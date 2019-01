Hat sich wieder nicht belohnt: Werders Hunor Szöcs spielte und kämpfte großartig, ließ aber den entscheidenden Matchball aus. (Frank Koch)

Düsseldorf. Der Rekordmeister wankte mächtig – aber er fiel nicht. Nach einem beinahe epischen Tischtennisvergleich behielt Borussia Düsseldorf gegen den SV Werder Bremen glücklich mit 3:2 die Oberhand und beendete damit in der Bundesliga die Negativserie von zuvor drei Niederlagen in Folge. Glücklich deshalb, weil die Bremer in Person von Gustavo Tsuboi und Hunor Szöcs in beiden verlorenen Einzelpartien Matchbälle besaßen, diese aber nicht nutzten. Dass Werder dennoch das Entscheidungsdoppel erzwang, lag wieder einmal an Bastian Steger: Der Topspieler gewann beide Partien und baute seine Einzelbilanz auf nunmehr 11:4 Siege aus.

„Das ist einfach nur bitter“, sagte Werders Cheftrainer Cristian Tamas. „Wir haben Düsseldorf Paroli geboten, super gekämpft und alles gegeben. Letztlich haben uns zwei Bälle gefehlt, um hier sogar mit 3:0 zu gewinnen.“ Tamas wirkte bei dieser Aussage sichtlich geknickt, es sei schwer, dieses Resultat zu verdauen, betonte er. Aber der Coach bemühte sich auch, die positiven Aspekte hervorzuheben. „Die Mannschaft“, sagte Cristian Tamas nach der nun dritten Punktspielniederlage in Folge, „harmoniert, sie hat eine starke Leistung abgeliefert und den Trend der letzten Wochen bestätigt.“

Die in der Liga und auch im Pokalwettbewerb zuletzt schwächelnden Düsseldorfer mussten in dieser für sie so wichtigen Partie im Kampf um die Playoff-Ränge einmal mehr auf ihren Weltklassespieler Timo Boll verzichten. Und auch der erst im Sommer aus Bremen zum amtierenden Meister gewechselte Omar Assar stand gegen Werder nicht im Aufgebot. „Timo laboriert an einer sehr schmerzhaften Entzündung des Ischias-Nervs“, erklärte Borussen-Manager Andreas Preuß den mehr als 700 Zuschauern via Hallenmikrofon. Deshalb habe man nach der überraschenden 2:3-Pokalpleite am Freitagabend beim ASV Grünwettersbach entschieden, ihm die nötige Pause zu geben, um wieder gesund zu werden. Die Rückkehr Bolls, der für Düsseldorf bisher ohnehin erst in einem Ligaspiel zum Einsatz gekommen ist, sei ebenso unklar wie die von Assar, betonte der Manager. „Omar steht kurz vor einem Burnout“, sagte Preuß. „Er kämpft dagegen an und wir unterstützen ihn dabei, aus dieser Energielosigkeit herauszukommen.“

Nach den Ausfällen von Europameister Boll und dem Ägypter Assar hatten die Düsseldorfer Verantwortlichen im Cheftrainer Danny Heister reagieren müssen und eigens für diese Partie den früheren Werderaner Kamal Achanta einfliegen lassen. Am Sonntagmorgen traf der indische Publikumsliebling in Düsseldorf ein – und avancierte dann am späteren Nachmittag zum Matchwinner. Achanta gewann nämlich sein Einzel gegen Hunor Szöcs und schließlich zusammen mit Anton Källberg auch das entscheidende Doppel.

Zum Auftakt hatten sich Tsuboi und der Schwede Kristian Karlsson ein packendes Match über die volle Distanz geliefert. Im vierten Satz besaß der Brasilianer in Bremer Reihen dabei drei Matchbälle, die er aber jeweils bei eigenem Aufschlag nicht nutzen konnte. Karlsson, die Nummer zwölf der Weltrangliste, gewann diesen Durchgang noch mit 17:15 und schließlich auch den Entscheidungssatz. Auf ähnlich hohem Niveau lieferten sich auch Steger und Anton Källberg ein enges Duell, das ebenfalls über fünf Sätze ging – mit dem besseren Ende für Bastian Steger.

Nichts für schwache Nerven war auch die Partie von Hunor Szöcs gegen Achanta. Zweimal hatte Szöcs zuvor bereits gegen den Inder gespielt, zweimal war er ohne Satzgewinn geblieben. Diesmal aber bot der 26-Jährige eine taktisch und spielerisch sehr reife Leistung und agierte auf Augenhöhe. Der Rumäne versäumte es jedoch einmal mehr, sich für einen starken Auftritt auch zu belohnen. Fünf Matchbälle hatte Szöcs abgewehrt und besaß beim 11:10 plötzlich selbst sogar die Chance zum Sieg – die Chance verpuffte aber und Achanta triumphierte mit seinem sechsten Matchball.

Im Topspiel der Einser hatte Steger im Anschluss keine Mühe, den müde wirkenden Karlsson in nur 22 Minuten glatt in drei Sätzen zu bezwingen und Bremen im Spiel zu halten. Das Doppel musste also die Entscheidung bringen. Hier hatte schließlich die Werder-Paarung Tsuboi/Florent Lambiet gegen das Düsseldorfer Duo Achanta/Källberg mit 1:3 das Nachsehen. „Bitterer kann es nicht laufen“, sagte Werders Trainer Cristian Tamas noch einmal. Und ergänzte: „Wir müssen jetzt einfach konzentriert weiterarbeiten, dann stellt sich auch der Erfolg wieder ein.“