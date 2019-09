Timo Boll ist nicht nur Düsseldorfs langjährige Nummer eins, sondern aktuell als Siebter auch bester Europäer in der Weltrangliste. Gut möglich, dass Boll am Sonntag im Pokal-Achtelfinale beim SV Werder auch gegen den amtierenden Vizeweltmeister Mattias Falck spielen muss. (Remy Gros/dpa)

Bremen hätte es am Sonntag verdient, dass die Tischtennis-Welt auf die Stadt schaut. Denn nach allem, was im Vorfeld des Pokalduells zwischen dem SV Werder und Borussia Düsseldorf aus dem Lager der Gäste zu vernehmen ist, trifft in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle der Weltranglisten-Neunte Mattias Falck auf den -Siebten Timo Boll. Oder, um es kontinental auszudrücken: Europas Nummer eins, Werders schwedischer Vizeweltmeister Falck, trifft auf Europas Nummer zwei, Düsseldorfs Deutschen Boll.

Angesichts der Tatsache, dass sich unter den ersten Neun der Welt aktuell fünf Chinesen und ein Japaner befinden, kann der Zuschauer an einem deutschen Tisch nominell derzeit nicht mehr erwarten als ihm ab 15 Uhr in Bremen geboten wird. Das Publikum kann sich also an etwas erfreuen, was den Verantwortlichen der beiden Bundesligisten nicht so recht ist – weil einer von ihnen schon im Achtelfinale des deutschen Pokalwettbewerbs ausscheiden wird.

Vor einem Jahr hätte jeder gesagt, dass dieser Gegner für Werder eine Nummer zu groß ist. Der Rekordmeister und -pokalsieger vom Rhein dominierte, nicht zuletzt wegen Timo Boll, die Bundesliga fast nach Belieben. In den elf Spielzeiten von 2008 bis 2018 hieß der deutsche Meister mit einer Ausnahme immer Borussia Düsseldorf. Der Klub, der diese imponierende Serie unterbrechen konnte, war 2013 der SV Werder. „Na ja“, sagt Düsseldorfs Manager Andreas Preuß, „manchmal haben wir auch einfach nur Glück gehabt.“ So wie 2016, als seine Mannschaft erst am letzten Spieltag noch in die Playoff-Spiele der Bundesliga rutschte – und am Ende wieder triumphierte. Meistens jedoch behauptete sich die Borussia nicht wegen ihres Glücks, sondern wegen ihrer personellen Überlegenheit.

Allmählich scheint sich der Wind zu drehen. In der vergangenen Saison verpasste die Borussia den Titelgewinn, weil sie sich im Halbfinale eine ganz schlechte Leistung gegen Saarbrücken erlaubte. Auch in der Champions League lief es gegen Jekaterinburg nicht gut. „Innerhalb von zwei Wochen verliert man dann eine ganze Saison“, sagt Preuß. Auf die Frage, ob die Vormachtstellung seines Klubs inzwischen gefährdet sei, antwortet der Manager zweiteilig. Im Scherz sagt er: „Nein, weil wir aktuell ja schon vier Punkte geholt haben.“ Um im Ernst anzufügen, dass die Liga leistungsmäßig enger zusammen liegt als je zuvor. „Das habe ich im letzten Jahr schon gesagt, aber da hat mir keiner zugehört.“

Nach den drei Spieltagen der Saison 2019/20 gehört der SV Werder zu einem Spitzenquartett, das mit jeweils drei Siegen an der Spitze steht. Düsseldorf ist Fünfter – mit 4:2 Punkten und einer ausgeglichenen Matchbilanz von 6:6. Die mühsamen Siege gegen Mühlhausen und Fulda und das 0:3 gegen Saarbrücken mögen die Ausgeglichenheit der Bundesligisten widerspiegeln. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Borussia von allen deutschen Klubs wohl immer noch am hochkarätigsten besetzt ist, zuletzt aber große Personalsorgen hatte. Kristian Karlsson verletzt, Timo Boll abgestellt für Turniere, Omar Assar angeschlagen und abgestellt, Ricardo Walther verletzt spielend: Der Rekordmeister quälte sich durch die Spieltage – und war einmal sogar gezwungen, seinen Trainer Danny Heister auflaufen zu lassen. „Wir haben immer noch eine sehr gute Mannschaft“, sagt Preuß. Wenn allerdings gleich mehrere Spieler ausfallen, ist auch der Rekordmeister aufgeschmissen.

Für Düsseldorfs Manager ist der sonntägliche Vergleich mit Werder „ein richtiger Kracher“. Der Weg zu einem nationalen Titel ist im Pokal besonders kurz, auch deshalb ist der Wettbewerb attraktiv. Und deshalb wird die Borussia, so kündigt es Andreas Preuß an, auch mit Timo Boll an die Weser kommen. Das ist keineswegs selbstverständlich, weil der deutsche Superstar nicht jedes Saisonspiel für seinen Verein bestreiten muss. Preuß spricht von „22 Spielen plus minus“. Es könnten demnach auch 20 oder 24 Partien sein – so genau sagt es der Manager nicht.

Weil in Pokal, Meisterschaft und Champions League zusammen deutlich mehr als 22 Begegnungen anstehen, muss der Klub einige Male auf den vielbeschäftigten Boll verzichten. Gegen Werder wird das am Sonntag wahrscheinlich nicht der Fall sein, auch wenn Preuß angesichts der angespannten Personallage sagt: „Wir kennen unsere Besetzung am Sonntag selbst noch nicht.“ Da Boll im Gegensatz zu einigen Mannschaftskameraden derzeit fit ist, wird er schon deshalb spielen. Und angesichts seiner Stärke ist er zum Leidwesen von Werders Teammanager auch immer für zwei Punkte gut. „Jeder andere Gegner wäre uns lieber gewesen“, sagt Sascha Greber denn auch. Respekt vorm Gegner haben aber auch die Düsseldorfer. „Es ist ein Spiel mit offenem Ausgang“, sagt Andreas Preuß.

Zur Sache

Der Weg zum Final Four im Pokalwettbewerb führt über Düsseldorf

Werder spielt gern im Pokal – und zuletzt auch sehr erfolgreich. In der Saison 2018/19 standen die Bremer in Ulm sogar im Finale, unterlagen dort aber dem deutschen Meister TTF Ochsenhausen mit 1:3. Der Weg zu einem nationalen Titel ist im Pokal besonders kurz: Mit Siegen im Achtel- und Viertelfinale steht ein Klub im Halbfinale, dem Final Four, mit zwei weiteren Erfolgen ist der Triumph perfekt. Ärgerlich nur, dass Werder am Sonntag ab 15 Uhr schon in der ersten Runde (Achtelfinale) auf den deutschen Topklub Borussia Düsseldorf mit Timo Boll trifft. Immerhin kann das Team von Trainer Cristian Tamas in Bestbesetzung auflaufen, auch wenn Kirill Gerassimenko erst kurzfristig von den Asienmeisterschaften zurückerwartet wird.

Da im Pokalwettbewerb die Einnahmen zwischen Gastgeber und Gast geteilt werden, weist der SV Werder daraufhin, dass für das Pokalspiel auch Inhaber von Greendcard, also Vereinsmitglieder, und von Saisondauerkarten Eintritt bezahlen müssen.