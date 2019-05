Die Saison neigt sich dem Ende, aber die Zweitliga-Handballerinnen von Werder Bremen haben offenbar noch Lust auf ein paar Punkte. Der Klassenerhalt ist seit einiger Zeit ja schon perfekt, entsprechend entspannt kann es die Mannschaft von Dominic Buttig angehen lassen. Beim VfL Waiblingen, immerhin Sechster der Tabelle, kamen die Bremerinnen so zu einem sicheren 29:19 (16:8)-Erfolg. Und ließen ihren Trainer nach dem Schlusspfiff ein zufriedenes Fazit ziehen. „Unsere Abwehr hat in Kooperation mit Torhüterin Marie Andresen sehr gut gestanden“, befand Buttig. Und verteilte auch an seine Offensive viele Komplimente. „Wir haben das sehr geduldig zu Ende gespielt und die Chancen genutzt.“

Schon zur Pause lag Werder mit 16:8 in Führung. Ein Vorsprung, denn die Gäste weiter ausbauten und zu keiner Phase des Spiels Gefahr liefen, dass die Partie noch auf die Verliererstraße führt. Das Spiel in Waiblingen war die letzte Auswärtspartie, jetzt gibt es noch einen Heimauftritt am Sonnabend gegen die Kurpfalz Bären. Die sind bereits aufgestiegen. „Vielleicht nehmen sie das Spiel nicht mehr ganz so ernst“, sagte Buttig. Mit einem Sieg wäre noch ein Sprung auf Platz 13 möglich.

SV Werder: Andresen, Anschütz; Meyer, Heidergott (5), Thomas (4), Mehrtens (1), Janssens (2), Heinrich, Neßlage (5), Osterthun (2), Selmeci, Börsen (1), Barger (2), Otto (7/2).