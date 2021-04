Werder-Spieler VlastimilBabula. (Frank Thomas Koch)

Die Niederlage sei nicht unerwartet gekommen, dennoch sei es schade und enttäuschend. So formuliert es Werders Schach-Trainer Jonathan Carlstedt. Das vierköpfige Bremer Team hat das Halbfinale der Deutschen Schach-Online-Liga mit 1:3 gegen den Bundesliga-Konkurrenten SF Deizisau verloren. Romain Edouard und Vlastimil Babula hatten jeweils ein Remis halten können, Spartak Grigorian und Jan Reuker unterlagen jeweils in ihren Partien. „Es gibt Tage, da können wir auch Deizisau besiegen, aber diesmal war keiner dieser Tage“, sagte Carlstedt. Im Finale trifft Deizisau jetzt auf Vorjahressieger SG Porz. Im Finale 2020 hatte Porz die Bremer besiegen können. Für die Werderaner stehen als weitere Jahreshöhepunkte 2021 noch der Meisterschaftsgipfel Ende Juli in Magdeburg sowie die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende August an. Das zuletzt für den August in Berlin angedachte Bundesliga-Turnier zur Beendigung der 2019 begonnenen und dann unterbrochenen Saison ist laut Werder-Trainer auf den September verschoben worden.