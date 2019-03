Sonderlob für ihren Einsatz: Rabea Neßlage (links) führte sowohl in der Abwehr als auch im Angriff klug Regie. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Buchholz/Bremen. Den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten als erstes Team in der laufenden Saison zwei Punkte abzuluchsen, dieses Vorhaben schlug fehl: Mit 26:33 (11:15) musste sich der SV Werder Bremen beim Zweitliga-Topteam letztlich klar geschlagen geben. „Wir haben einige gute Dinge gesehen“, sagte Dominic Buttig, „aber auch einige nicht so gute“. Werders designierter neuer Chefcoach, der nach der Trennung von Maximilian Busch nun zum zweiten Mal in der Verantwortung stand, meinte damit die beiden Schwächephasen von jeweils fast zehn Minuten, in denen Werder sowohl in Hälfte eins als auch in Hälfte zwei ohne eigenen Torerfolg blieb. „Das tut gegen einen solchen Gegner dann extrem weh“, sagt Buttig. „Rosengarten hat eben eine ganz andere Qualität.“

Werder kam zunächst gut in die Partie, geriet dann aber über 2:7 mit 4:11 erstmals deutlich in Rückstand. „Da hat uns die Ruhe gefehlt“, analysierte Patrice Giron, der Buttig zurzeit als Interimstrainer auf der Bank unterstützt. „Wir waren nicht konzentriert genug und haben zu schnell, zu hektisch abgeschlossen.“ Schwächen, die Rosengarten mit schnellem Umkehrspiel in erster und zweiter Welle konsequent bestrafte.

Rabea Neßlage setzt Impulse

Die Bremerinnen bewiesen aber Kampfgeist. Nach einer Umstellung in der Deckung von der 6:0- auf die 5:1-Variante stand die Abwehr fortan kompakter und hatte auch Rosengartens starke Kreisläuferin Evelyn Schulz gut im Griff. Angetrieben von einer sehr einsatzstarken Rabea Neßlage, die im Angriff und auch in der Defensive klug Regie führte und Impulse setzte, kämpften sich die Gäste bis zur Pause wieder auf 11:15 heran.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann aus Bremer Sicht zunächst vielversprechend weiter. Lena Janssens, Jennifer Börsen per Siebenmeter und Merle Heidergott verkürzten auf 14:15 – damit war Werder wieder im Spiel. Vor 340 stimmungsvollen Zuschauern, darunter auch ein lautstarker Bremer Fanblock, blieb die Partie in der Folge zunächst ausgeglichen. Rosengarten legte mit der herausragenden Rückraumschützin Kim Land (11 Tore) zwar stets eine Führung vor, Werder blieb aber auch dank der sechs Treffer von Merle Heidergott auf Tuchfühlung. Lena Thomas etwa traf zum 19:20, kurz darauf war es Lotta Heinrich, die das 21:22 erzielte.

„Leider ist uns in dieser Phase nicht der Ausgleich gelungen, sonst hätte sich das Spiel vielleicht noch anders entwickelt“, sagte Giron nach seinem Auftritt an alter Wirkungsstätte. Statt der erhofften Wende kam dann der erneute Einbruch. Werder wollte zu viel, agierte nicht ruhig genug. „Wir waren zu grün“, konstatierte Giron. Binnen sechs Minuten setzte sich Rosengarten mit einem 7:0-Lauf auf 29:21 ab (49.), damit war die Partie entschieden.

„Diese Niederlage ist aber kein Beinbruch“, sagte Dominic Buttig. „Wir nehmen einige positive Dinge aus diesem Spiel mit und wissen, dass wir unsere Punkte gegen andere Gegner holen müssen.“ Die nächste Gelegenheit dazu hat der SV Werder am kommenden Sonnabend, 8. Dezember, wenn der Tabellenvierte FSV Mainz um 19.30 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle zu Gast ist.

SV Werder Bremen: Anschütz, Meyer, Andresen - Börsen (6/6), Heidergott (6), Janssens (3), Otto (2), Neßlage (2), Thomas (2), Schaffrick (2), Osterthun (1), Mehrtens (1), Heinrich (1), Selmeci, Barger.