvorbereitung bestreiten müssen. Viel Aufwand und kein Ertrag – vielleicht abgesehen von dem Prestige, das Werder die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2013 eingebracht hat.

Bestens vorbereitet für die Saison

Nun folgt am Sonntag also der Ernstfall. Den Bergneustädtern ist es nicht besser ergangen als den Bremern, sodass in dieser Hinsicht „Waffengleichheit“ bestehen sollte. Cristian Tamas ist aber zuversichtlich, dass seine Akteure in Anbetracht der besonderen Umstände trotzdem bestens vorbereitet in die Saison starten werden. Als Letzter des Quartetts stieß Weltklassemann Mattias Falck am vergangenen Sonnabend zum Team. Kirill Gerassimenko und Hunor Szöcs sind schon knapp zwei Wochen länger in Bremen, Marcelo Aguirre war sogar den ganzen Sommer in der Stadt.

„Ich hoffe, dass wir nun auch gut aus den Startlöchern kommen“, sagt Tamas. Schon die ersten Partien dürften Aufschluss darüber geben, ob Werder erneut ein Kandidat für die ersten vier Hauptrunden-Tabellenplätze und damit für die Playoff-Runde sein wird. „Wir wollen uns so lange wie möglich die Chance erhalten“, sagt der Trainer. Am 27. September, wenn seine Mannschaft beim mächtig verstärkten TTC Fulda-Maberzell antritt, wird es die zweite Antwort auf die Frage geben, was dem SV Werder in der Saison 2020/21 in einer noch stärker gewordenen Liga zuzutrauen ist.

Zur Sache

Bundesliga noch stärker besetzt

Die Tischtennis-Bundesliga ist zur Saison 2020/21 nicht nur größer geworden und weist erstmals seit Jahren wieder zwölf Teams auf, sondern sie dürfte auch noch ausgeglichener und interessanter sein als bisher. Neben den üblichen Playoff-Anwärtern und -dauergästen Borussia Düsseldorf, 1. FC Saarbrücken und TTF Ochsenhausen zählen der TTC Fulda-Maberzell, TTC Bergneustadt und der TTC Neu-Ulm zu den Kandidaten für die ersten vier Tabellenplätze. Pokalsieger ASV Grünwettersbach hat seinen schon guten Kader um einen Koreaner erweitert. Und schließlich ist auch dem SV Werder wieder einiges zuzutrauen, der in der aktuellen Besetzung vor einigen Monaten schließlich unter den besten Vier gestanden hat.